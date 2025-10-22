Man City thắng Villarreal, phá dớp sân khách ở Champions League

Man City đã chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng trên sân khách tại UEFA Champions League bằng chiến thắng 2-0 trước Villarreal. Đoàn quân của Pep Guardiola trở thành đội bóng đầu tiên giành chiến thắng tại Estadio de la Ceramica kể từ khi Real Madrid làm được điều đó hồi tháng 3.

Villarreal đã bỏ lỡ lợi thế dẫn trước hai bàn vào cuối tuần vừa qua trước Betis khi hai đội hòa 2-2 tại La Liga. Đoàn quân của huấn luyện viên Marcelino tiếp tục bộc lộ những sơ hở phòng ngự ngay từ những phút đầu trận. Chưa đầy 30 giây sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã có cơ hội vàng để mở tỷ số, nhưng pha cứu thua xuất thần bằng một tay của Luiz Junior đã từ chối bàn thắng của Jeremy Doku.

Man City chơi áp đảo trên sân của Villarreal (Ảnh: Getty).

Với lối chơi áp đảo, bàn thắng mang thương hiệu Erling Haaland đã đến ngay sau đó. Phút 17, một pha phối hợp ăn ý bên cánh phải của The Citizens kết thúc bằng đường chuyền ngược của Rico Lewis, tạo điều kiện cho tiền đạo người Na Uy ghi bàn thắng thứ 12 liên tiếp cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Trong suốt hiệp một, “Tàu Ngầm Vàng” gần như không có pha tấn công nào đáng kể, phần lớn do sự áp đảo của Man City. Tuy nhiên, họ đã tạo ra một cơ hội ngon ăn ngay trước khi hiệp một kết thúc khi Pape Gueye tung cú sút chân trái vọt xà ngang từ rìa vòng cấm.

Dù vậy, Man City đã cụ thể hóa sự áp đảo của mình bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt chỉ năm phút trước giờ nghỉ. Savinho, nhân tố chủ chốt trong mọi pha tấn công của đội khách, đã có quả tạt chính xác để Bernardo Silva, không bị ai kèm, đánh đầu vào góc lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

Hiệp hai diễn ra khá êm đềm trong những phút đầu, khi Man City chủ động kiểm soát bóng. Tuy nhiên, khi tăng tốc, họ vẫn chứng tỏ sự nguy hiểm của mình với pha dứt điểm của Savinho, buộc Luiz Junior phải trổ tài ở phút 60.

Haaland thi đấu năng nổ và khiến hàng thủ của Villarreal vất vả (Ảnh: Getty).

Phải đến phút 70, Villarreal mới có cơ hội rõ ràng ghi bàn. Đội chủ nhà đã hai lần suýt chút nữa làm tung lưới đối phương chỉ trong vòng 30 giây. Gueye là người đầu tiên thử vận may với cú sút trúng tay Gianluigi Donnarumma từ rìa vòng cấm, trước khi Nicolas Pepe bất ngờ xâm nhập vòng cấm và đánh đầu chệch cột dọc vài centimet từ khoảng cách 6 mét.

Haaland đã hai lần suýt lập cú đúp, nhưng cả hai đều bị Luiz Junior cản phá. Việc tiền đạo người Na Uy không thể nâng cao thành tích ghi bàn của mình trong trận đấu này không ảnh hưởng nhiều đến kết quả chung cuộc, bởi đoàn quân của Guardiola đã dễ dàng có được chiến thắng sân khách thứ 5 trong 15 trận gần nhất tại Champions League trước các đối thủ Tây Ban Nha.

Thất bại này đồng nghĩa với việc Villarreal vẫn chưa giành được chiến thắng nào tại Champions League mùa này sau ba lượt trận, mới chỉ có được một điểm. Trong khi đó, Man City đã có 7 điểm và tạm thời xếp thứ 5 ở bảng đấu của mình.