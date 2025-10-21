Chú rể 23 tuổi âm thầm tích góp 4 năm, tặng vợ 5 cây vàng trong lễ ăn hỏi

Chú rể âm thầm tích góp 5 cây vàng, cả nhà không ai hay

Trong lễ ăn hỏi của mình, chú rể Vinh Quang (23 tuổi, TPHCM) khiến cả hai bên gia đình và quan khách không khỏi bất ngờ khi lấy ra 5 cây vàng mà anh đã âm thầm tích góp suốt 4 năm vì “nghe lời mẹ dặn”.

Trong ánh mắt tự hào của cha mẹ, sự xúc động của cô dâu và tiếng vỗ tay của họ hàng, chàng trai đứng giữa buổi lễ, giọng run run nhưng tràn đầy tự tin của một người đàn ông đã sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân.

Anh nói: "Đây là phần con để dành cho vợ. Con cũng còn nhỏ, nhưng con đã để dành 4 năm. Con sẵn sàng cưới vợ rồi. Con nghe lời mẹ, mỗi tháng mua 2 chỉ vàng. Con tặng cho vợ 5 cây vàng để vợ muốn mua gì thì mua”.

Chú rể trẻ dành dụm 4 năm, mang 5 cây vàng làm quà cho vợ (Video: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chú rể Vinh Quang cho biết số vàng ấy được anh mua dần từ năm 2021, khi bắt đầu đi làm. Mỗi tháng, anh đều dành một phần thu nhập để mua vàng, bất kể công việc có thuận lợi hay khó khăn.

“Mẹ tôi dặn, nếu dư dả thì mua vàng để dành. Sau này có cần dùng gì thì lấy ra, không phải vay mượn ai. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ để phòng thân, chứ không ngờ bây giờ nó lại có ý nghĩa đến vậy”, Quang kể.

Số vàng được chú rể tích góp trong 4 năm (Ảnh: Chụp màn hình).

Thời điểm anh mua số vàng đầu tiên, giá khoảng 5,4 triệu đồng/chỉ. “Chúng tôi quen nhau được một năm thì tôi bắt đầu mua, lúc đó vàng chưa sốt giá như bây giờ. Tôi chỉ nghĩ vàng sẽ không mất giá, có ít mua ít, có nhiều mua nhiều. Giờ nhìn lại mới thấy, chính sự kiên trì và lời mẹ dạy đã giúp tôi có được món quà này”, chú rể nói thêm.

Giá 5 cây vàng hiện nay khoảng 700 triệu đồng, một con số không nhỏ đối với chàng trai 23 tuổi vừa lập gia đình. Nhưng điều khiến nhiều người nể phục hơn cả không nằm ở giá trị vật chất, mà là cách anh thực hiện lời dạy của mẹ, cũng như thái độ sống trách nhiệm với tương lai của mình.

“Muốn lo được cho người con gái mình yêu thì phải có bản lĩnh và trách nhiệm. Với tôi, chữ hiếu luôn đi đầu, phải biết lo cho cha mẹ trước rồi mới tính đến chuyện vợ chồng. Mẹ tôi là người dạy tôi điều đó từ nhỏ”, Quang chia sẻ.

Quang và Tiên cùng gia đình trong ngày ăn hỏi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khi đó, cô dâu Thủy Tiên (23 tuổi, TPHCM) kể, trước lễ ăn hỏi, chồng chỉ nói ngắn gọn: “Anh sẽ tặng em một điều bất ngờ”. Thế nên, khi nghe anh công bố món quà 5 cây vàng trước họ hàng, Tiên không khỏi xúc động.

“Tôi tự hào và hãnh diện lắm. Tôi biết anh là người sâu sắc, nhưng không nghĩ anh lại âm thầm chuẩn bị suốt 4 năm chỉ để dành tặng tôi ngày hôm nay”, Tiên nói.

Chuyện tình 5 năm đi đến hôn nhân

Vinh Quang và Thủy Tiên quen nhau từ thời sinh viên. Họ học chung trường đại học ở TPHCM, gặp gỡ trong một lớp học kỹ năng và trở thành bạn thân trước khi yêu nhau. Tính đến ngày tổ chức lễ ăn hỏi, họ đã bên nhau tròn 5 năm.

Tiên kể: “Tuổi trẻ của chúng tôi không dư giả gì, thậm chí có giai đoạn khó khăn. Tôi từng thất nghiệp, hai đứa phải nhận hàng tháo chỉ thừa về làm từ sáng sớm tới khuya. Vậy mà, chúng tôi vẫn động viên nhau cố gắng, không ai nản lòng”.

Cả hai đã trải qua những ngày khó khăn cùng nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát ở TPHCM, họ kẹt trong phòng trọ nhỏ, có gì ăn nấy, sống nhờ thực phẩm được tiếp tế. Với Quang, đó lại là quãng thời gian quý giá nhất. “Dù khó khăn, vợ vẫn lo cho tôi từng bữa ăn. Hai đứa cứ như vậy mà bên nhau. Tôi biết mình đã chọn đúng người”, anh nói.

Tiên cho biết, chồng cô là người hướng nội, ít nói, không thích đám đông nhưng luôn sâu sắc và sống trách nhiệm.

“Anh ấy hiền, lành tính, nhiều khi lo xa và suy nghĩ nhiều hơn tôi. Tôi nóng tính, đôi khi gắt gỏng, nhưng anh ấy là người biết dung hòa, nhẹ nhàng, nhường nhịn. Tôi nghĩ nhờ vậy mà chúng tôi giữ được hạnh phúc suốt thời gian qua”, cô kể.

Trong mắt nhiều người, việc hai bạn trẻ ở tuổi 23 có thể dành dụm được 5 cây vàng là điều đáng nể. Nhưng với Quang, đó không phải nhờ may mắn, mà là kết quả của thói quen tiết kiệm và lối sống giản dị.

“Chúng tôi hướng nội, không giao thiệp nhiều nên tiết kiệm được phần nào, cái nào cần thì mới tiêu. Vợ tôi bán hàng trực tuyến từ hồi lớp 8, quen tự lập rồi. Tôi hỗ trợ gói hàng, trả lời tin nhắn, làm thêm giờ... Nói chung, cả hai làm đủ việc, miễn là chính đáng”, Quang chia sẻ.

Quang và Tiên trong ngày dạm ngõ trước đó (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh cho biết, nhờ nghe lời mẹ mà bản thân hình thành thói quen tích lũy. “Mẹ tôi hay nói, làm ra tiền phải biết giữ, đừng sống ẩu. Lúc đầu tôi chỉ tính mua vàng để đeo, sau đó thấy mình có động lực hơn khi nhìn số vàng tăng dần”.

Thủy Tiên cho biết thêm, trong lễ ăn hỏi, mẹ chồng cô cũng góp phần chuẩn bị một mâm lễ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng. “Mẹ tự tay làm mâm lễ nạp tài. Bà nói lễ vật phải thịnh soạn, làm từ tấm lòng thì mới ý nghĩa. Cả nhà cùng chuẩn bị nên cảm giác rất thiêng liêng”, cô chia sẻ.

Sau khi đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chú rể Vinh Quang tặng vợ 5 cây vàng được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, gọi anh là “chú rể của năm”.

“Tôi chỉ muốn lan tỏa năng lượng tích cực. Thứ nhất là chữ hiếu, phải nghe lời ba mẹ, sống biết trước biết sau. Thứ hai là sự chuẩn bị, làm điều gì cũng phải có kế hoạch, có kiên trì thì mới thành công”, anh nói.

Với Tiên, điều hạnh phúc nhất không phải là nhận 5 cây vàng, mà là thấy được tấm lòng của người bạn đời. “Vàng có thể mất giá, nhưng tình yêu và sự hy sinh của anh ấy thì không bao giờ mất. Tôi luôn tự hào vì lấy được người vừa có hiếu vừa có tình”, cô khẳng định.