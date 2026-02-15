Chợ Nủa 27 Tết - phiên chợ quê đậm chất xứ Đoài xưa

Cách trung tâm Hà Nội hơn 20km, chợ Nủa (xã Tây Phương) vẫn đều đặn họp phiên vào những ngày có đuôi 2 và 7 âm lịch hàng tháng. Không ồn ào, không xô bồ, khu chợ nhỏ này giữ lại gần như nguyên vẹn nhịp điệu của một vùng đồng bằng Bắc Bộ, từ cách bày bán đến tiếng hỏi thăm nhau buổi sớm.

5h30 ngày 27 tháng Chạp (năm Ất Tỵ), trời còn lờ mờ sáng, phiên chợ cuối cùng trong năm đã bắt đầu rộn ràng.

Dưới ánh đèn pin, những trái bưởi được xếp lên mặt hè khu chợ khi trời còn chưa rõ mặt người.

Nhiều khách hàng vẫn quen đi chợ sớm, đợi thịt vừa mang ra là tự chọn rồi cắt đúng miếng ưng ý.

Hơn 6h, người dân ở các xã lân cận bắt đầu đổ về đây để sắm sửa đồ Tết, thực phẩm...

Ngoài gà, vịt, lợn để làm thịt,... chợ còn có người mang cả mèo, chó đến bán. Mỗi con được nhốt trong lồng sắt, buộc dây, đặt cạnh lối đi để người mua tiện xem.

Nhiều người dân vẫn giữ quan niệm, cuối năm phải sắm sửa thêm đồ mới trong nhà. Không cần quá đắt tiền, chỉ cần có cái gì đó mới là thấy yên tâm, như để khép lại năm cũ và chuẩn bị đón năm mới gọn gàng hơn.

Chợ Nủa phân chia nhiều khu, bán nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân như đồ gia dụng, dao kéo, chiếu, rổ rá, tăm, đũa...

Ở một góc chợ, người bán ngồi chẻ lạt thoăn thoắt. Từng thanh giang được vót mỏng, tước đều tay, xếp thành bó chờ người mua về gói bánh chưng.

Khu bán cau, trầu luôn tấp nập người mua, bán từ tờ mờ sáng.

Mùi trầu cay hăng lan nhẹ trong không khí buổi chợ sớm, thói quen ăn trầu ở chợ vẫn còn, từ người trung niên đến các cụ già.

Gian hàng quần áo trải dài một khu riêng, treo đủ loại từ đồ trẻ con đến áo ấm cho người già. Áo phao, áo len, bộ nỉ, quần bò… treo san sát.

Trẻ con được chọn quần áo Tết, người lớn cũng tranh thủ mua thêm chiếc áo ấm hay bộ đồ mặc ở nhà. Không cần hàng hiệu hay đắt tiền, chỉ cần có đồ mới để mặc sang năm là đã thấy đủ đầy hơn.

Bà Mười (76 tuổi) bán quần áo ở chợ Nủa gần 60 năm, từ thời còn quang gánh mang hàng ra họp phiên đến lúc có sạp cố định, hơn nửa thế kỷ bà vẫn đều đặn có mặt mỗi phiên chợ.

"Giờ tuổi cao rồi, bán được nhiều hay ít không còn quan trọng. Chỉ mong đến ngày họp chợ để ra ngồi bán, gặp khách quen, nói vài câu chuyện thường ngày cho vui. Với tôi, đi chợ không chỉ là mưu sinh mà đã thành nếp sinh hoạt gắn bó suốt ngần ấy năm", bà Mười chia sẻ.

Vàng, bạc, vòng tay, nhẫn mỹ ký được bày trên sạp, khách ghé xem rồi chọn mua ngay tại chỗ.

Dần về buổi trưa, chợ cũng vãn người. Giữa hàng loạt siêu thị, cửa hàng mọc lên, phiên chợ truyền thống vẫn giữ cách mua bán quen thuộc, giản dị và gần gũi hàng chục năm qua.

Mỗi phiên chợ là một lần người làng, người xã quanh vùng tìm về. Có người đi bán, đi mua, có người chỉ ghé cho vui, gặp nhau nói dăm ba câu chuyện. Giữa nhịp sống ngày càng vội, chợ Nủa vẫn chậm rãi theo cách của riêng mình.