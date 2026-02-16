Arsenal lập nhiều kỷ lục sau chiến thắng đậm ở FA Cup

Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Mikel Arteta đã thể hiện phong độ bùng nổ khi đánh bại Wigan và lập nhiều kỷ lục ấn tượng. Kể từ khi giành chức vô địch FA Cup lần thứ 14, Arsenal chưa từng vượt qua vòng 4 ở đấu trường FA Cup.

Noni Madueke mở tỷ số cho Arsenal chỉ sau 11 phút bóng lăn (Ảnh: Getty).

Năm 2021, họ bị Southampton loại ở vòng 4 trước khi gục ngã bởi Nottingham Forest ở vòng 3 một năm sau đó. "Pháo thủ" cũng đã để thua Man City 0-1 ở vòng 4 năm 2023, sau đó để thua Liverpool với tỷ số 0-2 trên sân Emirates ở vòng 3 năm 2024.

Năm ngoái, thầy trò cựu HLV của Man Utd, Ruben Amorim, đã giành chiến thắng đầy kịch tính trước Arsenal trong loạt sút luân lưu tại vòng 3 FA Cup.

Nhưng khác biệt đã đến ở mùa giải này khi đội chủ sân Emirates đã thi đấu bùng nổ trước Wigan với "mưa bàn thắng" được tạo ra chỉ chưa đầy 30 phút của hiệp 1.

Noni Madueke ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 11 trước khi Gabriel Martinelli ghi bàn thắng thứ hai ở phút 19. Phút 23, Jack Hunt lóng ngóng đá phản lưới nhà trước khi Gabriel Jesus ấn định tỷ số 4-0 ở phút 27.

Đáng chú ý, bàn thắng của Gabriel Martinelli đã giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được hơn 10 bàn thắng trong các giải đấu Cúp và châu Âu trong một mùa giải cho Arsenal, kể từ khi Ian Wright ghi 12 bàn trong mùa giải 1994-95.

Arsenal đang thi đấu thăng hoa ở 4 mặt trận mùa này (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này cũng giúp Arsenal trở thành đội đầu tiên kể từ khi Premier League ra đời năm 1992 ghi được 4 bàn thắng trong nửa giờ đầu tiên của một trận đấu thuộc khuôn khổ FA Cup.

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta vẫn đang thi đấu thăng hoa trên 4 mặt trận, trong đó có việc đã giành vé vào chung kết League Cup gặp Man City cũng như dẫn đầu Premier League với 57 điểm sau 26 vòng đấu và hơn chính thầy trò HLV Pep Guardiola đang ở vị trí thứ 2 với 4 điểm cách biệt.

Ở đấu trường Champions League, Arsenal không chỉ dẫn đầu bảng mà còn là đội bóng duy nhất toàn thắng sau 8 vòng đấu.