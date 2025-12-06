Bảo Tín Mạnh Hải đồng hành cùng giới trẻ tại Lễ hội Việt Phục "Bách hoa hỷ sự"

“Bách hoa hỷ sự" là một dự án văn hóa đặc biệt trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc (Vietnam Happy Fest 2025) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thực hiện.

Sự kiện được tổ chức bởi thương hiệu vàng Bảo Tín Mạnh Hải, VCCorp và sự tham gia diễu hành của cộng đồng Bách hoa bộ hành.

Lễ hội Việt phục "Bách hoa hỷ sự" với sự đồng hành của Bảo Tín Mạnh Hải được giới trẻ mong chờ. Trước đó, đơn vị cũng đồng hành với sự kiện "Bách hoa bộ hành" (Ảnh: Sự kiện Bách hoa bộ hành tháng 11/2025).

Trong hỷ sự của người Việt từ bao đời nay, vàng cưới là một nét đẹp văn hóa truyền thống, mang ý nghĩa biểu tượng cho sự sung túc, thịnh vượng và lời chúc phúc cho cặp đôi mới cưới có cuộc sống đầy đủ và ấm no.

Sự kiện diễu hành Việt phục sắp tới mang chủ đề “Bách hoa hỷ sự” với sự đồng hành của Bảo Tín Mạnh Hải - một thương hiệu vàng bạc có truyền thông lâu năm - đã thu hút sự quan tâm của giới trẻ, nhất là các cặp đôi sắp cưới.

Những bộ Việt phục tưởng như khô khan, chỉ xuất hiện trong những viện bảo tàng hay di tích lịch sử bỗng trở nên thật gần gũi khi được mặc trên mình các bạn trẻ, cùng họ tự tin diễu hành khắp các con phố cùng niềm tự hào (Ảnh: Sự kiện Bách hoa bộ hành tháng 11/2025).

Trở lại Hà Nội vào tháng 12 này, Lễ hội Việt phục hứa hẹn sẽ mang đến những Việt phục cưới truyền thống nhưng cũng rất hợp thời có thể xuất hiện trong bất kỳ lễ cưới hiện đại nào với sự kiện “Bách hoa hỷ sự” (Ảnh: Sự kiện Bách hoa bộ hành tháng 11/2025).

Bảo Tín Mạnh Hải - Thương hiệu truyền thống, tôn vinh văn hóa Việt

Lễ hội Việt phục “Bách hoa hỷ sự”có sự đồng hành của Bảo Tín Mạnh Hải, đây là một sự kết hợp hợp lý, bởi hỷ phục ngày cưới thường kết hợp với vàng - chứng nhân của hỷ sự truyền thống Việt Nam.

Gạt đi lớp bụi thời gian, những tà áo tiền nhân tưởng chừng xa lạ nay lại trở thành 'tuyên ngôn' của giới trẻ, biến những con phố quen thuộc thành sàn diễn văn hóa đầy sắc màu và lòng tự tôn dân tộc (Ảnh: Sự kiện Bách hoa bộ hành tháng 11/2025).

“Nếu ngày hội diễu hành Việt phục mang văn hóa Việt đến gần hơn với mọi người, quảng bá ra thế giới thì Bảo Tín Mạnh Hải muốn biến mỗi cửa hàng, mỗi sản phẩm thành một đại sứ văn hóa. Bảo Tín Mạnh Hải chọn con đường biến bản sắc văn hóa thành sức mạnh kinh tế, sử dụng chất liệu “văn hóa dân tộc” để phát triển.

Là 1 thương hiệu vàng có truyền thống lâu năm, Bảo Tín Mạnh Hải luôn kiên định với con đường lấy văn hóa dân tộc làm gốc rễ, kể chuyện văn hóa Việt bằng ngôn ngữ kim hoàn”, đại diện thương hiệu cho hay.

Các sản phẩm của Bảo Tín Mạnh Hải đều truyền tải thông điệp văn hóa, không chỉ khẳng định giá trị vật chất mà còn khơi dậy niềm tự hào, niềm tự tin về một vùng đất Thăng Long ngàn năm văn hiến (Ảnh: Sự kiện Bách hoa bộ hành tháng 11/2025).

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 33 năm trên hành trình gìn giữ và lan tỏa giá trị vàng 24K của Bảo Tín Mạnh Hải - thương hiệu gắn liền với những giá trị bền vững và nét đẹp truyền thống của người Việt.

Nhân dịp đặc biệt về lễ hội Việt phục “Bách hoa hỷ sự”, chuỗi sự kiện kỷ niệm hành trình 33 năm vượt thời gian của Bảo Tín Mạnh Hải cũng được khởi động, là dịp để thương hiệu giới thiệu tầm nhìn trong giai đoạn mới, với chiến lược trở thành “Điểm đến vàng 24K” cho mọi gia đình Việt.