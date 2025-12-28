Phú Thọ làm công viên nghĩa trang 111ha sát Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn vừa ký quyết định chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Lương Sơn (người đại diện theo pháp luật là ông Đỗ Văn Tường, Tổng giám đốc) là nhà đầu tư thực hiện dự án Công viên nghĩa trang Lương Sơn.

Dự án công viên nghĩa trang nằm trên địa bàn xã Lương Sơn và xã Liên Sơn (tỉnh Phú Thọ) có tổng vốn đầu tư trên 796 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án 721 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 75 tỷ đồng.

Dự án Công viên nghĩa trang Lương Sơn có tổng diện tích trên 111ha nằm trên địa bàn huyện Lương Sơn cũ, nay thuộc xã Lương Sơn và xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ (Ảnh minh họa: NĐT).

Quyết định của tỉnh Phú Thọ nêu rõ, tiến độ hoàn thành đầu tư, đưa dự án vào hoạt động trong quý IV/2030, phân kỳ làm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1, đến hết quý IV/2028 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, đầu tư xây dựng và kinh doanh với hệ thống công trình công cộng, hỏa táng và hạ tầng kỹ thuật tương ứng. Diện tích dự kiến khoảng 54,6ha.

Giai đoạn 2, đến hết quý IV/2030, hoàn thành giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, đầu tư kinh doanh với hệ thống công trình công cộng, hỏa táng và hạ tầng kỹ thuật tương ứng. Diện tích dự kiến khoảng 57ha.

Dự án công viên nghĩa trang có thời hạn hoạt động 50 năm (thời điểm xác định theo quy định pháp luật về đầu tư, đất đai). Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt của dự án được sử dụng ổn định lâu dài.

Quá trình lập nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn, nhà đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư có liên quan; tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trước khi trình thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

Phú Thọ nêu rõ, nhà đầu tư có trách nhiệm bố trí và xây dựng hoàn chỉnh về hạ tầng đối với 2,5ha để xây dựng nghĩa trang phục vụ nhu cầu của người dân xã Lương Sơn và khoảng 2ha xây dựng nghĩa trang phục vụ nhu cầu của người dân xã Liên Sơn (không sử dụng vào mục đích thương mại).

Nhà đầu tư chỉ được tiến hành chuyển nhượng đất phần mộ cho khách hàng khi bảo đảm các điều kiện theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu Công ty Lương Sơn thực hiện các thủ tục tiếp theo để dự án hoàn thành đúng tiến độ; lựa chọn thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định cũng như chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, chuyển mục đích sử dụng rừng...

UBND xã Lương Sơn, xã Liên Sơn được giao xây dựng phương án và tổ chức giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án.

Quyết định trên được căn cứ vào Quyết định 57/2025 của UBND tỉnh Hòa Bình về chủ trương đầu tư dự án Công viên nghĩa trang Lương Sơn tại xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (nay là xã Lương Sơn, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ) và Quyết định 1290/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt kết quả mời quan tâm dự án Công viên nghĩa trang Lương Sơn.