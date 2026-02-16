Công an TPHCM xuyên đêm tuần tra, giữ bình yên Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, khi dòng người hối hả rời thành phố về quê sum họp, trên nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM, ánh đèn tuần tra của lực lượng công an vẫn đều đặn xuyên qua màn đêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân.

Công an TPHCM xuyên đêm giữ bình yên cho người dân dịp Tết (Video: Hoàng Hướng).

Chủ động phòng ngừa tội phạm dịp Tết

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại trụ sở Công an phường An Khánh (TPHCM) tối 14/2 (27 tháng Chạp), không khí làm việc diễn ra khẩn trương, nghiêm túc ngay từ đầu ca trực.

Trước giờ xuất quân, lãnh đạo Công an phường An Khánh trực tiếp quán triệt nhiệm vụ, yêu cầu các tổ công tác nắm chắc địa bàn, chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Các nội dung trọng tâm trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết được nhấn mạnh, đặc biệt là phòng ngừa trộm cắp, cướp giật và đua xe trái phép.

Sau khi phổ biến kế hoạch, các cán bộ, chiến sĩ kiểm tra lại phương tiện, bộ đàm, camera ghi hình và công cụ hỗ trợ, bảo đảm sẵn sàng cho ca trực đêm.

Tổ tuần tra 363 của Công an phường An Khánh đồng loạt xuất quân (Ảnh: Hoàng Hướng).

Hoàn tất công tác chuẩn bị, đúng 20h, tổ tuần tra 363 của Công an phường An Khánh (gồm các lực lượng công an phường, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, an ninh trật tự tại cở sở) đồng loạt xuất phát, tỏa ra các tuyến đường trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng cho biết, dịp Tết là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép… Do đó, lực lượng 363 được bố trí tuần tra cơ động, kết hợp chốt chặn linh hoạt, kịp thời phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa.

Khoảng 20h15, tổ tuần tra phát hiện C.T.V. (SN 2010) chạy xe máy qua giao lộ D9 - Nguyễn Cơ Thạch, có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, T. chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, nên yêu cầu về trụ sở làm việc.

Nhiều trường hợp nghi vấn bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo quy định, V. bị phạt cảnh cáo, chủ phương tiện bị phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.

Tiếp đó, lúc 21h43, tổ tuần tra phát hiện T.N.M.K. (SN 2007) chạy xe máy không có gương chiếu hậu bên trái, lưu thông qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ. Với lỗi này, K. bị xử phạt 500.000 đồng.

Quá trình kiểm tra được thực hiện công khai, đúng quy định, vừa bảo đảm tính răn đe, vừa tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật trong dịp lễ, Tết.

Giữ bình yên cho người dân

Trong đêm 27 tháng Chạp, Tổ tuần tra 363 của Công an phường An Khánh đã đi quanh từ đường lớn đến các hẻm, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, khóa cửa cẩn thận khi ra ngoài hoặc về quê ăn Tết dài ngày. Nhiều người dân bày tỏ sự yên tâm khi thấy lực lượng chức năng thường xuyên xuất hiện, tuần tra liên tục trong đêm.

Tại các khu vực đông đúc như công viên dọc bờ sông Sài Gòn, xung quanh cầu Ba Son, nơi người dân tập trung vui chơi, chụp ảnh, ngắm cảnh về đêm những ngày cận Tết, lực lượng tuần tra tăng cường hiện diện, liên tục di chuyển để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm. Bước sang 0h, khi phố xá dần thưa vắng, nhịp tuần tra vẫn được duy trì đều đặn.

Tổ tuần tra 363 của Công an phường An Khánh đi quanh nhiều tuyến đường trên địa bàn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Công an TPHCM cho biết, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Bính Ngọ 2026 sẽ được duy trì xuyên suốt đến hết ngày 16/3, với phương châm “không để bị động, bất ngờ”. Các tổ công tác thay phiên nhau trực 24/24h, bảo đảm địa bàn luôn có lực lượng ứng trực, sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh.

Đặc biệt trong đêm giao thừa, lực lượng công an thành phố sẽ triển khai trực chiến 100% quân số, bố trí các tổ công tác tại những khu vực tập trung đông người, điểm bắn pháo hoa, tuyến đường trung tâm và các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

Rạng sáng, khi nhiều con đường đã chìm trong yên tĩnh, ánh đèn xe tuần tra vẫn chầm chậm lướt qua từng góc phố. Sự bền bỉ, thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ trong đêm giáp Tết góp phần giữ gìn bình yên để mỗi gia đình an tâm đón mùa Xuân mới trọn vẹn, ấm áp.