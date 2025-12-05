Võ sư, diễn viên tố bị "quỵt" tiền sau ngày hội tinh hoa võ Việt

Chiều 5/12, lãnh đạo UBND thành phố Huế cho biết sẽ kiểm tra thông tin liên quan sự kiện Ngày hội tinh hoa võ Việt, nhằm có hướng xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho những người tham gia biểu diễn, phục vụ chương trình.

Trước đó, đại diện các doanh nghiệp, võ đường, chuyên gia, nghệ sĩ, diễn viên, võ sinh tham gia biểu diễn trong Ngày hội tinh hoa võ Việt lần thứ nhất, diễn ra vào ngày 21-23/3, tại quảng trường Ngọ Môn, Đại nội Huế, phản ánh bị ban tổ chức chậm thanh toán, có dấu hiệu "quỵt" tiền công.

Ngày hội tinh hoa võ Việt diễn ra tại khu vực cổng Ngọ Môn, Đại nội Huế, cách đây nhiều tháng (Ảnh: TT Bảo tồn di tích Huế).

Võ sư Đỗ Xuân, đại diện Câu lạc bộ Taekwondo Hương Thủy (thành phố Huế), cho biết thông qua lời giới thiệu của Liên đoàn Taekwondo thành phố Huế, ông và 9 thành viên khác của câu lạc bộ đã đồng ý tham gia tập luyện, biểu diễn tại Ngày hội tinh hoa võ Việt.

Ban đầu, ban tổ chức cam kết sẽ hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở cho võ sinh tham gia các hoạt động trong 3 ngày diễn ra chương trình.

Tuy nhiên, đến nay sau 9 tháng, các võ sinh chưa nhận được bất kỳ khoản tiền hỗ trợ nào từ chương trình.

Tương tự, võ sư Lê Văn Đạt, đại diện Câu lạc bộ Taekwondo Phong Điền (thành phố Huế), phản ánh đã tự bỏ tiền cá nhân để thuê xe, hỗ trợ chi phí ăn ở cho 20 thành viên của câu lạc bộ tham gia ngày hội, nhưng đến nay chưa được hoàn trả.

Các câu lạc bộ võ thuật đã nhiều lần liên hệ ban tổ chức, nhưng chỉ nhận được lời khất hẹn "sẽ trả sau" mà không có thời điểm cụ thể.

Các võ sinh tham gia ngày hội đến nay chưa được thanh toán tiền công (Ảnh: TT Bảo tồn di tích Huế).

Không chỉ lực lượng võ sư, võ sinh, nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ như âm thanh, ánh sáng, dàn dựng… cũng phản ánh bị nợ tiền.

Ông Đặng Công Hương, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và truyền thông HD Việt Nam, cho biết công ty là đơn vị trực tiếp tham gia khảo sát, lên ý tưởng kịch bản, lập hồ sơ chương trình, phối hợp tổ chức biểu diễn tại sự kiện.

Doanh nghiệp này có ký 2 hợp đồng tham gia tổ chức chương trình với Công ty Cổ phần Quản lý và Truyền thông MicViet (đơn vị phối hợp tổ chức) với tổng giá trị 180 triệu đồng.

“Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi sự kiện kết thúc, Công ty MicViet vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản như đã cam kết bằng văn bản và thỏa thuận miệng ban đầu cho chúng tôi.

Mọi nỗ lực liên hệ với phía công ty đều không nhận được phản hồi rõ ràng, có dấu hiệu cố tình trì hoãn và chiếm dụng công sức lao động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, danh dự, đời sống của những người tham gia”, ông Cường bức xúc nói.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, Ngày hội tinh hoa võ Việt là sự kiện thuộc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 và Festival Huế 2025.

Chương trình do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Quản lý và Truyền thông MicViet tổ chức.

Đây là chương trình xã hội hóa hoàn toàn, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chỉ hỗ trợ chuyên môn, địa điểm và kết nối võ đường, không trực tiếp ký hợp đồng hay chịu trách nhiệm tài chính.