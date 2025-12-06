Ô tô chở 4 người bị hất văng qua lan can cầu, rơi xuống suối

Tối 6/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế cho biết các lực lượng chức năng đang điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn qua địa bàn thành phố.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, ô tô tải mang biển số 89H-085.XX, lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên (chưa rõ người điều khiển) theo hướng Huế - Đà Nẵng.

Sau vụ va chạm, xe bán tải bị rơi xuống suối, biến dạng (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khi đến khu vực cầu Phú Mậu, tại km12+800, thuộc địa bàn xã Khe Tre, thành Phố Huế, phương tiện nêu trên bất ngờ mất phanh, va chạm với một xe bán tải (chưa rõ biển số và người điều khiển) đi cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến xe bán tải bị hất văng qua lan can cầu Phú Mậu, rơi xuống suối Thác Trượt, gây hư hỏng, biến dạng.

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực cầu Phú Mậu, trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn qua địa bàn thành phố Huế (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe bán tải có 4 người, trong đó 2 nạn nhân bị thương và đã được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế Nam Đông.