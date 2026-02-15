Hơn 10.000 bao cao su miễn phí đã hết sạch chỉ sau 3 ngày ở làng Olympic

Truyền thông địa phương nhận định, đây là một "tốc độ kỷ lục". Ban tổ chức hiện phải gấp rút bổ sung nguồn cung bao cao su cho các VĐV lưu trú tại làng Olympic.

Tờ La Stampa dẫn lời một VĐV (không tiết lộ danh tính) cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, trong làng không còn bao cao su. Phía ban tổ chức hứa sẽ bổ sung thêm, nhưng chưa rõ khi nào.

Khoảng 10.000 chiếc bao cao su được phát hết sạch chỉ trong 3 ngày (Ảnh: News).

Năm nay, chỉ có 10.000 bao cao su được cung cấp cho gần 3.000 VĐV. Con số giảm mạnh so với 300.000 chiếc dành cho gần 11.000 VĐV tại Paris Olympics 2024.

Thế vận hội mùa hè thường có số lượng VĐV tham dự gấp khoảng ba lần so với kỳ mùa đông.

Trước đó, tại Tokyo Olympics 2021, khoảng 160.000 bao cao su đã được phân phát cho hơn 11.000 VĐV. Kỷ lục cao nhất thuộc về Rio de Janeiro Olympics 2016 với 450.000 chiếc được cung ứng.

Được biết, từ kỳ Seoul Olympics năm 1988, ban tổ chức Thế vận hội đã phát bao cao su miễn phí tại làng Olympic nhằm khuyến khích quan hệ tình dục an toàn và nâng cao nhận thức về phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt trong bối cảnh dịch AIDS bùng phát thời điểm đó.

Thống đốc vùng Lombardy, ông Attilio Fontana, cũng xác nhận thông tin này trên mạng xã hội. Ông Fontana cho biết đã cung cấp bao cao su miễn phí cho toàn bộ VĐV lưu trú tại làng Olympic bởi đây là thông lệ của Olympic từ năm 1988.

Làng Olympic dành cho các VĐV tham gia kỳ Thế vận hội mùa đông năm nay (Ảnh: USA Today).

Trong khi đó, Forbes từng đưa tin rằng tại Olympic Rio 2016 diễn ra ở Brazil, trung bình mỗi VĐV được phát khoảng 42 chiếc trong hơn 2 tuần thi đấu.

Việc thiếu hụt bao cao su tại Olympic mùa đông năm nay được cho là xuất phát từ khâu dự trù nguồn cung thấp hơn nhu cầu thực tế, thay vì việc các VĐV có tần suất quan hệ kỷ lục.

Thế vận hội mùa đông 2026 tại Milan - Cortina, khởi tranh ngày 6/2 và sẽ bế mạc vào ngày 22/2. Hiện Thế vận hội diễn ra sôi động cả trong lẫn ngoài sân đấu.