Bảo Tín Mạnh Hải đồng hành cùng giới trẻ tại Lễ hội Việt Phục "Bách hoa hỷ sự"
(Dân trí) - Vào ngày 7/12, sự kiện “ Bách hoa hỷ sự” sẽ diễn ra tại Phố đi bộ và 18 Ngô Quyền mang đến không gian văn hóa dân tộc truyền thống hấp dẫn.
“Bách hoa hỷ sự" là một dự án văn hóa đặc biệt trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc (Vietnam Happy Fest 2025) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thực hiện.
Sự kiện được tổ chức bởi thương hiệu vàng Bảo Tín Mạnh Hải, VCCorp và sự tham gia diễu hành của cộng đồng Bách hoa bộ hành.
Trong hỷ sự của người Việt từ bao đời nay, vàng cưới là một nét đẹp văn hóa truyền thống, mang ý nghĩa biểu tượng cho sự sung túc, thịnh vượng và lời chúc phúc cho cặp đôi mới cưới có cuộc sống đầy đủ và ấm no.
Sự kiện diễu hành Việt phục sắp tới mang chủ đề “Bách hoa hỷ sự” với sự đồng hành của Bảo Tín Mạnh Hải - một thương hiệu vàng bạc có truyền thông lâu năm - đã thu hút sự quan tâm của giới trẻ, nhất là các cặp đôi sắp cưới.
Bảo Tín Mạnh Hải - Thương hiệu truyền thống, tôn vinh văn hóa Việt
Lễ hội Việt phục “Bách hoa hỷ sự”có sự đồng hành của Bảo Tín Mạnh Hải, đây là một sự kết hợp hợp lý, bởi hỷ phục ngày cưới thường kết hợp với vàng - chứng nhân của hỷ sự truyền thống Việt Nam.
“Nếu ngày hội diễu hành Việt phục mang văn hóa Việt đến gần hơn với mọi người, quảng bá ra thế giới thì Bảo Tín Mạnh Hải muốn biến mỗi cửa hàng, mỗi sản phẩm thành một đại sứ văn hóa. Bảo Tín Mạnh Hải chọn con đường biến bản sắc văn hóa thành sức mạnh kinh tế, sử dụng chất liệu “văn hóa dân tộc” để phát triển.
Là 1 thương hiệu vàng có truyền thống lâu năm, Bảo Tín Mạnh Hải luôn kiên định với con đường lấy văn hóa dân tộc làm gốc rễ, kể chuyện văn hóa Việt bằng ngôn ngữ kim hoàn”, đại diện thương hiệu cho hay.
Năm 2025 đánh dấu cột mốc 33 năm trên hành trình gìn giữ và lan tỏa giá trị vàng 24K của Bảo Tín Mạnh Hải - thương hiệu gắn liền với những giá trị bền vững và nét đẹp truyền thống của người Việt.
Nhân dịp đặc biệt về lễ hội Việt phục “Bách hoa hỷ sự”, chuỗi sự kiện kỷ niệm hành trình 33 năm vượt thời gian của Bảo Tín Mạnh Hải cũng được khởi động, là dịp để thương hiệu giới thiệu tầm nhìn trong giai đoạn mới, với chiến lược trở thành “Điểm đến vàng 24K” cho mọi gia đình Việt.