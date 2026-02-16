33.500 lao động làm việc xuyên Tết, nhận lương 300%

Theo thống kê của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh có 57 doanh nghiệp tổ chức cho hơn 33.500 lao động làm việc xuyên Tết nhằm duy trì sản xuất, bảo đảm tiến độ đơn hàng và giữ nhịp tăng trưởng của khu vực công nghiệp.

Ngoài ra, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Chính xác Fuyu tại Khu công nghiệp Quang Châu có hơn 5.800 người, đồng thời 2.300 người cũng đi làm dịp này.

Thời gian làm việc chủ yếu từ ngày 28 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết. Một số ít doanh nghiệp huy động công nhân làm việc đến mùng 5 Tết.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có lao động làm xuyên Tết chủ yếu thuộc lĩnh vực điện tử - ngành sản xuất chủ lực, đóng góp lớn vào giá trị xuất khẩu của tỉnh.

Trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Display Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Phong với khoảng 11.200 người hay 6.000 lao động thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Phong 1 đi làm trong kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm.

Cùng với duy trì sản xuất, các doanh nghiệp chú trọng chăm lo đời sống người lao động làm việc dịp Tết. Ngoài tiền lương làm thêm giờ ít nhất bằng 300% theo quy định và đầy đủ chế độ bảo hiểm, nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm tiền mặt, lì xì đầu năm, bố trí xe đưa đón, cải thiện bữa ăn ca với thực đơn phong phú hơn ngày thường hoặc tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết ngay tại nhà máy.

Một số đơn vị duy trì các điểm sinh hoạt chung, trang trí không gian đón Xuân, tạo không khí ấm cúng để người lao động, nhất là lao động xa quê, cảm nhận không khí Tết tại nơi làm việc.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, việc doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động trong dịp Tết góp phần ổn định quan hệ lao động, bảo đảm an sinh và giữ chân người lao động ngay từ đầu năm.

Đồng thời, đây cũng là yếu tố quan trọng giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn duy trì thông suốt, tạo nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng công nghiệp trong năm 2026.

Việc hàng chục nghìn lao động làm việc xuyên Tết không chỉ bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục mà còn góp phần giữ vững chuỗi cung ứng, tạo đà để các doanh nghiệp bước vào năm mới với khí thế sản xuất tích cực.