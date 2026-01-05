Trọng tài Hàn Quốc bắt chính trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Jordan

Trọng tài Choi Hyun Jai khởi đầu sự nghiệp cầm còi chuyên nghiệp từ năm 2019 và nhanh chóng khẳng định uy tín ở các giải đấu quốc nội. Chỉ sau một năm, ông chính thức được FIFA công nhận là trọng tài quốc tế, đánh dấu bước tiến vượt bậc về năng lực chuyên môn và bản lĩnh trên sân cỏ.

Trọng tài Choi Hyun Jai là người cầm còi trong trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Jordan (Ảnh: KFA).

Tại Hàn Quốc, vị "vua áo đen" này là gương mặt quen thuộc ở K-League, giải đấu vốn nổi tiếng về tốc độ và sự khốc liệt. Trên bình diện quốc tế, ông Choi Hyun Jai thường xuyên được AFC tin tưởng giao nhiệm vụ ở vòng loại U23 châu Á và hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của khu vực, tích lũy dày dạn kinh nghiệm điều hành các trận cầu đỉnh cao.

Ông Choi Hyun Jai không phải là cái tên xa lạ đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, vị "vua áo đen" người Hàn Quốc bắt đầu để lại dấu ấn với người hâm mộ Việt Nam từ SEA Games 31, khi ông điều hành trận thắng áp đảo 3-0 của U23 Việt Nam trước Indonesia dưới thời HLV Park Hang Seo.

Kể từ đó, ông liên tục xuất hiện trong các cột mốc thành công của bóng đá Việt Nam, từ chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023 đến trận hòa 1-1 của đội tuyển quốc gia trước Ấn Độ vào tháng 10/2024.

Đáng chú ý, trong hành trình giành vé dự vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026, ông Choi Hyun Jai đã trực tiếp cầm còi trận thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước Singapore và làm trọng tài thứ tư trong trận thắng quyết định trước Yemen vào tháng 9/2025.

Mới đây nhất, vào tháng 10/2025, vị trọng tài này tiếp tục mang lại điềm may khi bắt chính trận đội tuyển Việt Nam đánh bại Nepal với tỷ số 1-0 ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 trên sân Thống Nhất.

Với bảng thành tích đối đầu đầy thuận lợi dưới sự điều hành của ông Choi, U23 Việt Nam đang có thêm điểm tựa tâm lý vững chắc cho trận ra quân gặp Jordan sắp tới.

U23 Việt Nam được đánh giá sẽ đem đến nhiều khó khăn cho các đội bóng lớn tại giải U23 châu Á (Ảnh: VFF).

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 6/1 trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall, Jeddah (Saudi Arabia). Đây được xem là thử thách quan trọng nhất cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trong mục tiêu giành vé vượt qua vòng bảng.

Cũng trong khuôn khổ bảng A, vào lúc 23h cùng ngày (6/1), đội chủ nhà U23 Saudi Arabia sẽ đối đầu với U23 Kyrgyzstan. Trận đấu này sẽ được điều hành bởi trọng tài người Trung Quốc, ông Fu Ming.

Với sự xuất hiện của những trọng tài kinh nghiệm ngay từ vòng đấu đầu tiên, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một ngày khai mạc kịch tính và công bằng.