Phó thống đốc NHNN tiết lộ định hướng chính sách tiền tệ cuối năm

Chiều 6/12, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà đã có chia sẻ về định hướng điều hành chính sách tiền tệ của NHNN tháng cuối năm 2025 cũng như năm 2026.

Hỗ trợ thanh khoản các ngân hàng thương mại dịp cuối năm

Theo Phó thống đốc, khoảng 2 năm trở lại đây, kinh tế thế giới biến động rất khó lường, phức tạp do tình hình căng thẳng địa chính trị, chính sách thuế quan, biến đổi khí hậu liên tục... Bối cảnh quốc tế này đã ảnh hưởng đến việc điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam, là một nước có độ hội nhập quốc tế lớn.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, đồng bộ và linh hoạt hướng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững.

Kết quả là thanh khoản các ngân hàng đến nay vẫn được đảm bảo, thị trường tiền tệ về cơ bản ổn định; tỷ giá được điều hành linh hoạt theo điều kiện thị trường; mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục ổn định và có xu hướng giảm; thị trường ngoại tệ thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời...

Tính đến 27/11, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 18,2 triệu tỷ đồng và tăng 16,56% so với cuối năm 2024. Trong khi cùng kỳ năm 2024 tăng trưởng tín dụng mới đạt 11,47%.

Trong thời gian tới, lãnh đạo NHNN cho biết tình hình kinh tế thế giới dự báo còn diễn biến phức tạp, khó lường, các nước lớn dự báo tiếp tục gia tăng hàng rào bảo hộ thương mại.

Triển vọng điều hành chính sách tiền tệ của các ngân hàng Trung ương lớn, nhất là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó dự báo, tiềm ẩn các tác động đến thị trường quốc tế cũng như đồng tiền của các quốc gia mới nổi và đang phát triển. Đây là những thách thức đối với việc điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá của NHNN.

Để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, nhà điều hành sẽ linh hoạt sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, tiếp tục hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại qua nhiều kênh, qua đó ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà thông tin về giải pháp điều hành chính sách tiền tệ (Ảnh: VGP).

Giảm lãi vay cho khách hàng bị thiệt hại do mưa lũ

Phó thống đốc NHNN cho biết theo thống kê mới nhất, mưa lũ thời gian qua đã ảnh hưởng đến khoảng 250.000 khách hàng vay vốn với dư nợ gần 60.000 tỷ đồng.

Trước tình hình này, NHNN đã chủ động triển khai các giải pháp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vay vốn bị ảnh hưởng. Trong đó có các gói tín dụng với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường để khôi phục, phục hồi sản xuất kinh doanh.

NHNN đã có 5 chỉ đạo đối với các ngân hàng thương mại và chi nhánh của NHNN khu vực về việc đánh giá, rà soát tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Đến nay, các ngân hàng đã áp dụng nhiều giải pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng; giảm lãi suất 0,5-2%/năm trong thời gian 3-6 tháng, hiện đã có gần 24.000 khách hàng với dư nợ khoảng 14.000 tỷ đồng được hỗ trợ.

Ngành ngân hàng cũng đã triển khai các chương trình cho vay khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão với quy mô khoảng 70.000 tỷ đồng. Đến nay, các nhà băng đã giải ngân gần 1.500 tỷ đồng cho khoảng 6.500 khách hàng trong nhiều các lĩnh vực.

Riêng với chính sách hỗ trợ cho vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội, lãnh đạo NHNN cho biết đã quyết định giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng cuối năm nay đối với khoảng 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão lũ tại 22 tỉnh thành phố, số tiền lãi hỗ trợ dự kiến khoảng 1.100 tỷ đồng.

Đối với cơn bão số 13 gây thiệt hại cho 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để xem xét giảm 2% lãi suất cho vay trong 3 tháng cuối năm, dự kiến áp dụng đối với khoảng 1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng, tổng số tiền lãi dự kiến giảm là gần 300 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chia sẻ tại họp báo (Ảnh: VGP).

Sử dụng ngân sách để hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại do bão lũ

Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chia sẻ về ý kiến của Chính phủ liên quan đến quyết định sử dụng ngân sách nhà nước và ngân sách Trung ương để hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại do bão lũ trong thời gian vừa qua.

Ở cấp độ Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất ngân sách Trung ương năm 2025 với tổng số tiền trên 6.800 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại, nhằm bảo đảm nguồn kinh phí khẩn cấp đáp ứng các yêu cầu trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Về các chính sách liên quan đến thuế phí và chính sách hỗ trợ cho những tổ chức, doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt, Thứ trưởng nhấn mạnh rằng trong các thiết kế chính sách thuế phí cũng đã quy định rất rõ ràng.

Luật Quản lý thuế quy định những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai bất khả kháng như bão lũ sẽ được xem xét và cho giãn thuế và gia hạn thời gian nộp thuế.

Bên cạnh đó, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng có quy định là doanh nghiệp được tính chi phí thiệt hại bất khả kháng do thiên tai bão lũ vào chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp.

Luật Thuế thu nhập cá nhân cũng quy định cá nhân nào bị thiệt hại được xem xét để tính giảm trừ. Bên cạnh đó, Luật Thuế tài nguyên cũng có quy định tương tự đối với những trường hợp tai nạn hoặc thiên tai bất ngờ, được xem xét miễn và giảm thuế...

Bộ Tài chính cũng chủ động có những hướng dẫn rất cụ thể cho địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trên địa bàn để hiểu và nắm rõ các quy định đó để có thể được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với thuế phí và chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trên địa bàn xảy ra thiên tai phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại và được bảo hiểm theo hợp đồng, hướng dẫn cụ thể nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất và nhanh nhất để bồi hoàn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

"Được nhận tiền bảo hiểm kịp thời cũng là một giải pháp giúp các tổ chức, cá nhân sớm có nguồn tài chính vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.