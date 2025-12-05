Quên trả tiền ăn, nhóm cứu trợ liên hệ để chuyển khoản, nhận bất ngờ

Mới đây mạng xã hội tại Quảng Trị lan tỏa câu chuyện đầy nhân văn về việc chủ một quán ăn ở địa phương quyết định miễn phí tiền ăn sáng cho nhóm đi cứu trợ đồng bào vùng lũ.

Sáng cùng ngày, nhóm cứu trợ ở tỉnh Thái Nguyên đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội với mong muốn cộng đồng giúp đỡ tìm số điện thoại của quán ăn ở tỉnh Quảng Trị.

Nhóm thiện nguyện của chị Huyền hướng về đồng bào vùng lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo nội dung đăng tải, nhóm cứu trợ trên đường đi tặng quà đồng bào vùng lũ ở tỉnh Đắk Lắk trở về đã ghé vào một quán ăn ở Quảng Trị, gần lối ra cao tốc Bùng - Vạn Ninh để dùng bữa sáng. Tuy nhiên, nhóm lại quên trả tiền, đi vào cao tốc không thể quay lại nên muốn liên hệ để chuyển khoản.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người bày tỏ ủng hộ cách làm của nhóm cứu trợ. Một số người khác cũng nhiệt tình tìm và xác minh được địa điểm nhóm cứu trợ vào ăn sáng là quán Khánh Bu, gần đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Chị Nguyễn Thị Huyền, thành viên nhóm cứu trợ cho biết nhờ cộng đồng mạng, chị đã xin được số điện thoại chủ quán ăn và gọi điện mong thông cảm vì sơ suất, đồng thời xin số tài khoản để chuyển tiền.

"Tôi điện cho chủ quán và khi anh ấy biết nhóm vừa đi cứu trợ đồng bào vùng lũ về liền ngỏ lời mời luôn, không lấy tiền. Hành động này khiến chúng tôi rất xúc động và ấm lòng", chị Huyền chia sẻ.

Cũng theo chị Huyền, nhóm của chị đại diện cho bà con các xã Nga My và Hà Châu của tỉnh Thái Nguyên vào cứu trợ người dân tại vùng lũ tỉnh Đắk Lắk. Nhóm xuất phát từ ngày 1/12, sau khi hoàn thành việc trao quà và tiền hỗ trợ thì trở về.

Quán ăn Khánh Bu, nơi nhóm thiện nguyện vào ăn sáng (Ảnh: Chủ quán cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Đào Hữu Khánh, chủ quán Khánh Bu, cho hay anh cũng thường xuyên ủng hộ, tham gia công tác thiện nguyện, bởi vậy, khi nhóm cứu trợ gọi điện để chuyển khoản, anh quyết định miễn phí hoàn toàn, như một cách đồng hành cùng nhóm cứu trợ.

Anh Khánh cho biết những ngày qua cũng có nhiều đoàn cứu trợ từ Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa đi ngang ghé quán. Đoàn nào đi cứu trợ anh đều xin được mời ăn miễn phí.

"Nhóm cứu trợ lặn lội đường xa vào vùng lũ giúp đỡ đồng bào nên tôi cũng muốn chia sẻ, đồng hành với họ, đó cũng là một niềm vui", anh Khánh tươi cười nói.