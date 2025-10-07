"Nhà nhiều Lá" - Nơi ươm mầm lối sống xanh giữa lòng đô thị

Giữa nhịp sống hối hả của TPHCM, một không gian xanh mang tên "Nhà nhiều Lá" đã lặng lẽ kiến tạo nên một cộng đồng sống bền vững, nơi những món đồ cũ được hồi sinh và tình yêu môi trường được lan tỏa. Tọa lạc tại tầng 3 của một tòa nhà cũ trên đường Hòa Hưng (quận 10 cũ), "Nhà nhiều Lá" không chỉ là điểm thu gom, tái chế mà còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, kết nối những trái tim cùng chung nhịp đập vì một tương lai xanh.

Từ ý tưởng đến hành động: Kiến tạo không gian xanh

Thành lập vào tháng 12/2020 bởi anh Hoàng Quý Bình (29 tuổi, quê Hải Phòng) cùng nhóm bạn trẻ, "Nhà nhiều Lá" ra đời từ mong muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường thông qua những hoạt động cụ thể, dễ tham gia. Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ điện tử, anh Bình đã tạm gác cơ hội nghề nghiệp để tiếp nối các mô hình cộng đồng từng triển khai từ thời sinh viên như thư viện sách "Đặt cọc niềm tin", dạy học miễn phí tại Làng trẻ SOS Hà Nội, và mang tinh thần ấy vào TPHCM.

Anh Hoàng Quý Bình (29 tuổi, quê Hải Phòng), người sáng lập Nhà nhiều Lá (Ảnh: NVCC).

Sau nhiều năm duy trì và phát triển, "Nhà nhiều Lá" đã trở thành một mô hình xã hội tích hợp 3 mảng hoạt động chính: giáo dục, văn hóa và môi trường. Khác với nhiều tổ chức từ thiện, triết lý cốt lõi của "Nhà nhiều Lá" không nằm ở việc kêu gọi, mà ở tinh thần kết nối. Thay vì vận động mọi người mang đồ đến, "Nhà" đã tạo ra một cộng đồng gắn kết những ai thực sự mong muốn sống xanh, biến nơi đây thành điểm hẹn quen thuộc của những người có cùng mối quan tâm về môi trường và lối sống bền vững.

Các bạn trẻ mang đồ cũ đến tham gia hoạt động “đổi rác lấy cây”, góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh (Ảnh: NVCC).

"Thu gom rác đổi cây" và hành trình hồi sinh đồ cũ

Trong hoạt động môi trường, "Nhà nhiều Lá" nổi bật với mô hình "thu gom rác đổi cây" và các sự kiện tái chế, tạo nên một chuỗi sinh hoạt cộng đồng được mong đợi. Để duy trì sự hiệu quả và khoa học, "Nhà" chỉ tiếp nhận đồ cũ vào hai ngày cuối tuần, với danh mục vật phẩm được thông báo trước. Nhờ vậy, mọi món đồ được phân loại, xử lý đúng cách, tránh tình trạng quá tải.

Tình nguyện viên phân loại và tái chế đồ cũ, biến chúng thành những sản phẩm hữu ích và thân thiện với môi trường (Ảnh: NVCC).

Ngay khi những món đồ được mang đến, đội ngũ tình nguyện viên sẽ tiến hành phân loại và xử lý. Những món còn giá trị sử dụng sẽ được gửi về Cửa hàng 0 đồng ở Thủ Đức để trao tặng cho những người cần. Một số được tận dụng sáng tạo để tái chế thành sản phẩm thân thiện với môi trường, vừa giảm thiểu rác thải, vừa tạo thêm nguồn quỹ duy trì hoạt động.

Bạn Ngọc Thảo, tình nguyện viên của "Nhà", chia sẻ: "Mỗi sản phẩm tái chế đều là minh chứng rằng rác thải không hề vô dụng. Khi được trao thêm vòng đời mới, chúng trở thành một phần của hành trình sống xanh, góp phần thay đổi tư duy tiêu dùng".

Các sản phẩm tái chế thân thiện môi trường ở Nhà nhiều Lá (Ảnh: Hồng Nhung).

Điểm đặc biệt của "Nhà nhiều Lá" không chỉ dừng lại ở việc thu gom và cho tặng, mà còn ở khả năng "hồi sinh" đồ cũ thành những sản phẩm mới thân thiện với môi trường. Những đôi tất tái chế từ 3 chai nhựa đã qua sử dụng là ví dụ tiêu biểu. Bên cạnh đó, "Nhà" còn giới thiệu đến cộng đồng những sản phẩm gần gũi và mang tính ứng dụng cao như bát làm từ gáo dừa, bộ đũa và muỗng từ tre, gỗ, sản phẩm tẩy rửa lành tính từ thiên nhiên, hay những chiếc ví, cột tóc, khẩu trang từ vải vụn. Ngay cả những chai nhựa tưởng chừng vô dụng cũng có thể biến thành chậu cây sen đá xinh xắn.

Một bạn nhỏ hào hứng nhận về thú bông vải từ chương trình "Lấy rác đổi quà" của Nhà nhiều Lá (Ảnh: Hồng Nhung).

Những sản phẩm tái chế này không chỉ mang lại vòng đời mới cho vật dụng cũ mà còn được "Nhà nhiều Lá" kết nối với các doanh nghiệp Việt, giúp sản phẩm xanh tiếp cận cộng đồng rộng rãi hơn và lan tỏa thông điệp tiêu dùng bền vững. Một phần nguồn kinh phí nhỏ từ hoạt động này cũng được "Nhà" dùng để duy trì vận hành.

Kết nối tri thức, văn hóa và những chuyến đi "đong đầy trái tim"

Tiếp nối hành trình sống xanh, "Nhà nhiều Lá" còn chú trọng đến kết nối tri thức và văn hóa. Các nhóm gia sư 0 đồng cho trẻ em tại Làng SOS Gò Vấp hay những "lớp học dịu dàng" về ngoại ngữ, nghệ thuật chính là cách "Nhà" kết nối những người có kiến thức với những người cần học hỏi. Đặc biệt, thư viện nhỏ với hình thức mượn sách bằng "đặt cọc niềm tin" là minh chứng sống động nhất cho một cộng đồng được xây dựng dựa trên sự tin tưởng.

Niềm vui của các em nhỏ khi nhận quà và sách từ chuyến đi thiện nguyện của Nhà nhiều Lá (Ảnh: NVCC).

Trong hành trình lan tỏa lối sống xanh, "Nhà nhiều Lá" vượt lên trên việc tái chế đồ cũ thông thường để kiến tạo những giá trị tinh thần và trải nghiệm gắn kết cộng đồng. Lợi nhuận từ việc bán các sản phẩm tái chế không chỉ dùng để duy trì hoạt động, mà còn trở thành nguồn kinh phí ý nghĩa cho các chuyến đi thiện nguyện, góp phần mang sách, quà và niềm vui đến những vùng đất còn nhiều khó khăn.

Chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ nhất, các thành viên "Nhà nhiều Lá" đều nhắc nhiều đến dự án "Xây dựng tủ sách" ở Kon Tum. Tại đây, họ đã có cơ hội tiếp xúc với những em nhỏ dân tộc thiểu số, cùng nhau chơi những trò chơi giản dị nhưng tràn đầy tiếng cười. Trong chuyến đi này, "Nhà nhiều Lá" đã trao tặng hơn 1.600 cuốn sách, khoảng 540 quyển tập, cùng nhiều phần quà thiết yếu như bút viết, quần áo ấm và gấu bông. Nhìn thấy nụ cười của các em, các thành viên "Nhà" cảm nhận rõ ràng rằng mọi nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng.

“Tự hào là người Việt Nam” — dấu ấn các bạn trẻ Nhà nhiều Lá từng năm qua những dự án cộng đồng, thiện nguyện và môi trường (Ảnh: Hồng Nhung).

Những trải nghiệm tại "Nhà nhiều Lá" đã bồi đắp tinh thần bền bỉ và nuôi dưỡng khát vọng lan tỏa yêu thương, đồng thời khẳng định rằng việc bảo vệ môi trường không hề xa vời hay khô khan, mà có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ bé trong đời sống hằng ngày. "Nhà nhiều Lá" không chỉ là điểm hội tụ của các hoạt động xanh, mà còn là một mái nhà chung, nơi mỗi trải nghiệm đều trở thành ký ức đẹp, mỗi câu chuyện đều là động lực để tiếp tục hành trình gieo mầm hy vọng và yêu thương cho cộng đồng.

