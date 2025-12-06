TPHCM chìm trong biển nước do triều cường: Người dân chật vật di chuyển

Tối 6/12, triều cường dâng cao đã biến đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ, TPHCM) và các tuyến đường lân cận thành "sông", gây khó khăn nghiêm trọng cho việc đi lại của người dân.

Từ 18h, mực nước bắt đầu tràn lên mặt đường, khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy. Người dân phải chật vật lội nước để di chuyển.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều đoạn trên đường Phạm Hữu Lầu ngập sâu hơn nửa mét.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo đỉnh triều tại TPHCM vào rạng sáng và chiều tối 6/12 đạt mức 1,75m tại trạm Phú An và Nhà Bè, 1,85m tại trạm Thủ Dầu Một, cao hơn báo động 3.

Đường Phạm Hữu Lầu và các tuyến đường lân cận ngập sâu hơn nửa mét, biến đường phố thành những con sông nhỏ.

Chị Huyền Trang, một người dân địa phương, bày tỏ sự ngán ngẩm: "Thấy thông tin triều cường dâng cao nhưng không nghĩ tuyến đường này lại ngập sâu đến vậy. Thật sự ngán ngẫm với cảnh này".

Triều cường dâng cao đúng vào giờ tan tầm, khiến học sinh, sinh viên phải bì bõm lội nước về nhà.

Nhiều thanh niên đã nhiệt tình hỗ trợ người dân có xe bị chết máy vượt qua đoạn ngập.

Một số người dân chọn cách men theo vỉa hè để tránh dòng nước sâu.

Nhiều người phải đưa xe lên lề đường, kiên nhẫn chờ nước rút bớt mới có thể về nhà.

Ô tô di chuyển nhanh tạo thành từng đợt sóng lớn, gây khó khăn cho các hộ kinh doanh và người đi đường.

Bà Lê Thị Năm (70 tuổi) chia sẻ: "Mười mấy năm nay, con đường này cứ mưa hay triều cường là đều ngập rất sâu. Buôn bán mà gặp phải cảnh này thì chỉ biết dọn quán nghỉ sớm thôi".

Đến gần 20h, đường Phạm Hữu Lầu vẫn còn ngập sâu và chưa có dấu hiệu rút bớt.

Trước đó, ngày 5/12, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ đã cảnh báo về mực nước trên kênh Đồng Điền đạt 1,69m (cao hơn báo động III 0,09m) và tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt 1,67m (cao hơn báo động III 0,07m). Mực nước cao nhất ngày tại các trạm trên sông Sài Gòn được dự báo sẽ tiếp tục tăng theo kỳ triều cường rằm tháng 10 (âm lịch) trong những ngày tới.