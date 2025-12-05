Nhiều nhà trọ, chung cư ở TPHCM không nhận xe điện, cư dân hoang mang

Cầm 30 triệu đồng không biết nên mua xe gì

Sau giờ tan làm, anh Chí Khang (23 tuổi, làm việc tại phường Hòa Hưng, TPHCM) đến cửa hàng xe điện gần công ty, bối rối nhìn 3 mẫu xe đủ màu sắc. Tiền đã chuẩn bị sẵn, nhưng anh vẫn không dám quyết.

“Tôi sống ở căn hộ thuê, chủ nhà mới nhắn trong nhóm chung là ai dùng xe điện thì đừng gửi dưới hầm vì sợ cháy nổ. Xe xăng thì tương lai bị hạn chế vào trung tâm thành phố. Giờ tôi muốn mua xe mà rối quá”, anh thở dài.

Chủ nhà nơi anh Chí Khang sống yêu cầu mọi người không mang xe điện vào hầm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khu trọ của anh là tòa nhà 5 tầng, khu vực để xe hẹp, chỉ có vài ổ điện dự phòng và không có khu sạc chuyên dụng. Chủ nhà cũng nhiều lần nhắc tuyệt đối không mang xe điện xuống hầm.

“Ở Hà Nội cấm thì còn hiểu được vì hầm để xe đông. Nhưng ở đây nhà trọ cũng không cho gửi xe điện, tôi không biết nên mua xe gì bây giờ”, anh nói.

Sau khi đi làm hơn một năm, anh Khang có ý định chuyển đến sống tại các chung cư gần quận 10 cũ. Tuy nhiên, việc nhiều chung cư râm ran thông tin về việc cấm xe điện khiến anh lo lắng.

“Tôi để 30 triệu đồng trong tài khoản mà không dám đụng vào. Chờ TPHCM có hướng dẫn rõ ràng, tôi mới dám mua. Giờ lỡ mua xe điện, chủ trọ cấm thật thì biết gửi xe ở đâu? Còn mua xe xăng, lỡ sau này không được chạy thì càng tệ. Hiện tại, mua xe mà giống như đi thi một môn không có đáp án”, anh bộc bạch.

Một cửa hàng xe điện ở TPHCM (Ảnh: Mộc Khải).

Theo ghi nhận, rất nhiều chủ trọ và chủ căn hộ có chung nỗi lo: Không có hạ tầng sạc, không có khu tách biệt cho xe điện, rủi ro về phòng cháy chữa cháy không ai dám đảm bảo. Vì vậy, nhiều người trẻ muốn mua xe điện nhưng cũng đành thôi.

Người bán đau đầu vì khách… đòi trả lại xe điện vừa mua

Không chỉ người mua bối rối, các cửa hàng xe điện tại TPHCM cũng đang lao đao. Nhiều cửa hàng rơi vào cảnh ngày dài vắng khách. Dãy xe dựng thẳng hàng, pin đầy, sẵn sàng cho khách chạy thử, nhưng từ sáng đến chiều chỉ vài người ghé xem rồi lại lặng lẽ đi về.

Khách đến cửa hàng xe điện thường đặt nhiều câu hỏi liên quan đến cháy nổ (Ảnh: Mộc Khải).

Chị Hải Trang - Giám đốc chuỗi cửa hàng Phố Xe Điện tại TPHCM - cho biết, gần đây lượng khách đến cửa hàng có phần giảm. Khách đến xem thường mở lời bằng câu: “Lỡ chỗ ở không cho gửi thì sao chị?”.

Theo chị Trang, tình trạng này xuất hiện khoảng 1-2 tuần nay, khi nhiều nhà trọ và căn hộ ở TPHCM thông báo cấm để xe điện hoặc cấm sạc xe điện dưới hầm vì lo ngại cháy nổ. Khách coi xe rất kỹ, hỏi rất nhiều, nhưng sau cùng lại ngập ngừng rời đi.

Không chỉ giảm lượng khách mua mới, cửa hàng còn phải “xử lý hậu quả” khi nhiều khách quay lại xin đổi hoặc trả xe. “Có bạn nữ mới mua xe hơn 1 tuần, chạy rất thích. Nhưng chủ nhà trọ của bạn nhắn không cho gửi xe điện ở hầm, nên bạn lại nhắn tin cho tôi xin trả”, chị kể.

Cửa hàng đưa ra hai giải pháp: Đổi sang xe xăng 50 phân khối hoặc hoàn trả nhưng khách phải chịu một khoản phí nhất định. Tuy nhiên, xe đã trả thì thành hàng qua sử dụng, bán lại rất khó.

Để hỗ trợ khách trong giai đoạn “nhạy cảm”, cửa hàng này nhận sạc tạm cho những trường hợp đặc biệt. Khách mang xe tới sạc trong ngày rồi đem về. Nhưng giải pháp này chỉ mang tính tình thế.

“Nếu vài chục hay vài trăm khách đều rơi vào hoàn cảnh không có chỗ sạc, cửa hàng không thể đáp ứng. Xu hướng này ngày càng tăng nên chúng tôi rất lo”, chị Trang nói.

Giai đoạn này có chút khó khăn, nhưng chị Trang tin rằng thị trường sẽ sớm ổn định trở lại, bởi về lâu dài, ai rồi cũng phải thích ứng và tuân thủ định hướng hạn chế xe xăng mà thành phố đang theo đuổi.

Khách gửi xe lại cửa hàng để sạc điện (Ảnh: Mộc Khải).

Thế Giới Xe Điện trên đường Âu Cơ (phường Tân Sơn Nhì) cũng đối diện với tình cảnh tương tự. Chị Kim Bình - nhân viên của cửa hàng - kể, nhiều khách hàng mua xe rồi phải ghé cửa hàng gửi và sạc nhờ, vì nhà không có chỗ sạc.

“Có một chị khách làm gần cửa hàng, mua xe cho con đi học nhưng không tìm được chỗ để. Sáng đi làm chị mang xe đến đây gửi, chiều tan ca quay lại lấy. Ba bốn hôm lại ghé sạc một lần”, chị nói.

Chung cư TPHCM: Chưa cấm nhưng đã… lo

Trong khi Hà Nội ghi nhận các chung cư ra thông báo hạn chế hoặc cấm gửi xe điện ở tầng hầm, thì tại TPHCM, phần lớn chung cư chưa ban hành văn bản thông báo chính thức về vấn đề này.

Tuy vậy, tâm lý dè chừng đã bắt đầu xuất hiện ở cả cư dân lẫn ban quản lý, do lo ngại hạ tầng phòng cháy chữa cháy chưa đáp ứng kịp tốc độ phổ biến của xe điện.

Tại chung cư New Lavida (phường Dĩ An), cư dân được phép đưa xe điện vào khu để xe, nhưng quy định “không sạc dưới hầm” đã xuất hiện từ khi chung cư được bàn giao cách đây ít tháng.

Hầm xe của chung cư New Lavida rộng rãi, cho phép xe điện đậu (Ảnh: Mộc Khải).

Chị Thanh Tâm - cư dân tòa A - muốn mua xe điện theo xu hướng của thành phố, nhưng hầm xe không có trụ sạc và cũng không cho cắm điện.

“Có chỗ cho cư dân để xe điện là tôi thấy đã may mắn rồi. Tuy nhiên, được phép để xe mà không được sạc cũng còn là vấn đề nan giải”, chị Tâm chia sẻ.

Tại chung cư Melody Residences (phường Tân Sơn Nhì), ông Thắng - bảo vệ - cho biết ban quản lý dự tính xây khu nhà xe tách biệt để bố trí trụ sạc chuyên dụng. Hiện cư dân vẫn để chung xe điện với xe xăng, nhưng tuyệt đối không được kéo điện xuống hầm.

Theo ông, lượng xe điện còn ít, nhưng nếu năm tới tăng nhanh, việc làm khu để xe riêng là điều sớm muộn.

Tại Saigonres Plaza (phường Bình Thạnh), ban quản lý đã bố trí khu để xe điện riêng kèm trụ sạc. Chị Thu Phương - cư dân sống 8 năm tại chung cư này - cho biết dù diện tích không lớn, khu vực này giúp cư dân yên tâm hơn nhiều. Chị cho rằng nếu thành phố có quy chuẩn trụ sạc rõ ràng, mọi người sẽ đỡ hoang mang hơn.

Saigonres Plaza có khu vực sạc xe điện riêng cho cư dân (Ảnh: Mộc Khải).

Ghi nhận tại nhiều chung cư khác cho thấy thực tế chung: Không cấm để xe, nhưng cấm sạc. Ban quản lý muốn nâng cấp hạ tầng nhưng chưa dám làm vì chưa có tiêu chuẩn. Cư dân muốn dùng xe điện nhưng bối rối vì thiếu nơi gửi - nơi sạc.

Nhiều bảo vệ cho biết họ được dặn “thấy ai sạc thì nhắc”, nhưng bản thân cũng không biết hướng dẫn thế nào cho hợp lý. Từ người mua, người bán đến cư dân chung cư, tất cả đều đang trong trạng thái… chờ.

Chờ thành phố ban hành hướng dẫn về trụ sạc và an toàn cháy nổ, chờ các chung cư thống nhất giải pháp và chờ hạ tầng theo kịp xu hướng điện hóa giao thông.