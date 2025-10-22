Gyokeres tỏa sáng rực rỡ, Arsenal thắng đậm Atletico Madrid

Arsenal đang vào phom khi vươn lên với tốc độ không thể cản nổi. Trước thềm trận đấu với Atletico Madrid trên sân nhà Emirates ở Champions League đêm qua, “Pháo thủ” đã thắng 6/7 trận đấu gần nhất (trong đó có hai chiến thắng ở Champions League trước Bilbao và Olympiacos).

Gyokeres lập cú đúp giúp Arsenal thắng đậm Atletico Madrid (Ảnh: Getty).

Trong bối cảnh ấy, Atletico Madrid không thể ngăn nổi Arsenal. Thậm chí, đội bóng của HLV Mikel Arteta còn giành chiến thắng “hủy diệt” với tỷ số 4-0 trước đại diện của Tây Ban Nha. Gyokeres là người hùng của Arsenal khi đóng góp cú đúp trong trận đấu này. Hai bàn thắng còn lại của Arsenal do công của Martinelli và Gabriel Magalhaes.

Với kết quả này, Arsenal cùng với PSG và Inter Milan là những đội bóng duy trì thành tích toàn thắng sau ba trận đấu. Tuy nhiên, “Pháo thủ” xếp thứ ba khi kém hai đội bóng còn lại hiệu số bàn thắng bại.

Bước vào trận đấu này, Arsenal ra sân với bộ ba Martinelli, Gyokeres, Saka. Trong khi đó, Eze đóng vai trò “số 10”. Ở bên kia chiến tuyến, Atletico Madrid ra sân với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc với bộ đôi tấn công Sorloth, Alvarez.

Với lợi thế sân nhà, Arsenal nhập cuộc chủ động và tấn công trước Atletico Madrid. Tuy nhiên, hàng thủ của Los Rojiblancos thi đấu quá chắc chắn, khiến cho đội chủ nhà không thể hiện được nhiều. Tình huống đáng chú ý nhất hiệp 1 diễn ra ở phút 36 khi Martinelli đưa bóng vào lưới của Atletico Madrid nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị.

Tuy nhiên, Atletico Madrid cũng chỉ chống đỡ được ở hiệp 1. Sang hiệp 2, tình thế thay đổi hoàn toàn. Phút 57, trung vệ Gabriel Magalhaes đã ghi bàn mở tỷ số sau cú đánh đầu hiểm hóc từ tình huống đá phạt ở bên cánh trái của Declan Rice.

Arsenal đang thể hiện phong độ không thể cản nổi (Ảnh: Getty).

Sau khi thế bế tắc được khai thông, bàn thắng xuất hiện liên tiếp với Arsenal. Phút 64, Skelly dốc bóng từ giữa sân và tạo điều kiện cho Martinelli thực hiện cú cứa lòng hoàn hảo, nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal.

Tới phút 67, tỷ số đã là 3-0 cho Arsenal sau pha dứt điểm cận thành của Gyokeres. Chỉ 3 phút sau, tiền đạo người Thụy Điển tiếp tục ghi danh lên bảng tỷ số khi đệm bóng vào lưới Atletico Madrid từ tình huống phạt góc.

Atletico Madrid không còn gì để mất, dồn lên tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ không thể xuyên thủng lưới lưới “Pháo thủ”. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về Arsenal.

Đội hình ra sân

Arsenal: Raya, Lewis Skelly, Gabriel, Saliba, Timber, Rice, Zubimendi, Eze, Gyokeres, Martinelli, Saka.

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Le Normand, Hancko, Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez, Sorloth, Alvarez.