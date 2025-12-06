PhotoNews

XÃ HỘI

TPHCM chìm trong biển nước do triều cường: Người dân chật vật di chuyển

Thực hiện: Nam Anh

(Dân trí) - Chiều tối 6/12, triều cường đạt đỉnh tại TPHCM khiến nhiều tuyến đường như "hóa" thành sông, xe cộ chết máy hàng loạt.

TPHCM chìm trong biển nước do triều cường: Người dân chật vật di chuyển - 1

Tối 6/12, triều cường dâng cao đã biến đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ, TPHCM) và các tuyến đường lân cận thành "sông", gây khó khăn nghiêm trọng cho việc đi lại của người dân.

TPHCM chìm trong biển nước do triều cường: Người dân chật vật di chuyển - 2

Từ 18h, mực nước bắt đầu tràn lên mặt đường, khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy. Người dân phải chật vật lội nước để di chuyển.

TPHCM chìm trong biển nước do triều cường: Người dân chật vật di chuyển - 3

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều đoạn trên đường Phạm Hữu Lầu ngập sâu hơn nửa mét.

TPHCM chìm trong biển nước do triều cường: Người dân chật vật di chuyển - 4

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo đỉnh triều tại TPHCM vào rạng sáng và chiều tối 6/12 đạt mức 1,75m tại trạm Phú An và Nhà Bè, 1,85m tại trạm Thủ Dầu Một, cao hơn báo động 3.

TPHCM chìm trong biển nước do triều cường: Người dân chật vật di chuyển - 5

Đường Phạm Hữu Lầu và các tuyến đường lân cận ngập sâu hơn nửa mét, biến đường phố thành những con sông nhỏ.

TPHCM chìm trong biển nước do triều cường: Người dân chật vật di chuyển - 6

Chị Huyền Trang, một người dân địa phương, bày tỏ sự ngán ngẩm: "Thấy thông tin triều cường dâng cao nhưng không nghĩ tuyến đường này lại ngập sâu đến vậy. Thật sự ngán ngẫm với cảnh này".

TPHCM chìm trong biển nước do triều cường: Người dân chật vật di chuyển - 7

Triều cường dâng cao đúng vào giờ tan tầm, khiến học sinh, sinh viên phải bì bõm lội nước về nhà.

TPHCM chìm trong biển nước do triều cường: Người dân chật vật di chuyển - 8

Nhiều thanh niên đã nhiệt tình hỗ trợ người dân có xe bị chết máy vượt qua đoạn ngập.

TPHCM chìm trong biển nước do triều cường: Người dân chật vật di chuyển - 9

Một số người dân chọn cách men theo vỉa hè để tránh dòng nước sâu.

TPHCM chìm trong biển nước do triều cường: Người dân chật vật di chuyển - 10

Nhiều người phải đưa xe lên lề đường, kiên nhẫn chờ nước rút bớt mới có thể về nhà.

TPHCM chìm trong biển nước do triều cường: Người dân chật vật di chuyển - 11

Ô tô di chuyển nhanh tạo thành từng đợt sóng lớn, gây khó khăn cho các hộ kinh doanh và người đi đường.

TPHCM chìm trong biển nước do triều cường: Người dân chật vật di chuyển - 12

Bà Lê Thị Năm (70 tuổi) chia sẻ: "Mười mấy năm nay, con đường này cứ mưa hay triều cường là đều ngập rất sâu. Buôn bán mà gặp phải cảnh này thì chỉ biết dọn quán nghỉ sớm thôi".

TPHCM chìm trong biển nước do triều cường: Người dân chật vật di chuyển - 13

Đến gần 20h, đường Phạm Hữu Lầu vẫn còn ngập sâu và chưa có dấu hiệu rút bớt.

TPHCM chìm trong biển nước do triều cường: Người dân chật vật di chuyển - 14

Trước đó, ngày 5/12, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ đã cảnh báo về mực nước trên kênh Đồng Điền đạt 1,69m (cao hơn báo động III 0,09m) và tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt 1,67m (cao hơn báo động III 0,07m). Mực nước cao nhất ngày tại các trạm trên sông Sài Gòn được dự báo sẽ tiếp tục tăng theo kỳ triều cường rằm tháng 10 (âm lịch) trong những ngày tới.

Bạn đọc nói
Tin mới