Đời thường của hoa khôi cầm cờ cho Việt Nam ở SEA Games 33

Lê Thanh Thúy là gương mặt quen thuộc được nhiều người trẻ yêu mến. Cô là vận động viên của tuyển bóng chuyền nữ quốc gia nhiều năm qua, từng góp mặt tại SEA Games năm 2015 (HC bạc) và năm 2017 (HC đồng).

Ngày 9/12 tới đây, Thanh Thúy còn xuất hiện trong vai trò đặc biệt, là đại diện cầm quốc kỳ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33. Đó không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là cột mốc đầy tự hào trong hành trình 20 năm theo đuổi đam mê của cô gái gắn bó cả tuổi trẻ với bóng chuyền.

“Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi là vận động viên đại diện cầm quốc kỳ Việt Nam. Đây là vinh dự lớn lao, cũng là món quà tuyệt vời ở tuổi 30, sau 20 năm gắn bó với bóng chuyền của tôi”, cô cho hay.

Chia sẻ trước thềm đại hội, Thanh Thúy cho biết, cô đang đếm từng ngày để được bước vào sân, cống hiến và thi đấu với tinh thần mạnh mẽ nhất.

Lê Thanh Thúy sinh năm 1995, tại Hải Phòng. Bố mẹ cô đều là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, vì vậy cô có cơ hội tiếp xúc với môn thể thao này từ nhỏ. Từ những tò mò ban đầu, năm 10 tuổi, Thúy thử sức rồi đam mê và đi theo con đường chuyên nghiệp.

Gắn bó với bóng chuyền từ khi còn nhỏ đồng nghĩa với việc Thúy trải qua không ít chông gai. Nhiều năm sau này, Thúy vẫn không thể quên những buổi tập cường độ cao, nhiều khi nản chí, nhưng khi hết mệt, cô lại suy nghĩ tích cực và cố gắng hơn.

Căng thẳng nhất là những giai đoạn cô chưa hoàn thiện về kỹ thuật, bị huấn luyện viên nhắc nhở. Có thời điểm Thúy đau cả hai gối, đến mức đi lại bình thường cũng khó, vừa tập phục hồi vừa khóc vì lo lắng phải dừng thi đấu. Những thời điểm khó khăn ấy, cô nhận được sự động viên lớn từ gia đình, đặc biệt là người mẹ vận động viên - người thầy đầu tiên của cô.

Sau những giọt mồ hôi và nước mắt, Thúy dần trưởng thành và trở thành một trong những vận động viên xuất sắc của tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Cô ghi dấu ấn tại các giải đấu trong nước, khu vực và quốc tế và nhiều lần được vinh danh "Phụ công xuất sắc”. Cô còn được vinh danh là Hoa khôi bóng chuyền tại giải Bóng chuyền VTV Cup.

Trong năm 2025, cô ghi dấu ấn tại các đấu trường quốc tế cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam như giành chức vô địch AVC Nations Cup 2025, á quân VTV Cup và SEA V-League 2025 (chặng 1), vô địch chặng 2 SEA V-League...

Theo nữ vận động viên, trong sự nghiệp của cô, dù là chiến thắng hay thất bại cô đều ghi nhớ. Đó đều là bài học, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ và những mục tiêu bản thân cô đã đề ra. Tất cả đều rất quý giá.

Chia sẻ về bí quyết gìn giữ đam mê và không bỏ cuộc trước khó khăn, Thanh Thúy cho hay: “Tôi nghĩ phong độ của vận động viên sẽ có lúc này lúc kia. Điều cơ bản mỗi người biết mình cần làm gì, thiếu gì để bù đắp thiếu sót, thay đổi tốt hơn”.

Thanh Thúy sở hữu chiều cao lý tưởng 1,8m, vóc dáng cân đối. Cô để lại ấn tượng với nhiều người hâm mộ bởi gương mặt xinh xắn, phong cách thời trang trẻ trung. Cô cũng có sở thích như nhiều người trẻ, thích du lịch khám phá, thời gian rảnh rỗi gặp gỡ bạn bè, ghé những quán cà phê đẹp..

