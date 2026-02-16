Nga sẵn sàng ngừng bắn nếu Ukraine tổ chức bầu cử

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin (Ảnh: TASS).

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết Nga sẵn sàng ngừng bắn vào ngày bầu cử ở Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng xem xét việc ngừng các cuộc không kích sâu vào trong lãnh thổ Ukraine nếu các cuộc bầu cử được tổ chức tại nước này. Ông cũng lưu ý rằng 5-10 triệu người Ukraine đang sinh sống tại Nga nên có quyền bỏ phiếu.

“Tất nhiên, những tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng như tôi đã nói trước đó, hiện chưa có bàn thảo nào về việc tổ chức bỏ phiếu trên thực tế ở Ukraine”, ông Galuzin nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhắc lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào lãnh thổ Nga trong thời gian diễn ra các chiến dịch bầu cử.

“Tôi muốn nhấn mạnh kinh nghiệm của chúng tôi. Tháng 3/2024, các cuộc bầu cử tổng thống đã được tổ chức tại Nga, và các điểm bỏ phiếu vẫn được mở ở khu vực gần tiền tuyến ngay cả trong bối cảnh các hoạt động quân sự đang diễn ra. Kiev đã tìm mọi cách để làm suy yếu tiến trình bầu cử tại các vùng tiền tuyến. Tuy nhiên, họ đã không đạt được mục tiêu”, ông Galuzin nói.

Ông nhấn mạnh, Nga “sẽ cho phép người dân Ukraine thực hiện đầy đủ các quyền bầu cử được hiến pháp bảo đảm và tự quyết định tương lai phát triển của đất nước mình”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tiếp tục không có đột phá. Điểm nghẽn chính liên quan đến vấn đề lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Một số nguồn tin nói rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép buộc Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống và trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình với Nga trước tháng 5, nếu không Washington sẽ rút lại các cam kết an ninh với Kiev. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ, các cuộc bỏ phiếu này chỉ diễn ra khi có đầy đủ điều kiện an ninh.