Chính phủ tuyên chiến "quét sạch hàng giả, xử lý cán bộ tiếp tay sai phạm"

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 397 về kế hoạch hành động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt, quét sạch tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chính phủ quyết tâm, quyết liệt “tuyên chiến không khoan nhượng” với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Số lượng lớn quần áo mang nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma bị lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện tại cơ sở (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Chính phủ đặt mục tiêu 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cao trong quá trình thực thi công vụ đảm bảo đủ năng lực, liêm chính, không bị chi phối, thao túng.

Đồng thời, Chính phủ quán triệt xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ bao che, tiếp tay sai phạm với tinh thần “không nhân nhượng, không có vùng cấm và không có ngoại lệ”.

“Tuyệt đối không được lợi dụng hoạt động kiểm tra làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của tổ chức, cá nhân”, nghị quyết của Chính phủ nêu rõ.

Một mục tiêu khác được Chính phủ đặt ra là 100% cơ quan, đơn vị thực thi nhiệm vụ chống hàng giả đáp ứng các yêu cầu về tài chính, phương tiện, công nghệ, chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu để kiểm soát các hàng hóa kinh doanh trên thị trường.

Chính phủ cho biết 100% các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội lớn, đã ký cam kết và đảm bảo không kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng.

Nhiều giải pháp đồng bộ được Chính phủ đưa ra, trong đó có việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức cấp giấy phép, tổ chức đánh giá sự phù hợp đưa ra các kết luận, kết quả kiểm tra Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng hàng hóa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Chính phủ yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, chính quyền địa phương hai cấp để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới từ khu vực biên giới, cửa khẩu vào trong nội địa.

Bên cạnh đó, Chính phủ nhấn mạnh cần đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ, trang thiết bị hiện đại trong quản lý, giám sát, kiểm soát hàng hóa; đáp ứng các yêu cầu về tài chính, phương tiện, công nghệ, chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu để kiểm soát các hàng hóa kinh doanh trên thị trường.

Ngoài ra, Chính phủ lưu ý đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, để người dân không tiếp tay, không bao che cho hành vi sai phạm.