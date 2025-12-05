Loa truyền thanh phát lúc 3h15, xã đăng đàn xin lỗi người dân

Sáng 5/12, trang mạng xã hội của xã Trung Lộc (Nghệ An) phát đi lời xin lỗi tới người dân liên quan đến sự cố của hệ thống loa truyền thanh xã.

Khoảng 3h15 cùng ngày, người dân xã Trung Lộc bị đánh thức bởi hệ thống loa truyền thanh của địa phương. Ngay khi phát hiện sự cố, Phòng Văn hóa - Xã hội, Ban quản lý đài truyền thanh đã kịp thời xử lý, ngắt tín hiệu phát sóng của hệ thống loa.

Lời xin lỗi về sự cố loa truyền thanh phát lúc 3h15 được đăng tải trên trang Facebook xã Trung Lộc (Ảnh: Hoàng Lam).

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự bất tiện và phiền toái mà bà con phải chịu trong thời điểm nhạy cảm này. Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo hệ thống thông tin hoạt động an toàn, ổn định, không gây tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân”, đơn vị quản lý hệ thống truyền thanh xã Trung Lộc nêu.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Lộc, ảnh hưởng của cơn bão Bualoi (bão số 10) hồi cuối tháng 9 khiến hệ thống loa truyền thanh của xã bị hư hỏng. Để không ảnh hưởng, làm gián đoạn đến hoạt động tuyên truyền, phục vụ nhu cầu thông tin của người dân, đơn vị đã khẩn trương khắc phục.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành sau đó đã xảy ra một số lỗi liên quan đến kỹ thuật.

“Chiều 4/12, bộ phận kỹ thuật đã xử lý, khắc phục lỗi nhưng do có nhầm lẫn, dẫn đến cài đặt giờ tiếp sóng tự động chương trình đài phát thanh quốc gia, phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã lúc 3h15.

Sự cố không mong muốn nhưng đã ảnh hưởng đến người dân, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Rất may người dân rất thông cảm và chia sẻ với chúng tôi trước sự cố này”, ông Dũng thông tin.

Hệ thống loa truyền thanh xã Trung Lộc (Ảnh: Hoàng Lam).

Dưới bài đăng trên trang thông tin của xã Trung Lộc, người dân đã để lại nhiều bình luận về tình huống hài hước liên quan đến sự cố loa truyền thanh xã.

Một số người dân vẫn xem loa truyền thanh là đồng hồ báo thức hằng ngày nên khi loa phát đã thức dậy, cho lợn gà ăn, chuẩn bị công việc hằng ngày và nghĩ trời chưa sáng là do thời tiết lạnh, mưa phùn. Sau khi chờ mãi không thấy trời sáng, họ kiểm tra lại đồng hồ, thấy còn sớm nên quay lại giường ngủ tiếp.

Người dùng mạng xã hội có tên Hien Nguyen viết: “Loa phát làm em tưởng sáng rồi, lấy xe đi ăn tô lòng. Đến nơi thấy lò mổ còn đóng cửa, quay xe về ngủ tiếp”.

“Nghe loa phát, tôi thức dậy ăn sáng xong nhìn đồng hồ, lên giường đi ngủ tiếp”, một người dân xóm Kim La kể tình huống của mình.

Phần lớn bình luận của người dân bày tỏ sự thông cảm trước sự cố hy hữu của loa truyền thanh xã và đánh giá cao việc đơn vị vận hành loa đăng đàn xin lỗi, xem đây là “hành động thiết thực”.

Nhà bà Đặng Thị Lý (xóm Vĩnh Long, xã Trung Lộc) đối diện cụm loa 2 chiếc của xóm. Người phụ nữ này tỏ ra bất ngờ khi được hỏi về sự cố phát thanh lúc 3h15.

“Nhà tôi đóng kín cửa nên không nghe tiếng loa, không bị ảnh hưởng gì. Việc đội ngũ cán bộ xã lên mạng xin lỗi người dân bị ảnh hưởng, phiền toái do sự cố này, tôi thấy rất kịp thời, cầu thị và tôn trọng người dân”, bà Lý nói.