“Đốt” trăm triệu cho Mailisa, bà mẹ trẻ suy sụp khi ngưng dùng là da đỏ ửng

Một tuần sau thông báo tạm ngừng hoạt động, tất cả chi nhánh Mailisa đều "cửa đóng then cài".

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại chi nhánh Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh (TPHCM), không có bóng dáng bảo vệ, hầm xe cũng im ỉm. Cả tòa nhà hơn 10 lầu như bị bỏ quên giữa con đường vốn sầm uất.

Không khí tĩnh lặng ấy trái ngược với sự nhốn nháo trên mạng xã hội suốt những ngày qua. Kể từ khi vợ chồng bà Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH TMV Mailisa - và ông Hoàng Kim Khánh bị bắt với cáo buộc buôn lậu, cung cấp sản phẩm mỹ phẩm kém chất lượng, hàng nghìn khách hàng rơi vào thế "như ngồi trên đống lửa".

Hàng trăm bài đăng muốn bán lại mỹ phẩm Mailisa xuất hiện trong các hội nhóm (Ảnh: Chụp màn hình).

Trên các hội nhóm làm đẹp, hàng trăm bài đăng liên tục xuất hiện, người rao bán lại mỹ phẩm Mailisa như "giải cứu", người cầu cứu vì da bị đỏ rát, người lo sợ ung thư da vì dùng lâu dài. Nhưng điều đáng nói, xen giữa những hoang mang là… vẫn còn người tìm mua để "dùng tiếp cho quen".

Làm môi, điều trị da suốt 6 năm, giờ lo sợ nơm nớp

Suốt nhiều ngày qua, chị Hồng Lê (Hà Nội) cho biết mình "đứng ngồi không yên". Từ một khách hàng trung thành của thẩm mỹ viện Mailisa, giờ chị lo lắng, hoang mang sau khi cơ quan chức năng công bố vụ việc.

"Sốc lắm, tức lắm. Sáu năm tin tưởng đến mức nào, giờ thất vọng cũng đến mức đó", chị nói.

Chị Hồng Lê chia sẻ bộ sản phẩm đã mua ở Mailisa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Hồng Lê quê Hà Tĩnh, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ở quê, cơ sở Mailisa cách nhà mẹ đẻ chị chỉ khoảng 4km, lại do người cùng quê làm chủ, nên chị chưa từng mảy may nghi ngờ.

"Tôi nghĩ đơn giản lắm, người quê mình làm thì mình tin. Với lại dịch vụ nghe ai cũng khen nên tôi theo thôi", chị kể.

Chị bắt đầu sử dụng dịch vụ của Mailisa từ giữa năm 2019. Từ làm da công nghệ cao, phun môi, phun mày, trẻ hóa vùng mắt đến bắn mụn… gần như tất cả nhu cầu làm đẹp của chị đều gắn với Mailisa. Việc chăm sóc da bằng công nghệ cao và dùng mỹ phẩm của thương hiệu này đã trở thành thói quen khó bỏ với chị.

Chị nhớ lần đầu làm đẹp tại Mailisa là ngày 2/5/2020. Từ đó đến nay, số lần điều trị nhiều đến mức chị không thể nhớ nổi.

Trong suốt 6 năm, chị hầu như không dùng mỹ phẩm của bất kỳ thương hiệu nào khác. Các sản phẩm kem dưỡng trắng, trị nám, kem chống nắng, nước hoa hồng, dưỡng mi, dưỡng môi, tẩy da chết, mặt nạ… đều mang nhãn hiệu của Mailisa.

"Tôi mua nhiều đến nỗi trong nhà góc nào cũng thấy chai lọ của Mailisa", chị thở dài.

Riêng bộ sản phẩm N3 Doctor Magic - một trong những dòng được quảng cáo rầm rộ - có lần chị mua với giá 3,9 triệu đồng vì vào thời điểm không có khuyến mãi. Mỗi bộ chỉ dùng được khoảng hai tháng.

"Riêng tiền mỹ phẩm, mỗi tháng tôi cũng gần 3 triệu đồng. Một năm tôi chi hơn 30 triệu đồng cho Mailisa. Sáu năm trời, mọi người nghĩ xem tôi đã "đốt" bao nhiêu tiền, không dưới trăm triệu…", chị nói.

Khi tin đồn về Mailisa xuất hiện trên mạng, chị Hồng Lê vẫn bán tín bán nghi. "Lúc đầu đọc tin, tôi còn tự trấn an. Tôi tin đến mức nghĩ không thể nào có chuyện lớn vậy đâu", chị nhắc lại.

Nhưng đến ngày 21/11, khi thông tin chính thức về việc vợ chồng chủ thẩm mỹ viện bị bắt được công bố, chị "sốc toàn tập".

"Tôi vừa tức, vừa lo, vừa cảm thấy lòng tin bị chà đạp. Sáu năm trời mình tin, mình theo, vậy mà… Thật sự, những người này quá vô đạo đức", chị nhấn mạnh.

Chị Hồng Lê chia sẻ khi khiếu nại về tình trạng da bị bỏng thì được giải thích là "hiện tượng tự nhiên" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lần sử dụng dịch vụ gần nhất của chị tại Mailisa là làm da công nghệ cao, trẻ hóa vùng mắt và bắn mụn vào ngày 19/10 vừa qua.

Chị nói: "Sau khi cơ quan chức năng công bố về các thành phần cấm trong mỹ phẩm Mailisa, tôi lập tức ngừng sử dụng. Nhưng đây cũng là lúc da tôi phản ứng mạnh hơn, châm chích, ngứa dày đặc".

Những ngày qua, chị gần như sống trong hoảng sợ, vì nhận ra da mặt mình đang bị "bào mòn" theo thời gian.

"Trước đây, ai cũng hỏi sao da mỏng thế, nhưng tôi đâu nghĩ là do kem. Lúc dùng thì đẹp thật, nhưng hễ ngưng là da như bị bỏ đói. Cảm giác giống người nghiện, có thuốc thì ổn, không có là cơ thể phản ứng. Giờ tôi mới hiểu vì sao mình lệ thuộc vào nó”, chị nói.

Bạn bè khuyên chị đi khám da liễu, nhưng chị bất lực nói "sống chết có số". Điều khiến chị đau nhất là cảm giác bị phản bội niềm tin.

"Nhưng nghĩ đến nguy cơ ung thư da… tôi thật sự thấp thỏm", chị thú nhận.

Hiện da chị vẫn trong tình trạng ngứa chi chít, sạm và kém sắc. Chị không biết phải làm gì ngoài cố gắng phục hồi bằng những phương pháp tự nhiên.

"Điều duy nhất khiến tôi muốn lên tiếng là để khách hàng khác cảnh giác. Nhiều người vẫn tin tưởng và cố tìm mua sản phẩm. Nhưng câu chuyện của tôi là trải nghiệm thật, người thật việc thật", chị kết lại.

Nghiện dùng mỹ phẩm Mailisa, "sốc ngược" khi bác sĩ báo da bị nhiễm corticoid

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Tấn Lợi - con trai bà T.H. (Đồng Tháp) - cho biết mỗi chai mỹ phẩm Mailisa chỉ vài trăm nghìn, nhưng cộng dồn quá nhiều lần thì mẹ anh đã dùng không biết bao nhiêu mà kể. Điều khiến mẹ anh tin tuyệt đối là hiệu quả thấy rõ trong thời gian rất ngắn.

Anh Lợi cũng thừa nhận, giai đoạn mẹ anh dùng sản phẩm, cả nhà đều thấy da bà đẹp lên trông thấy, sáng hơn, mịn hơn. Điều này khiến bà càng tin đây là sản phẩm phù hợp nhất sau nhiều năm chạy chữa không thành.

Khách chia sẻ hình ảnh da được cải thiện sau khi điều trị tại Mailisa, nhưng không ngờ mình bị nhiễm corticoid (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi tìm đến Mailisa, bà T.H. đã có gần chục năm khổ sở vì nám nặng, mang nặng mặc cảm. Khi dùng thử mỹ phẩm Mailisa mà nám mờ nhanh đến mức khó tin, bà mừng đến rơi nước mắt.

Con trai bà T.H. kể: "Đốm đậm trị hoài không hết, vậy mà bôi một thời gian ngắn là biến sạch. Mẹ tôi tin dữ lắm, nghĩ chắc hợp da, hợp thuốc. Bạn bè, hàng xóm ai cũng khen bà trẻ ra, da mịn thấy rõ, càng khiến mẹ tin rằng cuối cùng bà đã tìm được cứu tinh".

Thấy hiệu quả rõ rệt, bà hào hứng mua thêm liên tục, khi ít thì vài chai, khi nhiều thì nguyên bộ để dành. Không chỉ dừng lại ở mỹ phẩm, bà còn được nhân viên tư vấn rằng mua trọn bộ sẽ được tặng một buổi bắn laser để đẩy nhanh quá trình trị nám.

"Họ nói bắn thêm sẽ giúp nám, tàn nhanh hết hoàn toàn. Mẹ tôi nghe ham lắm", anh Lợi nói.

Nhiều năm qua, bà T.H. "đốt tiền" vào loại mỹ phẩm độc hại này mà không hay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cho đến khi thông tin chuỗi hệ thống Mailisa bị điều tra được công bố, anh Lợi mới lo lắng đưa mẹ đi soi da. Kết quả khiến cả hai "sốc ngược" khi bác sĩ kết luận da bà bị nhiễm corticoid (tình trạng tổn thương da do lạm dụng mỹ phẩm).

"Lúc đó tôi và mẹ hoảng thật sự. Cả gia đình đều lo lắng cho mẹ. Hiện tại, mẹ tôi cân nhắc tìm bác sĩ da liễu chuyên sâu để được hướng dẫn cai corticoid, chỉ dám hy vọng da có thể phục hồi", anh Lợi cho hay.

"Nhân viên Mailisa tư vấn phải chi vài chục triệu thì da tôi mới hết"

"Giờ mặt tôi hỏng hết rồi!", đó là câu đầu tiên chị Phan Thị Duyên (Nghệ An) chia sẻ khi phóng viên Dân trí tìm đến. Làn da tổn thương nặng khiến chị gần như suy sụp sau thời gian điều trị tại Mailisa.

Khác với mọi người, chị Duyên chỉ là khách hàng mới, bắt đầu điều trị nám tại chi nhánh địa phương được chưa đầy hai tháng. Trước khi tìm đến thẩm mỹ viện, da chị chỉ có vài đốm nám nhẹ. Nhưng sau một tháng theo liệu trình, tình trạng lại trở nên nghiêm trọng hơn.

"Tôi thấy không hiệu quả mà da ngày càng xấu đi. Tôi đến cơ sở để tái khám, nhưng nhân viên Mailisa bảo đó là triệu chứng bình thường, rồi hẹn… hai tháng nữa quay lại để làm tiếp dịch vụ", chị Duyên kể.

Mailsa từng địa điểm thu hút lượng khách lớn trước khi bị điều tra (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ vậy, nhân viên còn tư vấn rằng nếu muốn điều trị dứt điểm, chị phải đầu tư thêm vài chục triệu đồng.

"Nghe vậy tôi ngỡ ngàng lắm, vì không có khả năng chi trả. Tôi chọn phương án điều trị tới đâu hay tới đó. Khi ấy, nhân viên nói muốn giữ chương trình khuyến mãi thì phải đặt cọc, nên tôi để lại 500.000 đồng", chị Duyên cho biết.

Khoản tiền này đến nay vẫn còn ở cơ sở thẩm mỹ, chưa được hoàn lại vì chị chưa sử dụng tới lần điều trị tiếp theo.

Chi nhánh Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh, TPHCM đã đóng cửa hơn 1 tuần qua (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Thế nhưng khi thông tin vợ chồng chủ hệ thống Mailisa bị bắt được công bố, hàng loạt chi nhánh đóng cửa, chị Duyên rơi vào tình cảnh trớ trêu, da hỏng, liệu trình dang dở, tiền cọc không biết đòi ở đâu.

"Hóa đơn điều trị tôi vẫn đang giữ. Liệu trình vẫn còn dang dở, nên giờ tôi thật sự không biết phải làm thế nào", chị nói.