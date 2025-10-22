Vụ đường bị xẻ đôi nhiều năm chưa khắc phục: Sạt lở "nuốt chửng" nhà dân

Nhiều năm nay, tuyến đường Lê Hồng Phong, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai (trước đây là thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) liên tục bị sạt lở nghiêm trọng. Sau mỗi đợt mưa, tình trạng sạt lở càng lan rộng, "nuốt chửng" nhiều hoa màu, nhà người dân hai bên đường.

Ngày 21/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Rơ Châm Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly, cho biết sạt lở, sụt lún ở đường Lê Hồng Phong diễn ra từ nhiều năm nay nhưng chưa được khắc phục.

Đoạn đường Lê Hồng Phong bị sạt lở, sụt lún suốt nhiều năm nhưng chưa được khắc phục (Ảnh: Chí Anh).

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly, thời gian qua, địa bàn xã đã xảy ra mưa lớn kéo dài khiến vị trí sạt lở ở đoạn đường này tiếp tục lan rộng. Tính đến ngày 21/10, đường Lê Hồng Phong bị sạt lở khoảng 320m, trong đó, hơn 100m đường bê tông bị đứt gãy, sụt lún hoàn toàn.

“Sạt lở diễn biến phức tạp khiến một nhà dân bị sập, nhiều căn khác bị nứt tường. Địa phương đã huy động cán bộ kịp thời hỗ trợ các hộ dân di dời đến nơi an toàn”, ông Tâm nói.

Do tình trạng sạt lở kéo dài khiến căn nhà ông Lê Văn Yên (SN 1959, trú tại xã Ia Ly) bị sập hoàn toàn xuống vực sâu, chỉ còn sót lại bức tường phía trước cùng cổng ra vào.

Căn nhà của ông Lê Văn Yên bị sập do tình trạng sạt lở, sụt lún (Ảnh: Chí Anh).

Ông Yên cho biết sạt lở bắt đầu xảy ra từ năm 2022 nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa khắc phục. Do đợt mưa lớn kéo dài vừa qua khiến căn nhà của ông đã bị sập xuống vực sâu.

“Gia đình tôi sinh sống tại khu vực này gần 30 năm. Căn nhà là tài sản lớn nhất nhưng bị chôn vùi do sạt lở. Do không có đất nên gia đình ở nhờ nhà người thân và đang nghiên cứu tìm nơi ở mới”, ông Yên bộc bạch.

Trước tình trạng sạt lở nêu trên, UBND xã Ia Ly đã huy động hơn 30 cán bộ đến hỗ trợ 5 hộ dân di dời đến nơi an toàn. Địa phương này phối hợp Công ty thủy điện Ia Ly tổ chức giăng dây, cấm người và phương tiện lưu thông qua đường Lê Hồng Phong.

Lực lượng chức năng xã Ia Ly hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn (Ảnh: Chí Anh).

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết đã cử cán bộ chuyên môn đến khảo sát, đánh giá hiện trạng và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Đơn vị cũng đề nghị xã Ia Ly tiếp tục phong tỏa khu vực nguy hiểm, khẩn trương di dời dân ra khỏi vùng sạt lở.

“Sở đã yêu cầu Công ty thủy điện Ia Ly báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam bố trí nguồn vốn để sớm khắc phục tình trạng sạt lở nêu trên”, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho hay.

Như báo Dân trí đã thông tin, nhiều năm nay, đoạn đường Lê Hồng Phong liên tục bị sạt lở nghiêm trọng. Tuyến đường này do Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng để dẫn vào Trạm OPY 500kV và khu sản xuất của hàng chục hộ dân.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã kiểm tra và dự kiến xây dựng tuyến kè với kinh phí khoảng 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, do kinh phí lớn nên công trình chưa được thực hiện.