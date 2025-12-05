Cây chuối trổ buồng giữa thân, chủ háo hức chờ ngày trái chín

Ngày 5/12, anh T.Q.L. (28 tuổi, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vài ngày trước, anh ra vườn và phát hiện giữa thân cây chuối trổ buồng, kết quả. Cây chuối cao khoảng 3m, thuộc loại chuối lùn.

Cây chuối trổ buồng giữa thân (Ảnh: Ngọc Linh San).

Buồng chuối có khoảng 6 nải và tiếp tục kết trái. Buồng chuối này không hướng xuống đất mà trổ ngược lên phía ngọn. Dù cây chuối trổ buồng giữa thân nhưng phần ngọn vẫn tươi tốt.

Theo anh L., cách đây khoảng một tháng, cây chuối bị gió bão quật ngã, thân nằm tựa vào hàng rào. Có thể cây chuối bị dập ở phần thân nên trổ buồng tại vị trí này.

Buồng chuối trổ ngược nên phần cuống cong queo, ít trái và trái nhỏ hơn bình thường. Thấy cây chuối trổ buồng khá lạ nên anh tiếp tục chăm sóc, đợi đến lúc trái chín để ăn thử.

Cây chuối bị gió bão quật ngã (Ảnh: Ngọc Linh San).

Chuối là loại cây trồng quen thuộc ở Việt Nam. Phần thân trên mặt đất của cây chuối được gọi là "thân giả".

Phần thân này cấu tạo từ các bẹ lá, có chức năng hỗ trợ sự phát triển của cây chuối. Phần thân chính nằm dưới mặt đất hay còn gọi là củ chuối. Củ chuối có thể hình thành chồi và rễ mới.

Cây chuối thường ra hoa, trổ buồng trên ngọn. Tuy nhiên vẫn có một số cây trổ buồng trên phần thân, hầu hết là do có phần thân bị tổn thương.