Moscow đóng cửa 3 sân bay sau loạt UAV Ukraine tập kích lãnh thổ Nga

Máy bay chở khách của hãng Aeroflot hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sheremetyevo ở ngoại ô Moscow, Nga (Ảnh: Reuters).

Các nhà chức trách Nga cho biết 3 trong số 4 sân bay của Moscow đã ngừng hoạt động vào ngày 4/1 sau khi Ukraine phóng hàng chục máy bay không người lái (UAV) vào thủ đô Moscow.

Truyền thông Nga đưa tin các cuộc tấn công khiến nhiều chuyến bay bị trì hoãn, bao gồm các chuyến bay tại sân bay Vnukovo, sân bay đông đúc thứ hai của Moscow.

Ông Artem Korenyako, người phát ngôn của cơ quan quản lý hàng không Nga Rosaviatsia, đã thông báo về việc đóng cửa các sân bay trong khoảng thời gian từ 13h đến 14h.

"Các biện pháp hạn chế là cần thiết để đảm bảo an toàn hàng không", ông Korenyako thông báo trên Telegram.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin tuyên bố các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ ít nhất 27 máy bay không người lái hướng về thủ đô Moscow hôm 4/1.

Ngoài ra, Thống đốc vùng Belgorod của Nga, giáp biên giới Ukraine, cũng cho biết một cuộc tấn công UAV của Ukraine vào sáng 4/1 nhằm vào một xe chở gia đình đã khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Thủ đô Moscow và các thành phố ở Nga nhiều lần trở thành mục tiêu bị tấn công bằng UAV nghi do Ukraine thực hiện.

Kiev bị cáo buộc thường xuyên nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí ở Nga và các vùng lãnh thổ ở Ukraine do Nga kiểm soát, nhằm phá vỡ tuyến đường tiếp tế và hậu cần quân sự của Moscow.

Thông qua các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, Kiev được cho là muốn hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu cho tiền tuyến và hạn chế doanh thu xuất khẩu của Nga.

Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu, nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP của đất nước.

Kiev cũng đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, bao gồm các căn cứ không quân, nhà máy sản xuất vũ khí và kho chứa đạn dược.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov tuyên bố các cuộc tập kích nhằm làm tê liệt nguồn thu từ dầu mỏ cũng như hoạt động sản xuất quân sự của Nga.

Nhằm đáp trả Ukraine, Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố của quốc gia láng giềng.

Điện Kremlin tuyên bố Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định cũng khẳng định Moscow sẽ đáp trả “áp đảo” đối với bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào vào sâu lãnh thổ Nga.