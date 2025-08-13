Hành trình chàng trai TPHCM đạp xe 100km mỗi ngày ra Hà Nội mừng 2/9

30 ngày chinh phục chặng đường TPHCM - Hà Nội

Giữa những ngày hè rực nắng, Trần Hiển Vinh (SN 2002, quê An Giang) - chàng trai đang sống và làm việc tại TPHCM, được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Én Fitness - trở thành tâm điểm chú ý khi thực hiện hành trình đạp xe xuyên Việt từ TPHCM ra Thủ đô Hà Nội để chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Là người làm công việc sáng tạo nội dung về thể thao và sức khỏe, Hiển Vinh mong muốn vận dụng những kiến thức đã học cùng những trải nghiệm trong cuộc sống để thực hiện một hành trình thật sự ý nghĩa trong năm nay.

Anh thừa nhận bản thân không giỏi môn lịch sử, đặc biệt là việc ghi nhớ ngày tháng. Vì thế, anh xem chuyến đi này như một dấu mốc giúp anh khắc ghi giai đoạn quan trọng của đất nước, đồng thời lưu lại kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ.

Anh chia sẻ: "Chỉ khi xách ba lô, đi và trải nghiệm, mình mới thấy thế giới ngoài kia rộng thế nào".

Hiển Vinh trong những ngày đầu tiên của hành trình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với Hiển Vinh, hành trình lần này không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là cơ hội để anh rèn luyện kỷ luật và sức bền.

Để đảm bảo được lộ trình, trước lúc xuất phát, anh dành ra 20 ngày tập luyện theo chế độ nghiêm ngặt. Mỗi ngày, anh đạp xe 50km vào buổi sáng. Trong thời gian này, anh cũng ghi hình quá trình tập luyện và chia sẻ lên mạng xã hội, để nhận những lời góp ý từ cộng đồng cũng như những người có kinh nghiệm đạp xe xuyên Việt.

Vào ngày 16/7, chàng trai 23 tuổi xuất phát tại phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ) cùng con xe đạp đã được kiểm tra toàn diện. Mỗi ngày, anh đạp xe đoạn đường khoảng 100km.

Có những ngày đạp xe chậm hoặc gặp các tình huống thủng lốp, không tìm được chỗ nghỉ ngơi, anh sẽ đi được khoảng 80km. Bù lại, có những hôm anh dậy sớm, tăng thời gian đạp xe thì sẽ di chuyển được khoảng 130km.

"Tôi chỉ tăng thời gian đạp xe chứ không tăng tốc độ, vì tôi biết đây là cuộc chơi của sức bền", Hiển Vinh chia sẻ.

Trên suốt hành trình, vật bất ly thân của anh là chiếc điện thoại. Đây vừa là công cụ ghi lại hành trình, vừa là phương tiện để anh duy trì công việc sáng tạo nội dung.

Chàng trai đã trải qua một nửa hành trình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Việc ăn uống và nghỉ ngơi của Hiển Vinh được thực hiện một cách kỷ luật. Mỗi ngày, anh thức dậy lúc 5h, vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu đạp xe, tìm quán ăn. Sau bữa sáng, anh tiếp tục đạp xe, thỉnh thoảng dừng nghỉ hoặc ăn nhẹ. Khoảng 11h, anh ăn trưa, tranh thủ cập nhật về hành trình của bản thân lên mạng xã hội rồi ngủ một giấc ngắn trước khi tiếp tục lộ trình vào 13h.

Buổi chiều, Hiển Vinh đạp xe đến 17h rồi tìm nơi lưu trú, tắm rửa, giặt và phơi quần áo. Bữa ăn tối của anh diễn ra lúc 18h, sau đó anh dành thời gian làm cắt dựng các video đã quay. Đến 21h30, chàng trai nghỉ ngơi, dưỡng sức cho hôm sau. Lịch sinh hoạt này được Hiển Vinh giữ đều đặn mỗi ngày, bất kể thời tiết hay điều kiện đường đi.

Trong hành trình, anh thường chọn nghỉ tại những nhà nghỉ bình dân, với giá khoảng 200.000 đồng mỗi đêm, để tối ưu chi phí. "Ban đầu, tôi còn có dự định sẽ ở nhờ nhà dân để có trải nghiệm gần gũi hơn, nhưng vì còn ngại nên kế hoạch này vẫn chưa thực hiện được", anh tâm sự.

Những niềm vui bất ngờ từ người lạ

Hiển Vinh cho biết, suốt hành trình, anh chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng đã có lúc muốn kết thúc chuyến đi sớm hơn dự kiến. Song, anh cũng nghĩ lại, nếu kết thúc hành trình quá nhanh, bản thân sẽ không thể áp dụng hết những bài đã học và cũng không đạt được mục tiêu ban đầu đặt ra.

Chiếc xe đạp gặp trục trặc trong hành trình xuyên Việt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên đường, Hiển Vinh thu về cho mình nhiều kỷ niệm đẹp. Khi đang đạp xe dưới cái nắng gắt ở Hà Tĩnh, sắp đến Nghệ An (thành phố Vinh cũ), một người đàn ông đã nhắc anh bơm bánh xe vì thấy bánh đã mềm. Lát sau, một cô bán rau cũng chạy lên nhắc điều tương tự.

"Cảm giác như được dân ở đây ôm vào lòng vậy. Có lần, vì nắng quá nên tôi ghé quán nước ven đường. Khi biết tôi đang thực hiện hành trình xuyên Việt, chủ quán đã tặng thêm một ly cam ép. Khi tôi đi, anh ấy còn nhắc tôi nhớ đeo kính râm, khiến tôi thấy mình được quan tâm thật sự", anh kể.

Một lần khác, chàng trai sinh năm 2002 được chủ một nhà nghỉ giảm giá phòng từ 250.000 đồng xuống còn 200.000 đồng, như một cách động viên tinh thần. Với anh, đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là những tấm lòng ấm áp khiến chuyến đi của anh thêm đáng nhớ.

Ở Nghệ An, chàng trai ghé thăm một khu chăm sóc dành cho các cựu chiến binh - những người đã có công với đất nước nhưng mang trên mình di chứng nặng nề của chiến tranh. Có người bị thương tật, có người chịu ảnh hưởng tâm thần, có người mang vết đạn còn hằn trong cơ thể.

"Trong lúc vui đùa, trò chuyện với các cụ, một bác tiến lại gần và nói với tôi: "Để chú hát cho cháu nghe bài hát hồi nước mình giành được độc lập nhé". Thế rồi bác vừa đi theo nhịp hành quân, vừa cất giọng hát vang. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nghẹn ngào.

Tôi đã chạy đến ôm chầm lấy bác và nói: Bác ơi, cháu xin cảm ơn bác rất nhiều. Nhờ bác mà hôm nay cháu mới có cơ hội được tự do đạp xe từ Nam ra Bắc trong sự yên bình và hạnh phúc thế này", anh kể.

Về công việc, chuyến đi không những không gây ảnh hưởng mà còn giúp Hiển Vinh phát triển mạnh mẽ hơn. Anh xem hành trình xuyên Việt này chính là một phần công việc của mình, vừa trải nghiệm, vừa sáng tạo, vừa lan tỏa giá trị.

Khi một mình trên những chặng đường dài, Hiển Vinh thường nghĩ về cách tận dụng khoảng thời gian ý nghĩa này để trao giá trị cho cộng đồng. Anh muốn những ai có ý định đạp xe xuyên Việt sau này sẽ không phải loay hoay như mình lúc ban đầu.

Từ đó, anh nảy ra ý tưởng chia sẻ lại các mẹo đi xuyên Việt, giới thiệu những địa điểm mua đồ cần thiết cho hành trình và thậm chí kiếm thu nhập từ đó để tiếp tục phát triển nội dung, trao nhiều giá trị hơn.

Chàng trai hạnh phúc khi vượt qua đèo Hải Vân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Là người sáng tạo nội dung về thể thao và sức khỏe, Hiển Vinh nhìn nhận chuyến đi này như một bài rèn kỷ luật. Càng về những ngày cuối, anh cảm nhận rõ cơ thể khỏe hơn, không còn buồn ngủ khi đạp xe, đến 21h anh đã có thể ngủ sâu, đến giờ ăn là thấy đói và ăn ngon miệng. Thể lực anh được cải thiện đáng kể, dù đôi lúc vẫn cảm thấy hơi đau ở cơ đùi trước.

Nhớ lại những ngày đã qua, Hiển Vinh cho biết đoạn đường khiến anh mệt mỏi và kiệt sức nhất là vượt đèo Hải Vân. Anh đã tính toán từ trước, đạp đến chân núi rồi thuê trọ nghỉ lại một ngày, để sáng hôm sau dồn toàn lực chinh phục đèo. Thế nhưng khi bắt đầu, độ dốc và độ dài của đèo vẫn khiến anh choáng ngợp.

"Dù vậy, tôi đã kiên trì vượt qua và cảm giác khi tôi đặt bánh xe xuống dốc bên kia là một trong những khoảnh khắc tự hào nhất của chuyến đi này", Hiển Vinh chia sẻ.

Dự kiến, hành trình của Hiển Vinh kéo dài 30 ngày. Tính đến ngày 11/8, anh đã đến Thanh Hóa và chọn giữ bí mật kế hoạch đặc biệt cho ngày 2/9 tại Hà Nội.