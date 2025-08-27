Người đàn ông U80 ở An Giang kể chuyện hơn một thập kỷ chở vợ đi phượt

Ở tuổi 77, ông Mong Phước Minh (An Giang) và người vợ quá cố Nguyễn Thị Ngọc Cúc đã cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu và đam mê xê dịch đầy cảm động.

Từ hai kỹ sư nông nghiệp và hóa học, họ đã từ bỏ công việc ổn định, về quê lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, để rồi gây dựng nên cơ ngơi vững chắc và cùng nhau "đi khắp thế gian".

Kết hôn năm 1992, ông Minh, bà Cúc đã trải qua nhiều thăng trầm. Khởi nghiệp từ gian bếp nhỏ của nhà cậu, bà Cúc, với kiến thức hóa học, đã tự tay làm kem đánh răng và phát triển thành cơ sở sản xuất thủ công. Chính từ những thiếu thốn ban đầu, họ đã quyết tâm cùng nhau xây dựng sự nghiệp, tạo nền tảng cho những chuyến phiêu lưu sau này.

Ông Minh và vợ phượt đến hòn đá thiêng ở Myanmar, một tảng đá khổng lồ dát vàng, biểu tượng du lịch của Myanmar (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hai thập kỷ rong ruổi khắp thế giới

Hành trình "phượt" của ông bà bắt đầu từ năm 2011, khi đã có cháu nội. Chuyến đi đầu tiên là vòng quanh miền Tây, hơn 600km trong 4 ngày bằng xe máy. Năm 2012, ở tuổi 64 và 60, ông Minh và bà Cúc quyết định thực hiện chuyến phiêu lưu lớn hơn: xuyên Đông Dương để đón Tết, dù bạn bè không thể tham gia.

Ông Minh và vợ mê "xê dịch" từ khi còn rất trẻ, họ cũng có thói quen lưu lại những chuyến đi bằng hình ảnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chuyến đi kéo dài 25 ngày, từ Long Xuyên, Sài Gòn, lên cao nguyên Blao (Bảo Lộc), Đà Lạt, rồi đến cửa khẩu Bờ Y, nơi Việt Nam tiếp giáp Lào và Campuchia. Từ đây, hành trình khám phá Đông Dương chính thức bắt đầu.

"Chúng tôi đã đến thủ đô Vientiane, rồi đến miền Nam Lào, nơi nổi tiếng với những thác nước hùng vĩ, đi chiêm ngưỡng di sản thế giới Wat Phou - quần thể đền tháp Khmer cổ kính, ở tỉnh Champasak, miền Nam Lào.

Sau đó, tiến vào Campuchia, dạo quanh thủ đô Phnom Penh bằng xe máy, cảm nhận nhịp sống sôi động và những công trình kiến trúc độc đáo. Cuối cùng, chuyến đi khép lại bằng cách trở về Việt Nam qua Kandal (Campuchia), rồi cửa khẩu An Phú, Châu Đốc để quay lại Long Xuyên, hoàn thành một vòng lặp đầy kỷ niệm", ông Minh kể.

Theo lời "phượt thủ" U80, sau chuyến đi đầy mê hoặc ấy, họ trở thành những "phượt thủ" có kinh nghiệm hơn với khao khát khám phá thế giới cùng nhau.

Năm 2013, khi một người bạn cũ - một bác sĩ người Mỹ đã xuất gia, trụ trì tại một ngôi chùa ở Myanmar - ngỏ lời mời, họ đã đồng ý tiếp tục phượt bằng xe máy. Nhưng lần này bà Cúc lại có một ý tưởng táo bạo hơn là “phượt" bằng xe đạp.

Hành trang của ông Minh và bà Cúc bao gồm 2 chiếc xe đạp gấp gọn mua ở biên giới An Giang, trên 2 chiếc xe này họ rong ruổi xuyên ngắm các thành phố ở Lào, Thái Lan, Myanmar... (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ý tưởng này thật sự khó tin đối với một cặp đôi đã ngoài tuổi 60. Nhưng khi nghe vợ giải thích, ông Minh thấy cũng hợp lý rồi theo lời dặn của vợ, ra chợ Gò thuộc biên giới Tà Mâu, Châu Đốc, mua ngay hai chiếc xe đạp gấp, loại có thể mang lên xe khách. Mỗi chiếc giá 100 đô la Mỹ.

Cũng tại Châu Đốc, họ đón xe khách đi từ Việt Nam qua Phnom Penh rồi xuống, bắt đầu hành trình đi phượt bằng xe đạp.

Với tốc độ khoảng 10km/h, trong vòng 3-4 tiếng, ông bà đi được quãng đường khoảng 30-40km, vừa đi vừa ngắm đường sá. Cứ thế, cả 2 đạp xe lang thang thăm đền đài Angkor suốt 4 ngày, vui chơi tại Bangkok 8 ngày. “Đó là một trải nghiệm tuyệt vời", ông Minh kể lại.

Chuyến phượt bằng xe đạp đầy sảng khoái đúng như lời ông Minh kể. Nhưng có lẽ chính sự tuyệt vời ấy lại càng khiến khoảnh khắc cuối cùng trở nên day dứt.

Giọng ông Minh chùng xuống, nghẹn ngào khi nhận ra khoảnh khắc ấy không bao giờ trở lại lần nữa. "Tôi cũng không nghĩ rằng đó là những hình ảnh cuối mà tôi và bà ấy được bên nhau", ông Minh nghẹn ngào.

Hai ông bà đã có một hành trình dài sánh bước cùng nhau. Nhưng đến năm 2023, bà Cúc ra đi sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng và ung thư tuyến giáp quái ác.

Ông Minh và bà Cúc trong chuyến du lịch 2019 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Gần hai năm qua, tôi đã sống trong nỗi buồn điên dại, một nỗi buồn kinh hoàng mà tôi chưa từng tưởng tượng. Mỗi sáng thức dậy, không còn thấy một nửa của mình bên cạnh. Cái hạnh phúc giản dị chỉ cách một vòng tay, giờ đã mãi mãi không còn", ông Minh nghẹn ngào.

Hơn 1 năm sau khi vợ mất, ông Minh mới bình tĩnh mở lòng chia sẻ những cảm xúc của mình. Sự an ủi, động viên của bạn bè, người thân, cùng tình yêu thương của con cháu, giờ đây là động lực để ông Minh bước tiếp.

Trong các bài đăng suốt gần 2 năm qua, ông Minh đều dành để tưởng nhớ vợ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau khi vợ mất ông Minh dành thời gian cân bằng lại cuộc sống, đạp xe đạp thể thao tại quê nhà An Giang rồi thi thoảng một mình chiêm nghiệm những chuyến đi cùng nhau. Rồi dành thời gian viết về vợ mình như thể một cách tưởng nhớ bà Cúc trên trang cá nhân.

"Tôi luôn tin là Cúc luôn đồng hành cùng tôi tiếp tục hành trình đẹp đẽ ấy, đi đến những nơi mà chúng tôi đã từng đi hoặc dự định đi", ông Minh nói.