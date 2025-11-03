Chú mèo Philippines vượt 120 đối thủ, giành ngôi Hoa hậu mèo quốc tế 2025

Tối 2/11, cuộc thi hoa hậu mèo WCF International Jubilee cat show 2025 đã chính thức khép lại tại TPHCM, với chiến thắng thuộc về một chú mèo đến từ Philippines. Vượt qua 120 đối thủ nặng ký, chú mèo giống Anh lông dài mang tên Saturday Hayden đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu mèo quốc tế năm 2025.

Chủ nhân của Saturday Hayden, chị Sureepat Chaising, chia sẻ niềm vui bất ngờ này: "Tôi vẫn khó tin khi mèo cưng Saturday Hayden đạt ngôi vị cao nhất năm 2025. Ban đầu, tôi chỉ mang mèo đi thi để học hỏi và nâng cao chất lượng con giống. Danh hiệu này là bước tiến lớn trong hành trình nhân giống mèo thuần chủng của chúng tôi. Dù chú mèo có giá trị thương mại cao, gia đình vẫn không có ý định bán vì xem bé như thành viên trong nhà".

Cuộc thi WCF International Jubilee cat show 2025 diễn ra trong hai ngày 1-2/11 tại TPHCM, thu hút hơn 100 chú mèo đến từ nhiều quốc gia như Philippines, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam…

Các thí sinh đã trải qua 4 vòng thi cọ xát, được chấm điểm bởi các giám khảo quốc tế dựa trên các yếu tố về gương mặt, vóc dáng, cân nặng, sự thân thiện và khả năng xã hội hóa.

Năm nay, cuộc thi mở rộng quy mô, quy tụ nhiều giống mèo quý hiếm trên thế giới như mèo Anh, Bengal, Ragdoll, Maine Coon, Mỹ lông ngắn, Cornish Rex, lông xoăn, Siberian…

Đặc biệt, chú mèo Naomi, được mệnh danh "xấu nhất thế giới" và nổi tiếng trên mạng xã hội với những hình ảnh hài hước, xấu xí thu hút hàng triệu lượt xem cũng quay lại Việt Nam. Naomi thuộc giống Xiêm cổ Thái Lan, có trị giá hơn 400 triệu đồng.

Nhiều thí sinh mèo có giá trị "khủng" lên đến hàng trăm triệu đồng cũng góp mặt tại sự kiện, tạo nên một sân chơi đa dạng và hấp dẫn cho cộng đồng yêu mèo.

Ông Nguyễn Xuân Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ Động vật Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Mèo Việt Nam cho biết, cuộc thi Hoa hậu Mèo là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh người nuôi thú cưng và nâng cao phúc lợi động vật. Ngoài ý nghĩa giao lưu, học hỏi giữa các quốc gia, chương trình còn trích lợi nhuận hỗ trợ các tổ chức chăm sóc chó mèo cơ nhỡ như vườn mèo lang thang, sân nhà nhiều chó.

Ông Sơn cũng nhấn mạnh, đây là năm thứ 5 WCF tổ chức sự kiện tại Việt Nam và nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế nhờ sự thân thiện và ham học hỏi của người tham dự trong nước.