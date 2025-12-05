Tin nhắn lúc nửa đêm và hơn 7 tiếng tìm du khách Nga mất liên lạc ở Hà Nội

Thức dậy vào buổi sáng, chị Phạm Hồng Tuyến (sống ở Hà Nội) nhìn thấy dòng tin nhắn của một người bạn từ Mỹ gửi về: "Lúc nào ngủ dậy, nhắn lại cho mình nhé".

Nghi có việc gấp, chị lập tức gọi sang Mỹ. Đầu dây bên kia cho biết, em họ của một người bạn tại Canada đang du lịch Việt Nam bỗng mất liên lạc, mong muốn giúp đỡ tìm kiếm.

Anh Stanislav Zmikhnovsky gặp lại người thân tại Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam du khách tên là Stanislav Zmikhnovsky (SN 1989) bay từ Moscow (Nga) sang TPHCM từ 1/11. Sau đó, anh vẫn gửi ảnh và giữ liên lạc với gia đình. Từ ngày 11/11, gia đình không thể liên lạc được với người đàn ông này qua điện thoại.

"Trước khi nhờ tôi, gia đình liên hệ với vài địa chỉ ở Việt Nam nhưng không có kết quả. Stanislav có tiền sử mắc bệnh hoang tưởng, tâm thần phân liệt và có thể bị mất trí nhớ đột ngột", chị Tuyến nói thêm.

Do Stanislav đã mất liên lạc 17 ngày nên chị Tuyến đăng tải sự việc lên trang cá nhân hy vọng cộng đồng sẽ cung cấp thông tin. Người phụ nữ liên hệ với một số bạn bè từng học ở Nga có mối quen biết rộng rãi để tìm manh mối.

Ban đầu, một số người nhận định, du khách Nga nhập cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất thường bay đến Nha Trang để du lịch. Chị chia sẻ câu chuyện trong nhiều nhóm của địa phương này nhưng không có kết quả.

Nghe lời khuyên của một người bạn, chị Tuyến trình báo sự việc với công an ở Hà Nội nhờ tìm kiếm.

Bước ngoặt của cuộc tìm kiếm

Gần trưa ngày 28/11, bước ngoặt của cuộc tìm kiếm xuất hiện, sau khi bạn của chị Tuyến làm trong lĩnh vực du lịch tình cờ đọc được bài đăng.

"Trước đó, bạn tôi biết nhân viên quán bar tại khu vực phố cổ tìm kiếm người thân cho một du khách tên là Stanislav. Người đàn ông này không chịu trả tiền ăn uống", chị chia sẻ.

Stanislav đang làm lại giấy tờ trước khi về nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhận được thông tin, người phụ nữ lập tức liên hệ, xác nhận du khách trong hình ảnh do quán bar cung cấp chính là Stanislav. Thời điểm đó, chàng trai đã rời đi, mọi người nhận định anh có thể lang thang ở phố Hàng Buồm.

"Toàn bộ ảnh của Stanislav được tôi chuyển cho phía công an. Công an xác định nam du khách từng bị tạm giữ tại đồn trước đó 1 ngày, do vào ăn uống tại một số cửa hàng nhưng không trả tiền", chị kể.

Khoảng 15h ngày 28/11, lực lượng công an tiếp tục rà soát và tìm thấy Stanislav trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.

Nhận được thông tin đã tìm thấy nam du khách, người thân ở Nga và anh họ của Stanislav xúc động, bày tỏ cảm ơn trước sự giúp đỡ của công an, chị Tuyến cùng bạn bè.

Người anh họ quyết định đặt vé máy bay di chuyển từ Canada sang Việt Nam để đón nam du khách về Nga.

"Stanislav bị mất hết giấy tờ nên hai anh em phải ở lại hoàn tất các thủ tục ở Đại sứ quán trước khi bay về Moscow", chị Tuyến cho biết.

Được biết, chị Tuyến từng du học ngành ngôn ngữ học tại TP Kazan (Nga) cuối những năm 1980. Hơn 40 năm đã trôi qua, ký ức về nước Nga với những cô giáo hiền hậu, tốt bụng, thương yêu sinh viên từ Việt Nam vẫn in đậm trong trái tim của chị.

"Từ khi về nước, tôi chưa có dịp quay lại thăm Nga nhưng luôn lưu giữ những ký ức đẹp trong tim. Tôi luôn mong muốn giúp đỡ các bạn Nga khi họ cần để đáp lại những tình cảm mà đất nước này đã dành cho các du học sinh", chị bày tỏ.