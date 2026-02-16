Alex De Minaur vô địch Rotterdam Open 2026

Trận chung kết Rotterdam Open 2026 là cuộc đối đầu giữa hạt giống số 1 Alex De Minaur và hạt giống số 2 Felix Auger Aliassime. Đây là hai tay vợt dễ dàng đánh bại các đối thủ ở vòng ngoài để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng ở Hà Lan.

Niềm vui vô địch của Alex De Minaur (Ảnh: Getty).

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và quyết liệt, tuy nhiên với đẳng cấp của mình, Alex De Minaur tạo nên bước ngoặt ở game thứ 6 khi giành break từ tay đối thủ. Tay vợt người Australia tận dụng lợi thế để kết thúc set 1 với tỉ số 6-3.

Ở set 2, thế trận diễn ra khá cân bằng và De Minaur tiếp tục tỏa sáng ở thời điểm quan trọng. Tay vợt người Australia đoạt break ở game 5 và game 7, qua đó thắng 6-2 trong set 2.

Theo số liệu thống kê, De Minaur đạt tỷ lệ thắng điểm giao bóng 2 lên tới 65%, con số này bên phía Auger Aliassime chỉ là 30%. Bên cạnh đó, tay vợt người Canada cũng mắc tới 3 lỗi kép và không thể tận dụng bất kỳ cơ hội bẻ giao bóng nào.

Thắng Felix Auger Aliassime sau hai set với tỷ số 6-3, 6-2 trong trận đấu kéo dài 76 phút, Alex De Minaur lên ngôi vô địch Rotterdam Open 2026. Một lần nữa, tâm lý thiếu ổn định khiến tay vợt người Canada luôn thất bại ở các trận đấu quan trọng.