Nga không kích quy mô lớn trong đêm, các thành phố của Ukraine rung chuyển

Lực lượng Ukraine đối phó một cuộc tập kích của Nga (Ảnh minh họa: Global Image).

Theo Kyiv Independent, cư dân thủ đô Kiev của Ukraine đã nghe thấy loạt tiếng nổ đầu tiên lúc 1h10 ngày 22/10 (giờ địa phương), ngay sau khi Không quân Ukraine phát đi cảnh báo về nguy cơ tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Khoảng 30 phút sau, thêm nhiều tiếng nổ khác tiếp tục vang lên.

Ngoài Kiev, các vụ nổ còn được ghi nhận tại Dnipro, Zaporizhia và thành phố cảng Izmail. Các đợt tấn công vẫn đang tiếp diễn và hậu quả cụ thể vẫn chưa được xác định.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết lực lượng phòng không đang nỗ lực đánh chặn các đòn tấn công, đồng thời xác nhận ít nhất một vụ cháy đã xảy ra trong thành phố. Các đội y tế đã được điều động đến hiện trường.

Tại Izmail thuộc tỉnh Odessa, các cuộc không kích được cho đã gây mất điện diện rộng. Trong những tuần gần đây, nhiều cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của khu vực này đã khiến hàng nghìn hộ gia đình ở Kiev rơi vào cảnh mất điện kéo dài.

Đợt không kích ồ ạt mới nhất của Nga diễn ra trong bối cảnh Moscow tăng cường nhắm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine trước mùa đông.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 21/10 cảnh báo Nga sẽ tiếp tục leo thang các cuộc tấn công nhằm phá hoại lưới điện quốc gia, khi sức ép quốc tế và mối đe dọa từ các tên lửa Tomahawk do Mỹ cung cấp đang dần suy yếu.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, không kích mới nhất của Nga diễn ra không lâu sau khi Kiev phóng loạt tên lửa Storm Shadow vào lãnh thổ Nga, và được cho là đã đánh trúng Nhà máy Hóa chất Bryansk, cơ sở sản xuất các linh kiện chủ chốt cho tên lửa Nga.

Giao tranh giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt bất chấp nỗ lực thúc đẩy đàm phán của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu hôm 21/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh: “Nga không thay đổi lập trường so với những gì đã được thống nhất trong các cuộc đàm phán kéo dài ở Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Sự đồng thuận này đã được Tổng thống Trump tóm lược rất rõ ràng khi nói rằng điều cần thiết là một nền hòa bình lâu dài, bền vững, chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời và vô nghĩa”.

Ông Lavrov bác bỏ lời kêu gọi mới từ phía Mỹ yêu cầu “ngừng giao tranh ngay lập tức” và “để lịch sử phán xét”, cho rằng cách tiếp cận như vậy sẽ không thể mang lại hòa bình bền vững.

Nga trước đó đã bác bỏ việc “đóng băng” xung đột theo ranh giới hiện tại và được cho là yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ tỉnh Donetsk ở miền Đông.