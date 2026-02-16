Người dân đổ về chợ hoa trung tâm TPHCM đêm cuối năm

Đêm cuối cùng của chợ hoa Tết tại Công viên 23/9 chứng kiến cảnh mua bán tấp nập, khi tiểu thương liên tục điều chỉnh giá và khách hàng tranh thủ "săn" hoa giá "giờ chót" trước khi phiên chợ chính thức khép lại vào 12h trưa 29 Tết.

Trong đêm 28 Tết, hàng ngàn người dân đã đổ về Công viên 23/9, tạo nên một không khí sôi động, náo nhiệt. Các lối đi giữa những gian hàng hoa ken kín người, ai nấy đều háo hức tìm kiếm những chậu hoa ưng ý nhất để trang hoàng nhà cửa đón Tết.

Nhiều chậu hoa được "xả hàng" mạnh trong ngày cuối cùng, với mức giá giảm sâu để thu hút khách. Người dân không ngừng trả giá, cố gắng mua được hoa với mức thấp nhất có thể.

Đây là đêm bán cuối cùng, nhiều tiểu thương chấp nhận giảm giá mạnh để kịp thu hồi vốn, tránh phải chở hàng về.

Ông Tiến, một tiểu thương đến từ Thái Bình, chia sẻ: "Đêm cuối rồi nên cố gắng bán hết. Lãi ít cũng được, miễn đỡ phải chở hàng về".

Theo một số tiểu thương, cúc mâm xôi Hàn Quốc được rao bán với giá 100.000 đồng một cặp, dù đã giảm hơn 30% so với giá ban đầu, nhưng nhiều người dân vẫn tiếp tục trả giá thấp hơn.

Trong khi đó, nhiều gian hàng đã bán hết sạch hoa, chỉ còn lác đác vài chậu lớn. Chủ sạp tranh thủ dọn dẹp, đóng gói chuẩn bị kết thúc mùa buôn bán.

Gần nửa đêm, dòng người vẫn chưa vãn hẳn. Một số khách tranh thủ mua hoa với giá "chót sổ", số khác chỉ đơn giản đến để cảm nhận không khí nhộn nhịp cuối cùng của chợ hoa Tết.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều khách nước ngoài cũng dừng chân tại chợ hoa, chọn mua những chậu bon sai mang về.

Sau nhiều ngày bám trụ giữa trời, nhiều tiểu thương đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng bán nốt những chậu hoa cuối cùng, mong muốn một cái Tết ấm no.

Hơn 2h sáng, Công viên 23/9 vẫn sáng đèn, dòng người tiếp tục dạo quanh các gian hàng, chọn mua những chậu hoa cuối cùng trước giờ dọn chợ, khép lại một mùa hoa Tết đầy sắc màu và ý nghĩa.