Chuyến về quê ăn Tết “ngốn sơ sơ” gần 40 triệu đồng

Ngày 14/2, gia đình anh H.G., quê ở xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị đã bắt đầu hành trình về quê đón Tết từ thành phố Đà Nẵng, với quãng đường hàng trăm cây số. Chiếc xe 5 chỗ thuê tự lái chật kín hành lý, quà cáp, áo quần và bánh mứt, mang theo sự háo hức được trở về của 5 thành viên, từ người lớn đến trẻ nhỏ.

Dù hành trình về quê mang theo áp lực chi phí tăng cao, anh G. vẫn khẳng định giá trị lớn nhất là những ngày đoàn viên đủ đầy bên gia đình. Chi phí thuê xe cho chuyến trở về trong 7 ngày lên tới hơn 11 triệu đồng, cộng thêm 8 triệu đồng tiền đặt cọc, riêng khoản phương tiện đã "ngốn" gần 20 triệu đồng của gia đình.

Khoang xe về quê của gia đình anh G. chật kín hành lý (Ảnh: A Núi).

Anh G. chia sẻ: "Về quê một chuyến giờ không hề đơn giản. Ngoài tiền thuê xe còn đủ thứ khác phải lo". Trước ngày lên đường, anh đã tất bật sắm sửa quà Tết cho cả hai bên nội, ngoại, từ bánh kẹo, giỏ quà, đặc sản đến quần áo mới cho con trẻ.

Khi về tới quê, gia đình còn phải chi thêm tiền thăm hỏi họ hàng, lì xì đầu năm, ăn uống, tụ họp... Ước tính, tổng cộng khoảng 20 triệu đồng cho các khoản này.

Tính sơ bộ, chuyến về quê sum họp năm mới của gia đình anh G. tiêu tốn gần 40 triệu đồng "chi phí cứng", số tiền được chắt chiu từ tiền thưởng Tết và thu nhập kinh doanh. Đây là con số không nhỏ đối với nhiều gia đình lao động xa quê. Anh cũng hi vọng, lộ trình an toàn thì số tiền cọc anh sẽ lấy lại được, và tổng "chi phí cứng" lúc này cũng phải hơn 30 triệu đồng.

"Biết là tốn kém, nhưng cả năm mới về một lần, không thể sơ sài được. Về quê là để sum họp, để con cái biết ông bà, họ hàng", anh G. bày tỏ.

Trong bối cảnh nhiều gia đình phải tự xoay xở chi phí, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 105 "Chuyến xe Công đoàn", đưa gần 4.000 đoàn viên và người thân về quê đón Tết.

Để tạo thuận lợi tối đa, Liên đoàn Lao động thành phố đã bố trí 9 điểm trung chuyển để đón đoàn viên và gia đình, sau đó đưa đến điểm tập kết chính để xuất phát. Những chuyến xe nghĩa tình này đã giúp nhiều công nhân được trở về sum họp cùng gia đình trong những ngày Tết cổ truyền.

Chị Nguyễn Thị Hồng, quê ở tỉnh Thanh Hóa xúc động cho biết do thu nhập hạn chế, gần 3 năm qua chị chưa thể về nhà trong dịp Tết. Nhờ có vé xe công đoàn, chị mới dám nghĩ đến chuyện về quê.

Tương tự, anh Trần Văn Lợi, quê ở tỉnh Nghệ An, làm việc tại Đà Nẵng hơn 5 năm, cũng hiếm khi được đón Tết cùng gia đình vì giá vé cao và thu nhập ít ỏi. Anh thường chọn ở lại để tiết kiệm. Năm nay, được hỗ trợ chuyến xe miễn phí, anh cảm thấy mình thực sự được quan tâm và sẻ chia.

Tại buổi tiễn đoàn viên về quê đón Tết cùng gia đình, Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng và cán bộ chuyên trách Công đoàn toàn hệ thống đã ân cần hỏi thăm, đồng thời chúc đoàn viên và gia đình đón một cái Tết thật ấm áp bên người thân tại quê hương.