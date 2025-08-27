Cặp đôi cầu hôn khi đi xem diễu binh, chiến sĩ hô vang chúc mừng hạnh phúc

Từ sáng 27/8, hàng nghìn người dân đã có mặt dọc đường Thanh Niên để chờ đón và giao lưu với các chiến sĩ đoàn khí tài trong lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đến khoảng 17h30, đoàn xe tăng tiến vào đường Hùng Vương, tiếp đó là các lực lượng Hải quân, Phòng không - Không quân, Thông tin… lần lượt tập trung về đường Thanh Niên.

Sau khi ổn định đội hình, các chiến sĩ giao lưu cùng người dân, cùng nhau hát vang Quốc ca, tạo nên không khí hào hùng “như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh, check-in, lưu lại khoảnh khắc này.

Các chiến sĩ nhiệt tình giao lưu cùng người dân (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đặc biệt, anh Ngọc Sơn đã có màn cầu hôn chị Quế Như (cùng SN 1992, phường Ba Đình) trước sự chứng kiến của đông đảo người dân. Họ có 7 năm gắn bó trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Cả hai chụp ảnh cùng các chiến sĩ và được họ gửi lời chúc "trăm năm hạnh phúc".

"Tôi nghĩ rằng đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của chúng tôi, thật hạnh phúc khi nhận được lời chúc phúc của các chiến sĩ", cặp đôi chia sẻ.

Cặp đôi có màn cầu hôn đặc biệt (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Hòa trong không khí náo nức đó, hai chị em Kim Chi (2004) và Kim Khánh (2006) cho biết, trưa 27/8, họ từ Hồ Tùng Mậu và Cổ Nhuế đến đường Thanh Niên lúc 11h, ngồi ở quán cà phê chờ đến 15h rồi ra vỉa hè đứng chờ xem đoàn khí tài đến tập kết.

Khi đoàn khí tài tiến vào, cả Chi và Khánh hào hứng reo hò, không giấu nổi sự phấn khích. Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến nhiều loại khí tài, hai cô gái nhanh chóng xin chụp hình, giao lưu cùng các chiến sĩ.

“Các anh bộ đội rất thân thiện và nhiệt tình, dù tập luyện vất vả nhưng luôn cười rất tươi, thân thiện với người dân. Em thật sự tự hào khi là người Việt Nam”, Kim Chi chia sẻ.

Khánh cũng xúc động cho biết: “Không uổng công em chờ đợi suốt thời gian dài, khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy các chiến sĩ, khiến mọi mệt mỏi tan biến".

Người dân hào hứng chụp ảnh cùng các chiến sĩ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Thượng uý Nguyễn Văn Tú, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 123, Trung đoàn 254, Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không - Không quân, bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia sự kiện A80.

“Được sự cổ vũ của bà con, chúng tôi càng có thêm động lực tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ. Sau 3 ngày luyện tập tại Ba Đình và nhận được nhiều tình cảm từ người dân, đây là nguồn động viên lớn giúp chúng tôi nỗ lực mang đến màn diễu binh đẹp nhất”, anh Tú cho biết.

Anh chia sẻ thêm, trước buổi sơ duyệt hôm nay, các chiến sĩ đã trải qua hơn 3 tháng tập luyện miệt mài. “Thật tuyệt vời khi được sống trong tiếng reo hò, cổ vũ của đồng bào”, anh nói.

Thượng uý Nguyễn Văn Tú bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia sự kiện A80 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Không chỉ người dân Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng thích thú chụp ảnh cùng các khí tài.

Hơn 19h, đông đảo người dân vẫn có mặt tại con đường này để được trò chuyện cùng với các chiến sĩ.