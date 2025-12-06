Các “đại gia” chăn nuôi nội địa đang lời lỗ ra sao trong thị trường tỷ USD?

Việt Nam hiện là quốc gia tiêu thụ thịt heo lớn thứ 4 thế giới với mức bình quân khoảng 37kg/người/năm (theo số liệu cuối năm 2024 của Cục Chăn nuôi và Thú y). Nếu tính thêm nhu cầu lớn về các thực phẩm khác như bò, gà hay thủy sản, thị trường nội địa thực sự là "mảnh đất vàng" đầy sức hút đối với các đại gia ngành chăn nuôi.

Sau chuỗi thời gian dài liên tiếp đóng góp hàng nghìn tỷ đồng doanh thu và khẳng định vị thế trụ cột thứ hai chỉ sau mảng thép cốt lõi, Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) mới đây đã chính thức thực hiện IPO đối với mảng nông nghiệp.

Dữ liệu từ Báo cáo tài chính hợp nhất quý III cho thấy, hoạt động kinh doanh nông nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng khả quan, mặc dù tốc độ đã có phần hạ nhiệt so với sự bùng nổ của hai quý đầu năm.

Cụ thể, doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài đạt mức 2.031 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế thu về hơn 387 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm ngoái, đóng góp tỷ trọng khoảng 8,4% vào tổng lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn trong kỳ.

Tuy nhiên, nếu so sánh với kết quả của hai quý liền trước, lợi nhuận quý III của Nông nghiệp Hòa Phát đã ghi nhận mức giảm nhẹ, cho thấy động lực tăng trưởng đang bắt đầu chững lại.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, mảng nông nghiệp đã mang về cho Hòa Phát 6.258 tỷ đồng doanh thu và 1.412 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Kết quả này đang đưa doanh nghiệp tiến sát mục tiêu lợi nhuận ròng 1.600 tỷ đồng đặt ra cho cả năm nay.

Không chỉ riêng Hòa Phát, bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp chăn nuôi khác cũng vô cùng sôi động với con số hàng nghìn tỷ đồng thu về đều đặn mỗi năm.

Việt Nam đang là “sân chơi” màu mỡ của các đại gia chăn nuôi (Ảnh: Trần Mạnh).

Trong quý III, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) ghi nhận doanh thu thuần 4.841 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ. Dù giá vốn hàng bán leo thang 44% lên mức 4.189 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của "ông lớn" này vẫn nhích tăng 5%, đạt 652 tỷ đồng nhờ tối ưu hóa hiệu quả chuỗi giá trị khép kín.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Dabaco mang về 12.270 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23% so với cùng kỳ 2024, trong đó mảng bán thành phẩm đóng góp chủ lực tới 94% (12.001 tỷ đồng). Nhờ biên lợi nhuận nới rộng và chi phí tài chính được kiểm soát, lãi sau thuế bứt phá mạnh mẽ 156% lên 1.358 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày doanh nghiệp "bỏ túi" gần 5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại là Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã chứng khoán: BAF). Quý III, doanh thu thuần công ty giảm 13,5% về mức 1.136 tỷ đồng. Dù giá vốn giảm giúp lợi nhuận gộp tăng 18,4% (đạt 264 tỷ đồng), nhưng sau khi khấu trừ các chi phí, lãi sau thuế chỉ còn vỏn vẹn hơn 22,5 tỷ đồng, "bốc hơi" 63% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải đà suy giảm này, phía BAF cho biết giá lợn hơi trong quý III chỉ dao động ở vùng thấp 50.000-55.000 đồng/kg, kém xa mức đỉnh nửa đầu năm. Thêm vào đó, thiên tai bão lũ tại miền Trung đã đẩy chi phí chuồng trại, vận chuyển và nguồn cung thức ăn chăn nuôi tăng cao đột biến.

Mặc dù vậy, với niềm tin vào tiềm năng dài hạn, BAF vẫn dốc sức mở rộng quy mô bằng việc vận hành hàng loạt trang trại mới và các dự án công nghệ cao. Chính giai đoạn đầu tư mạnh tay này khiến chi phí quản lý và vận hành tăng tốc nhanh hơn so với đà tăng của doanh thu.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, BAF Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.646 tỷ đồng. Điểm sáng là nhờ kết quả thăng hoa của nửa đầu năm, lợi nhuận ròng lũy kế vẫn đạt hơn 365,3 tỷ đồng, giữ mức tăng trưởng 70% so với cùng kỳ.