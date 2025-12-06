Phát triển ngành công nghệ thời trang để tăng giá trị sản phẩm dệt may

Chiều 5/12, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu kỳ thi Kỹ năng nghề Công nghệ thời trang năm 2026.

Theo tiến sĩ Đặng Minh Sự, Hiệu trưởng trường Trung cấp Bách khoa toàn cầu, Chủ nhiệm CLB Chuyên gia kỹ năng nghề, kỳ thi được tổ chức nhằm tôn vinh lao động trẻ nghề công nghệ thời trang và tuyển chọn thí sinh xuất sắc nhất để cử tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề Thế giới 2026 (WorldSkills 2026) tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Tiến sĩ Đặng Minh Sự, Trưởng ban tổ chức, giới thiệu nội dung kỳ thi (Ảnh: Tùng Nguyên).

Đối tượng dự thi không chỉ bó hẹp trong học sinh, sinh viên các trường nghề, đại học mà còn có người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn nhưng độ tuổi không quá 21 (sinh năm 2004 trở về trước).

Ông Sự cho biết, 2 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ được các chuyên gia hàng đầu tập huấn và chọn ra người giỏi nhất để tham gia WorldSkills 2026.

Ông Hoàng Quốc Long, Hiệu trưởng trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, chia sẻ: “Ngành dệt may Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu rất cao nhưng thực tế chúng ta chủ yếu gia công cho nước ngoài, giá trị thặng dư rất thấp”.

Theo ông Long, lợi nhuận thấp và sự thiếu vắng các thương hiệu nội địa mạnh đang là rào cản lớn cho sự phát triển bền vững của ngành dệt may. Trong khi đó, ngành công nghệ thời trang, yếu tố quyết định tạo ra giá trị thặng dư lớn nhất cho các sản phẩm dệt may lại chưa được xem trọng.

“Cuộc thi này được thiết kế nhằm nâng cao vị thế và sự công nhận của xã hội đối với ngành công nghệ thời trang. Bằng cách tạo ra một sân chơi uy tín, ban tổ chức mong muốn khuyến khích nhiều tài năng trẻ theo học và dấn thân vào lĩnh vực này, tạo ra những thương hiệu tầm cỡ quốc tế, gia tăng giá trị sản phẩm dệt may trong nước”, ông Long chia sẻ.

Thiết kế thời trang từng là ngành được nhiều bạn trẻ yêu thích (Ảnh minh họa: Thanh Thanh).

Sự khác biệt của kỳ thi này so với các cuộc thi khác đã từng tổ chức ở Việt Nam là nội dung thi kết hợp ý tưởng thiết kế thời trang và kỹ thuật, công nghệ ngành may mặc, bám sát các nội dung thi của WorldSkills.

Ông Hoàng Quốc Long giải thích: “Công nghệ thời trang là lĩnh vực tích hợp, đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư duy sáng tạo nghệ thuật và kỹ năng kỹ thuật bậc cao, thiết kế thời trang và ứng dụng vào thị trường, sản phẩm sử dụng được hằng ngày, thiết kế cho sản xuất. Điều này tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với các cuộc thi thiết kế thời trang truyền thống, vốn thường tập trung vào những ý tưởng bay bổng nhưng khó ứng dụng, thiết kế để biểu diễn”.

Ông Hoàng Quốc Long, Hiệu trưởng trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM, cho biết từ sau đại dịch Covid-19, ngành thời trang trầm lắng theo sự sa sút của ngành dệt may. Do đó, ông hy vọng kỳ thi này sẽ khởi động lại sự quan tâm của xã hội với ngành công nghệ thời trang, thu hút nhiều người giỏi tham gia học và phát triển ngành này.

Phát biểu kết luận, tiến sĩ Phan Sỹ Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi, hy vọng cuộc thi này sẽ là cơ chế kích thích cho sự phát triển của ngành công nghệ thời trang tại Việt Nam.

Tiến sĩ Phan Sỹ Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo tiến sĩ Phan Sỹ Nghĩa, các bài thi được thiết kế bám sát các tiêu chuẩn, nội dung của WorldSkills với những kiến thức tiên tiến nhất của các tập đoàn hàng đầu thế giới sẽ là động lực quan trọng để các trường trong nước xây dựng chương trình đào tạo bài bản, phát triển kỹ năng nghề tốt hơn, nâng chất lượng nguồn nhân lực ngành thời trang.