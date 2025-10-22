Đề xuất cho đặt cược bóng đá quốc tế tối đa 100 triệu đồng/ngày

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế do Bộ Tài chính soạn thảo.

VCCI cho biết việc nâng mức đặt cược tối đa từ 1 triệu đồng (theo Nghị định 06/2017) lên 10 triệu đồng tại Dự thảo là tích cực, phù hợp với sự thay đổi thu nhập bình quân đầu người. Tuy nhiên, theo phản ánh từ doanh nghiệp, mức này vẫn còn thấp so với thực tế.

"Các doanh nghiệp đề xuất xem xét nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày hoặc ít nhất cho phép doanh nghiệp được áp dụng mức 10 triệu đồng/ngày cho từng sản phẩm đặt cược, thay vì giới hạn tổng mức đặt cược theo ngày", VCCI nêu.

Việc nâng mức giới hạn sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp pháp tiếp cận nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao, đồng thời tăng tính cạnh tranh với thị trường ngầm. Nhà nước có thể áp dụng song song các công cụ quản lý như định danh người chơi, giám sát dòng tiền, cảnh báo rủi ro để hạn chế tác động tiêu cực...

Các cầu thủ Manchester United thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

Liên quan đến giới hạn tỷ lệ sở hữu, hiện tổng mức sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49%. VCCI cho rằng mức này chưa đủ để thu hút vốn lớn, công nghệ hiện đại và kinh nghiệm quản lý quốc tế. Sự khác biệt giữa 49% và 50% tuy nhỏ về con số nhưng có ý nghĩa lớn về quyền kiểm soát và tâm lý nhà đầu tư. VCCI kiến nghị nâng lên 50% để tạo thông điệp tích cực về chính sách mở cửa và thu hút đầu tư.

Về đóng góp ngân sách Nhà nước, quy định mức tối thiểu cho ngân sách trung bình là 10% doanh thu bán vé sau khi trừ chi phí trả thưởng, trong đó có thuế tiêu thụ đặc biệt (30%) và thuế giá trị gia tăng (10%).

Theo phản ánh từ doanh nghiệp, mức đóng góp này quá cao và có thể làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngoài ra, tính tổng thuế và đóng góp ngân sách, doanh nghiệp sẽ phải nộp mức hơn 40% là quá lớn, đặc biệt trong giai đoạn thí điểm khi chi phí đầu tư công nghệ và vận hành cao.

VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo giảm mức đóng góp này xuống 5% trong giai đoạn thí điểm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển lợi nhuận, đồng thời Nhà nước vẫn có nguồn thu ổn định. Khi thị trường trưởng thành hơn, Nhà nước có thể điều chỉnh tỷ lệ.