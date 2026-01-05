Taylor Fritz nhận thất bại đau đớn trước thềm Australian Open

Ở màn so tài giữa đội tuyển Mỹ và Argentina tại United Cup 2026, trong trận đấu đơn nam, Fritz thắng set đầu 6-4 và sớm bẻ game giao bóng của đối thủ ở set 2 để vươn lên dẫn 2-0.

Khi đang có ưu thế, Fritz lại gây tranh cãi với một động tác ăn mừng thường thấy trong NBA, bị cộng đồng mạng cho rằng nhằm chế giễu chiều cao khiêm tốn của Baez.

Chấn thương khiến Taylor Fritz nhận thất bại trước Sebastian Baez (Ảnh: Reuters).

Taylor Fritz cao 1m96, còn Sebastian Baez chỉ 1m70, càng khiến hành động này bị người hâm mộ nhìn nhận theo hướng tiêu cực. Ngôi sao người Mỹ bị cổ động viên la ó và anh bị áp lực tâm lý, và thua ngược 5-7 ở set 2.

Sang set 3, Sebastian Baez thi đấu hưng phấn, duy trì nền tảng thể lực dồi dào và giành chiến thắng 6-4. Đánh bại đối thủ mạnh hơn sau 3 set đấu, Sebastian Baez thay đổi lịch sử khi anh thua Taylor Fritz trong 5 màn so tài gần đây nhất.

Sau trận thua Baez, Taylor Fritz thừa nhận anh đã phải chịu đau đầu gối trong thời gian dài do viêm gân, khiến anh không thể tập luyện với cường độ cao. Việc vừa thi đấu để lấy lại cảm giác, vừa phải kiểm soát cơn đau đã ảnh hưởng rõ rệt đến phong độ và thể lực của Fritz trong các trận đấu kéo dài.

Với chấn thương này, cơ hội để Taylor Fritz hiện diện ở Australian Open 2026 vào ngày 18/1 vẫn còn bỏ ngỏ. Thất bại của Taylor Fritz không ảnh hưởng đến thành tích của đội tuyển Mỹ khi đối đầu Argentina. Ở nội dung đơn nữ, Coco Gauff đánh bại Solana Sierra sau hai set cùng với tỷ số 6-1.

Ở nội dung đôi nam nữ, Coco Gauff - Christian Harrison đánh bại cặp đôi Maria Lourdes Carle - Guido Andreozz với tỷ số 6-4, 6-1. Thắng Argentina với tỷ số 2-1, nếu tiếp tục thắng Tây Ban Nha, tuyển Mỹ sẽ giành vé vào tứ kết United Cup 2026.