Điều tra vụ án hối lộ cán bộ để làm nhanh hồ sơ đất ở Ninh Bình

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, xảy ra trên địa bàn trong năm 2025.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Vũ Văn Linh (SN 1986, trú xã Kim Sơn) và Vũ Văn Tính (SN 1985, trú phường Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình, đã nhận tiền của người dân có nhu cầu làm nhanh hồ sơ đất.

Sau đó, để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đất cho người dân, Linh và Tính đã chi tiền hối lộ cho cán bộ, nhân viên thuộc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình, cơ quan thuế tỉnh Ninh Bình giải quyết thủ tục hành chính về đất.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các cá nhân, người dân đã thỏa thuận, chi phí tiền cho Vũ Văn Linh, Vũ Văn Tính và cán bộ thuộc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình, cơ quan thuế tỉnh Ninh Bình có liên quan trong vụ án, liên hệ, đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình trước ngày 31/12.

Người có liên quan có thể liên hệ trực tiếp ông Phùng Kỷ Nguyên, điều tra viên, SĐT: 0986430043 hoặc ông Trần Doãn Linh, cán bộ điều tra, SĐT: 0943022228 để làm việc. Hết thời hạn, Cơ quan CSĐT sẽ xử lý theo quy định pháp luật.