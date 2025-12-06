EU lên tiếng sau khi đối mặt chỉ trích từ Mỹ trong chiến lược an ninh mới

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas (Ảnh: AFP).

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, cho biết Mỹ vẫn là “đồng minh lớn nhất” của châu Âu, sau những quan điểm và ngôn ngữ cứng rắn của Washington nhằm vào lục địa này trong một văn kiện chiến lược quan trọng.

Phát biểu tại Diễn đàn Doha ở Qatar hôm 6/12, bà Kallas nói rằng một số chỉ trích trong chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ đối với châu Âu là đúng, nhưng khẳng định EU và Mỹ vẫn cần “gắn bó với nhau”.

“Tôi nghĩ chúng ta không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm về nhiều chủ đề khác nhau, nhưng nguyên tắc tổng thể vẫn tồn tại. Chúng ta là các đồng minh lớn nhất”, bà nói, đồng thời cho rằng mục tiêu của Mỹ nên là giúp châu Âu “điều chỉnh lại quỹ đạo hiện tại”.

Nhà Trắng đã công bố chiến lược an ninh quốc gia mới của Tổng thống Donald Trump vào tối 4/12, một tài liệu dài 33 trang mà giới quan sát cho rằng đã nhấn mạnh học thuyết “Nước Mỹ là trên hết” của nhà lãnh đạo này.

Phần chiến lược dành cho châu Âu thể hiện sự cứng rắn hơn trong quan điểm của Mỹ. Washington cho rằng châu Âu đang bị quản lý quá mức, có chính sách nhập cư không hợp lý. Mỹ cũng cảnh báo rằng các quốc gia châu Âu đang đối mặt với “sự suy giảm kinh tế".

Ngoài ra, tài liệu lập luận rằng “về lâu dài, hoàn toàn có khả năng trong vòng vài thập kỷ nữa, muộn nhất là như vậy, một số thành viên NATO sẽ trở thành quốc gia có đa số dân không phải người châu Âu", điều có thể ảnh hưởng tới cách nhìn nhận của những quốc gia đó với mối quan hệ liên minh với Mỹ.

Quan điểm của Nhà Trắng về châu Âu trong chiến lược an ninh quốc gia lần này đã thay đổi tương đối mạnh mẽ so với các chính quyền tiền nhiệm.

Chiến lược mới của Mỹ cho rằng, cuộc chiến Nga - Ukraine đã có tác dụng nghịch lý là làm gia tăng sự lệ thuộc vào bên ngoài của châu Âu và cho rằng “một phần lớn người châu Âu muốn hòa bình, nhưng mong muốn đó chưa được chuyển thành chính sách".

Chiến lược của Mỹ kêu gọi chấm dứt xung đột và cần phải kết thúc “tình trạng thù địch” để ổn định các nền kinh tế châu Âu, ngăn chặn chiến sự, và tái lập ổn định với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine.

Sau ngày đàm phán thứ 2 hôm 5/12, Washington cho biết “tiến triển thực sự” sẽ phụ thuộc vào “sự sẵn sàng của Nga trong việc thể hiện cam kết nghiêm túc đối với hòa bình lâu dài, bao gồm các bước hướng tới giảm leo thang và chấm dứt bạo lực”.

Đề cập tới đề xuất của Mỹ có điều khoản khiến Ukraine phải nhượng bộ trước yêu cầu của Nga, bà Kallas nói tại Diễn đàn Doha rằng việc áp đặt “giới hạn và sức ép lên Ukraine thực chất không mang lại hòa bình lâu dài”.

Ngoài ra, chiến lược mới của Mỹ nhắc tới nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm “chấm dứt nhận thức và ngăn chặn thực tế của NATO như một liên minh không ngừng mở rộng".