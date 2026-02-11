Ngày giờ đẹp bao sái ban thờ, tỉa chân nhang đón năm mới 2026

Ngày giờ đẹp bao sái ban thờ rút tỉa chân nhang 2026

Trong quan niệm của người Việt, ban thờ là nơi linh thiêng nhất trong ngôi nhà, là nơi kết nối giữa hiện tại và cội nguồn, giữa con cháu và ông bà tổ tiên. Vì vậy, trước thềm năm mới, các gia đình thường bao sái ban thờ rút tỉa chân nhang để không gian thờ tự được trang nghiêm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chuyên gia phong thủy Phạm Cương cho hay, trong văn hóa Việt, bao sái ban thờ trước hết là một nghi thức “tảo uế - tân trang” mang ý nghĩa tri ân và làm mới không gian thờ tự. Đó là việc dọn sạch bụi bặm của năm cũ, chỉnh trang lại ban thờ để bước sang năm mới.

Theo quan niệm dân gian, ban thờ như một “ăng ten” biểu tượng cho sự kết nối giữa đời sống con người với phần tâm linh - nơi mỗi người hướng về tổ tiên, Thần Phật và những giá trị thiêng liêng.

Khi không gian thờ tự sạch sẽ, trật tự, mỗi người thường dễ tĩnh tâm hơn, thành kính hơn, nhờ đó cảm nhận sự kết nối ấy rõ ràng hơn.

Việc bao sái ban thờ thường diễn ra vào cuối năm âm lịch, đặc biệt là sau khi tiễn ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) (Ảnh: Hòa Bùi).

Nhiều gia đình băn khoăn chọn ngày giờ đẹp bao sái ban thờ đón năm mới 2026.

Theo chuyên gia này, việc bao sái ban thờ thường diễn ra vào cuối năm âm lịch, đặc biệt là sau khi tiễn ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) và trước thời khắc giao thừa.

Cuối năm không chỉ là một mốc thời gian, mà là giai đoạn diễn ra nghi lễ chuyển mùa - chuyển vận của cả gia đình

Ngoài ra, trong nếp dân gian, sau lễ tiễn Táo quân, nhiều gia đình mới tiến hành bao sái ban thờ. Đây giống như một cách “xin phép” và chọn thời điểm phù hợp để dọn dẹp tranh thủ lúc các Táo quân đang chầu trời, tránh ảnh hưởng, động chạm tới chốn linh thiêng.

“Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng không có quan niệm nào cấm dọn ban thờ giữa năm. Nếu ban thờ bụi bặm, ẩm mốc hoặc nhà có việc, gia chủ hoàn toàn có thể bao sái vào thời điểm khác, miễn là chọn ngày lành tháng tốt và giữ đúng các nguyên tắc trang nghiêm”, vị chuyên gia cho hay.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Phạm Cương, nếu gia chủ muốn ngày giờ đẹp bao sái ban thờ theo phong thủy thì có thể lưu ý dọn vào ban ngày, buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, khi nhà cửa sáng sủa và tinh thần tỉnh táo. Tránh làm quá muộn ban đêm hoặc khi gia đình đang có chuyện xáo trộn.

Giờ Hoàng Đạo là các cung giờ:

Giờ Mão: 5h-7h.

Giờ Ngọ: 11h-13h.

Giờ Mùi: 13h-15h.

“Nếu theo truyền thống, mốc 23 tháng Chạp âm lịch là điểm nhiều nhà lựa chọn. Điều quan trọng là làm đúng cách, gọn gàng, thành tâm thì giá trị nghi lễ đã trọn vẹn. Giờ đẹp chỉ là phần phụ, nếu đúng được càng tốt”, chuyên gia nhấn mạnh.

Hướng dẫn bao sái ban thờ rút tỉa chân nhang đúng cách

Về các bước chuẩn bị và thực hiện bao sái ban thờ chuyên gia Phạm Cương nêu:

Chuẩn bị:

- Khăn sạch, mềm (2-3 chiếc), chổi hoặc cọ mềm để quét bụi.

- Nước ấm sạch: Có thể dùng nước gừng hoặc rượu gừng loãng để lau đồ thờ.

- Khay hoặc đĩa để đặt tạm đồ thờ khi lau.

- Găng tay mỏng (nếu cần).

- Túi hoặc khay riêng để thu chân nhang.

Trình tự thực hiện

- Mở cửa hoặc bật sáng vừa đủ, tạo không gian thoáng, sạch.

- Thắp 1 nén nhang (hoặc khấn thầm) xin phép gia tiên/thần linh cho bao sái.

- Tắt hoàn toàn nến, đèn lửa, chờ nhang cháy ổn định để đảm bảo an toàn.

- Lau từ ngoài vào trong, từ cao xuống thấp: Bài vị/khung ảnh, đèn, chân nến, lọ hoa, mâm bồng, mặt ban thờ và cuối cùng là khu vực chân ban thờ.

- Rút chân nhang (nếu gia đình có nếp làm), giữ lại số lượng vừa phải (3 hoặc 5 chân), gói gọn tro/chân nhang cũ để xử lý sạch sẽ.

- Hạn chế tối đa xê dịch bát hương. Nếu cần nhấc để lau, hãy làm chậm rãi và đặt lại đúng vị trí cũ.

- Bày lại đồ thờ ngay ngắn, thay nước sạch, cắm hoa tươi (nếu có), dọn đồ lễ cũ. - Thắp hương hoàn lễ, khấn báo đã dọn xong và cầu an lành.

- Trong quá trình thực hiện, cần tránh dùng chất tẩy rửa mạnh; tránh xê dịch bát hương liên tục hoặc thay đổi bố cục tùy hứng; tránh vừa cúng vừa dọn; và chú ý ăn mặc chỉnh tề, trang nghiêm.