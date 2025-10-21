Nhặt được sổ đỏ ở hàng phế liệu, người đàn ông Thái Nguyên trả lại cho chủ

Sáng 20/10, anh Quang Linh (38 tuổi, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên), ngồi trước bậc thềm ngổn ngang các vật liệu sửa nhà, tiếp hai vị khách.

Một trong hai người là chủ nhân của tờ Chứng nhận quyền sử dụng đất (thường được gọi là sổ đỏ) mà anh Linh vô tình nhặt được sau cơn lũ lịch sử ở Thái Nguyên.

Anh Linh chia sẻ, nước đã rút được khoảng 10 ngày, nhưng nhiều hộ dân tại Thái Nguyên vẫn đang ra sức khắc phục hậu quả, sửa sang lại nhà cửa.

"Ảnh hưởng của mưa bão hồi đầu tháng 10 khiến cuộc sống của chúng tôi đảo lộn. Nước dâng cao so với mặt sàn 1,7-1,8m. Sau khi nước rút, nhiều ngôi nhà chỉ còn lại bùn đất, hàng loạt tài sản, hàng hóa, giấy tờ, thậm chí tiền vàng của nhiều người bị cuốn trôi”, anh Linh nói.

Chiều 19/10, anh gom các đồ cũ, bị hư hỏng trong nhà, mang tới một cửa hàng phế liệu để bán. Trong khung cảnh ngổn ngang, anh Linh nhìn thấy trên vỉa hè ngay trước cửa hàng phế liệu một số giấy tờ bị vứt văng vãi.

Hình ảnh sổ đỏ anh Linh đăng tải tìm chủ nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Linh tiến lại gần và nhận ra đó là tờ Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của một người dân ở Thái Nguyên.

“Tôi đoán có thể chiếc túi này đã bị trôi dạt và được thu nhặt về đây. Tuy nhiên chưa ai tìm cách trả lại cho chủ nhân”, anh Linh nói.

Người đàn ông 38 tuổi liền xin phép chủ cửa hàng phế liệu, đem cuốn sổ đỏ về, chụp hình, đăng tải lên mạng xã hội nhằm tìm chủ nhân để trả lại.

Đồng thời, anh cũng gửi thông tin cuốn sổ đỏ vào trong nhóm tập hợp những bạn đồng niên trên địa bàn khu vực thành phố Thái Nguyên (cũ). Anh Linh nghĩ, sổ đỏ bị ngâm nước ảnh hưởng nhiều, có thể không còn giá trị pháp lý nhưng sẽ giúp cho việc làm lại sổ đỏ mới thuận tiện hơn.

Ít giờ sau khi đăng tải, anh Linh đã nhận được cuộc gọi của anh Nguyễn Văn Q. (phường Quán Triều, Thái Nguyên). Anh Q. cho biết, cuốn sổ đỏ thuộc sở hữu của mẹ anh – bà Lăng Thị B.

“Nhận lại được sổ đỏ, gia đình tôi rất vui. Sổ đỏ đặt trong túi đựng tài liệu bằng nhựa nhưng vẫn bị ngấm bùn, nước. Tôi đang phơi khô để xem các nội dung bên trong có bị ảnh hưởng không”, anh Q. nói.

Cũng theo người đàn ông này, gia đình anh vốn ở xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương (cũ). Sau khi sáp nhập chính quyền 2 cấp, khu vực anh sinh sống thuộc phường Quán Triều. Cuốn sổ đỏ trước đó được mẹ anh giao nộp cho địa phương để thực hiện một số thủ tục đất đai và nghi bị thất lạc do mưa lũ.

Anh Q. và mẹ mang bản sao đến đối chiếu và nhận lại sổ đỏ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi nhận lại sổ đỏ từ phía anh Linh, anh Q. bày tỏ sự biết ơn và mong được gửi một phần quà hậu tạ. Tuy nhiên, anh Linh kiên quyết từ chối.

Anh Linh cho biết, khi đăng tải hình ảnh cuốn sổ đỏ lên mạng xã hội, anh nhận được rất nhiều cuộc gọi từ người lạ. “Trên bìa chụp có thông tin chủ sở hữu, nơi ở rõ ràng nhưng nhiều người vẫn hỏi tôi xem nhặt được ở đâu, bìa tên chính xác là gì, ngoài sổ đỏ còn giấy tờ gì không.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng, trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, có rất nhiều người đã bị thất lạc sổ đỏ, các giấy tờ quan trọng. Tôi tình cờ nhặt được cuốn sổ này nên tìm mọi cách trả lại cho chủ nhân, hy vọng giúp ích họ được điều gì đó”, anh Linh bày tỏ.