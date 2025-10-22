TikToker Hà Nội ăn gì: "Nghề review nếu chỉ biết khen là thiếu kỹ năng"

Trong những năm gần đây, xu hướng nhiều người trở thành các nhà sáng tạo nội dung, đưa ra đánh giá, kể lại câu chuyện trải nghiệm ở một lĩnh vực cụ thể trở nên bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội.

Đặc biệt trong ngành ẩm thực, số lượng reviewer chiếm tỉ lệ áp đảo, nhưng nhiều trong số đó “tuổi nghề” rất ngắn, thậm chí được khán giả nhớ đến vì ấn tượng xấu, cách xây dựng nội dung, bản sắc cá nhân gây nhiều tranh cãi.

Anh Nguyễn Đình Thận - chủ kênh TikTok Hà Nội ăn gì (Ảnh: Đoàn Thuỷ).

Anh Nguyễn Đình Thận (SN 1996) hay được nhiều người biết đến với cái tên Hà Nội ăn gì nổi lên trong ngành review ẩm thực từ sớm. Sau hơn 6 năm làm nghề, đúc rút được nhiều kinh nghiệm của chính mình và các đồng nghiệp, Thận cười và lắc đầu: “Nhiều người nghĩ nghề này dễ lắm, cứ ăn và khen là được. Nhưng nhìn những người quen biết trong nghề, đến một thời gian ai cũng ‘ra đi’ trong đau thương hết”.

Đầu tư 200 triệu, 6 tháng đầu tiên vẫn không có view

Reviewer ban đầu vốn chỉ là lựa chọn tạo bước đệm cho việc quản lý nhà hàng của Thận.

“6 tháng đầu tiên tôi đầu tư 200 triệu: thuê người quay phim, chỉnh sửa, cắt ghép video, mua thiết bị, thậm chí chạy quảng cáo, nhưng clip nhiều view nhất cũng chỉ được… 1000 view”, anh kể lại, “Thời điểm đó nghề này chưa nổi, không ai hướng dẫn, tôi mày mò làm nghiệp dư, tốn tiền mà không có hiệu quả”.

Cách đây 6 năm, nền tảng xem video chủ yếu vẫn là YouTube, các video chia sẻ trải nghiệm vẫn có độ dài không dưới 10 phút. Chiều nào anh cũng phải đi ăn, liên tục nửa năm trời nhưng số view lẹt đẹt khiến Thận dần nản chí.

Thời gian đầu, Thận đầu tư hàng trăm triệu nhưng không đạt được hiệu quả như mong muốn (Ảnh: Đoàn Thuỷ).

Sau một lần lướt TikTok - khi đó vẫn chưa phải là mạng xã hội nhiều người dùng như hiện tại, anh quyết định xây thêm một kênh review trên nền tảng này.

“Lúc đó tôi làm đơn giản, cắt các video đã quay trước đó thành những đoạn nhỏ, lồng tiếng mình vào rồi đăng lên. Sáng hôm sau, tôi bất ngờ vì video đã có 10 nghìn lượt xem. Sau 3 tháng, kênh của tôi có 200 nghìn người theo dõi. Tôi bỏ hẳn YouTube, chuyên tâm xây dựng kênh TikTok của mình”.

Bắt đúng làn sóng đang lên của TikTok và tận dụng sức nóng thời gian đầu của nghề review, ngày nào Thận cũng ra video ghi lại các trải nghiệm, đánh giá của bản thân về các hàng quán ở khắp Hà Nội.

Lúc này nghề review còn mới, Hà Nội với vô vàn các quán xá từ bình dân, ngõ ngách đường phố cho đến các nhà hàng sang trọng trở thành nguồn content bất tận cho các reviewer ẩm thực.

Số lượng quán ăn quá nhiều và có sự lặp lại trên các kênh khác nhau dần khiến người xem không còn thấy hứng thú. Để giữ chân người xem, các nhà sáng tạo nội dung lại phải chuyển sang các hàng quán lạ, dễ gây tò mò cho người xem.

“Giờ làm ngành review dễ nhưng khó tồn tại được lâu vì quá cạnh tranh, tốc độ đào thải nhanh”, Thận nói (Ảnh: Đoàn Thuỷ).

“Giờ số lượng các TikToker nhiều hơn, ngành này trở nên khó khăn. Người xem cũng dần mất niềm tin vào lời các reviewer”, Thận nói, “giờ khán giả họ có lập trường riêng của mình, trừ khi reviewer phải cực chỉn chu và sáng tạo thì mới tạo được sự chú ý”.

“Giờ chỉ những người chuyên nghiệp mới làm được nghề này”

Kiếm tiền dựa trên trải nghiệm cá nhân và đăng lên mạng xã hội không tránh khỏi “chín người mười ý”.

Dựa trên quan sát của anh, mỗi phong cách review đều có những cái lợi và hại riêng. Tư duy xây kênh như thế nào sẽ quyết định đến việc reviewer nói chung có “trụ” lại được trong ngành hay không.

Thời gian đầu, nghề review vẫn “thuần tuý” là kể lại câu chuyện trải nghiệm, nhận xét các món ăn theo khẩu vị cá nhân. Nhiều kênh xây dựng theo hướng review chân thực, thậm chí thẳng thắn nhưng vẫn bị khán giả quay lưng là chuyện bình thường.

“Trong ngành ẩm thực, bạn thấy ngon nhưng chưa chắc đã hợp với khẩu vị của người khác. Và chỉ cần họ không có chung cảm nhận với bạn, bạn sẽ bị coi là không nói thật. Hình tượng thẳng thắn lúc đấy lại chẳng có nghĩa gì nữa”, Thận chia sẻ.

Câu hỏi đặt ra là không khen, không nói tốt thì ai sẽ muốn tới các quán ăn đó? Nếu lời khen “lố”, khách tới ăn không được như kỳ vọng, họ sẽ mất niềm tin vào reviewer, quán ăn đó cũng mất uy tín. Đây chính là “thảm hoạ”, bước lùi của rất nhiều reviewer ẩm thực.

Theo Thận, reviewer muốn giữ uy tín cho mình thì phải đảm bảo lợi ích của cả 3 bên: nhà hàng - thực khách - reviewer (Ảnh: Đoàn Thuỷ).

“Xét cho cùng, dù mình tự đến review hay được thuê đến đánh giá, trải nghiệm thì cũng phải đảm bảo lợi ích kinh tế cho tất cả các bên: chủ quán - người thuê mình, người xem - khách đến ăn, tôi - người làm nghề. Bởi thế đưa ra lời khen cũng khó, khen cũng là một nghệ thuật”, anh nói.

Nhiều TikToker trẻ xây dựng phong cách review gây tranh cãi bằng cách chê thậm tệ cũng không thể tồn tại được lâu. Theo nam reviewer, đến một thời điểm người xem “bội thực” bởi các content có nội dung như vậy, các nhà hàng cũng không muốn booking (đặt hàng các KOL, KOC sản xuất sản phẩm quảng cáo) những nhân vật như thế, tự khắc họ sẽ bị đào thải khỏi thị trường ngày càng khốc liệt này.

“Bản thân mình không có bằng cấp, chuyên môn gì để chê một món ăn mà người ta đã dày công nghiên cứu, thử nghiệm. Việc chê và tạo tranh cãi giúp các bạn trẻ nổi lên nhanh, nhưng khiến người xem dần mất thiện cảm với mình”, anh nói.

Với người làm nghề review, việc khen, chê, nhận xét thế nào cũng cần có sự tính toán kỹ càng (Ảnh: Đoàn Thuỷ).

Rút kinh nghiệm từ chính mình và các đồng nghiệp trong nghề, anh khẳng định lời nhận xét của mình ảnh hưởng lớn đến uy tín cá nhân. Vì vậy, không khen - chê quá lố, nhận xét văn minh, trao quyền chọn cho người xem chính là giải pháp được nhiều reviewer trong ngành ẩm thực lựa chọn.

“Giờ người xem không chỉ chọn quán vì ngon miệng, họ chọn còn bởi ấn tượng thị giác. Có những video chẳng cần khen câu nào nhưng quay chụp đẹp, người xem sẽ đi ăn theo vì cảm giác ngon mắt”, chủ kênh Hà Nội ăn gì chia sẻ.

Để video thu hút cần có hình ảnh đẹp, giọng nói hay, kịch bản hấp dẫn, ê-kíp chuyên nghiệp, thậm chí còn phải có gu để thể hiện cá tính riêng của mỗi kênh review. Chưa kể mỗi reviewer còn phải hiểu cách vận hành, tệp người xem của mỗi nền tảng để sản phẩm tối ưu được lượt xem và tương tác.

“Nhiều bạn trẻ rất giỏi muốn theo nghề này nhưng không trụ được lâu. Thị trường cạnh tranh, khách hàng ngày càng khó tính, chỉ có những người thật sự chuyên nghiệp mới theo được ngành lâu dài”, anh rút kinh nghiệm.

Đường lui cho công việc kiếm tiền tốt nhưng tuổi nghề ngắn

“Nhiều người từng gây dựng được chỗ đứng trong nghề này đã nghỉ. Tôi cũng có lộ trình để thôi công việc này”, anh nói.

Với anh, đam mê với ẩm thực đã không còn như trước khi việc đi ăn giờ đây đã trở thành công việc hàng ngày.

“Làm nghề này sức khỏe đi xuống là điều tất nhiên, vì bạn sẽ phải ăn uống liên tục. Những buổi đi quay sẽ kéo dài nhiều giờ đồng hồ: quay các bước chuẩn bị, bày biện hàng tiếng, đến lúc ăn đã nguội và không còn ngon nữa. Chưa kể về phải chỉnh sửa, thu âm, trả sản phẩm cho đối tác… Ai mà cân bằng được thời gian nhà cửa, tập luyện là rất đáng ngưỡng mộ”, Thận cười và nói.

Thận chia sẻ, nếu nghỉ nghề review, các reviewer vẫn có thể làm nhiều công việc có dựa vào kinh nghiệm sẵn có (Ảnh: Đoàn Thuỷ).

Ở thời điểm nghề ở giai đoạn đỉnh cao nhất trên các nền tảng, reviewer nói chung và review ẩm thực nói riêng là nghề đem lại thu nhập tốt cho nhiều người. Chừng nào còn mạng xã hội, nghề review vẫn giữ được sức hút với những người muốn thử sức.

“Nhiều người tận dụng kinh nghiệm, kỹ năng có được sau thời gian làm reviewer để làm tốt các công việc khác: affiliate (tiếp thị liên kết), editor, tư vấn xây kênh… và có lẽ thời gian tới, tôi sẽ chọn các hướng đi khác”, Thận nói.

Ảnh: Đoàn Thủy