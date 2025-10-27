Việt Nam định hình “hành lang nhân văn” cho trí tuệ nhân tạo tại VIDW 2025

Việt Nam thúc đẩy khung thể chế nhân văn cho trí tuệ nhân tạo

Phát biểu khai mạc Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam (Viet Nam International Digital Week – VIDW 2025), Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Chủ đề thảo luận chính của chúng ta trong năm nay là thể chế cho AI”.

Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt với Việt Nam khi cả nước kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập và 50 năm Ngày Thống nhất đất nước. Trong bối cảnh này, việc thúc đẩy phát triển công nghệ trên nền tảng giá trị nhân văn càng trở nên quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc sự kiện sáng ngày 27/10 tại Ninh Bình (Ảnh: Trung tâm truyền thông Bộ KHCN).

Theo Bộ trưởng, AI cần được dẫn dắt trong một “hành lang hẹp”, giữa 2 thái cực hỗn loạn và kiểm soát, tự do và lo sợ.

“Nhiệm vụ của chúng ta không phải là làm chậm đổi mới, mà là định hướng nó bằng sự khôn ngoan và trách nhiệm. Một nhà nước mạnh cần đảm bảo các giá trị con người được gìn giữ, trong khi một xã hội mở phải khuyến khích sáng tạo và đối thoại. Chỉ khi duy trì được sự cân bằng này, trí tuệ nhân tạo mới có thể phục vụ lợi ích chung”, ông nhận định.

Bộ trưởng cho rằng phát triển AI trong hành lang hẹp là bài toán cân bằng giữa nhiều cặp giá trị. Đó là toàn cầu và địa phương, hợp tác và chủ quyền, doanh nghiệp lớn và khởi nghiệp, công nghệ và ứng dụng, khai thác và làm chủ, sáng tạo và kiểm soát, dữ liệu mở và dữ liệu được bảo vệ, AI đa năng và AI chuyên biệt.

Việt Nam xác định 4 trụ cột cho phát triển AI bền vững, gồm: thể chế vững mạnh, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao và văn hóa công nghệ lấy con người làm trung tâm.

Hội nghị Bàn tròn Bộ trưởng tại Tuần lễ Số năm nay không chỉ là cuộc thảo luận chính sách mà còn là diễn đàn xây dựng niềm tin và mở rộng hợp tác. Tại đây, Việt Nam cùng các quốc gia chia sẻ quan điểm, đóng góp vào việc định hình các thể chế AI khu vực và toàn cầu.

Quang cảnh Bàn tròn Bộ trưởng về Quản trị AI (Ảnh: Hải Yến).

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo theo hướng nhân văn, an toàn, có chủ quyền, cởi mở, bao trùm và bền vững. Đồng thời, Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ tri thức và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Việt Nam cũng ủng hộ phát triển hệ sinh thái AI mã nguồn mở, coi đây là công cụ tăng cường minh bạch, đổi mới sáng tạo và mở rộng khả năng làm chủ công nghệ, đặc biệt đối với các quốc gia nhỏ và cộng đồng khởi nghiệp công nghệ.

Ninh Bình lấy chuyển đổi số làm động lực đột phá trong giai đoạn phát triển mới

Chào mừng Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025 được tổ chức tại Ninh Bình, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khẳng định tỉnh đang đặt mục tiêu phát triển toàn diện, trong đó khoa học công nghệ và chuyển đổi số đóng vai trò then chốt.

Những năm qua, Ninh Bình cùng với 2 địa phương Hà Nam và Nam Định trước đây đã tập trung phát triển kinh tế xã hội theo hướng nhanh và bền vững. Địa phương tận dụng tốt các tiềm năng sẵn có, duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, GRDP của tỉnh đạt mức tăng 10,45%, đứng thứ 3 trong số 34 tỉnh, thành phố. Quy mô nền kinh tế ước tính đến cuối năm đứng thứ 10 và thu nhập bình quân đầu người xếp thứ 6 toàn quốc.

Các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm gần 90% cơ cấu kinh tế.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu chào mừng (Ảnh: Trung tâm truyền thông Bộ KHCN).

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển toàn diện, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Ninh Bình cũng được đánh giá là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho nhà đầu tư và du khách.

Về chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ, Ninh Bình đang huy động mọi nguồn lực để triển khai đồng bộ các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Hạ tầng số được đầu tư bài bản, toàn bộ xã, phường đã có kết nối cáp quang. Mạng 5G đang được triển khai nhanh chóng. Chính quyền số vận hành thông suốt, đảm bảo hiệu quả và minh bạch, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Ninh Bình cũng sẵn sàng tiếp cận và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo. Địa phương đang triển khai nhiều giải pháp công nghệ để giải quyết bài toán đặc thù như quản lý di sản thông minh, phát triển du lịch số, tối ưu hóa giao thông và logistics, phát triển nông nghiệp xanh và nâng cao hiệu quả quản trị công.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phát triển công nghiệp hiện đại và dịch vụ du lịch chất lượng cao. Đô thị xanh sẽ gắn với di sản, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người.

Trong giai đoạn tới, tỉnh xác định khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao là đột phá chiến lược. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ được phát triển toàn diện, tích hợp đủ các chủ thể và hoạt động hiệu quả. Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Chia sẻ về Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025, ông Phạm Quang Ngọc cho biết đây là dịp để Ninh Bình học hỏi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác với các chuyên gia, tổ chức và tập đoàn công nghệ trong nước và quốc tế.

Trải nghiệm công nghệ mở, kết nối đầu tư số

Từ ngày 27 đến 29/10, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tại Ninh Bình và Hà Nội. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức.

Năm nay, VIDW 2025 tập trung vào các chiến lược, chính sách và khung pháp lý nhằm bảo đảm phát triển và quản trị trí tuệ nhân tạo theo hướng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm. Đây là diễn đàn quan trọng nhằm củng cố vai trò chủ động và cam kết hợp tác quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đại biểu quốc tế, đại diện doanh nghiệp tham dự màn trình diễn công nghệ ngoài trời (Ảnh: Giang Huy).

VIDW là sự kiện quốc tế thường niên quy mô lớn, quy tụ khoảng 800 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có lãnh đạo cấp bộ trưởng các nước ASEAN, đại diện các đối tác chiến lược như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia, cùng nhiều tổ chức quốc tế như Liên Hợp quốc, Ngân hàng Thế giới, UNESCO, EU, ITU và APT. Các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Việt Nam và thế giới cũng góp mặt.

Khởi xướng từ năm 2019, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam đã trở thành một trong những diễn đàn uy tín hàng đầu khu vực về chuyển đổi số. Với chủ đề năm 2025 xoay quanh trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò Việt Nam là điểm kết nối chiến lược giữa chính sách, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Điểm nhấn của VIDW 2025 là Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng về quản trị AI, diễn ra sáng 27/10. Đây là diễn đàn cấp cao để các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và tổ chức quốc tế cùng chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến và thúc đẩy mô hình quản trị AI có trách nhiệm. Hội nghị thể hiện vai trò kiến tạo của Việt Nam trong hệ sinh thái đổi mới toàn cầu.

Ngoài hội nghị cấp cao, sự kiện còn có khu trình diễn công nghệ ngoài trời, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp AI và chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam. Đây là không gian trải nghiệm công nghệ mở, đồng thời là cơ hội xúc tiến hợp tác và đầu tư giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ VIDW 2025, các hội nghị, hội thảo và diễn đàn chuyên đề sẽ tập trung vào sáu lĩnh vực trọng tâm gồm: 5G, hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực số và phát triển doanh nghiệp công nghệ. Nhiều sự kiện nổi bật như Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - EU, Hội nghị ASEAN về 5G, và Hội thảo khu vực về chuyển đổi số dựa trên AI sẽ lần lượt diễn ra.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, sự kiện còn có các cuộc gặp song phương, giao lưu văn hóa và hoạt động đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, đặc biệt là vùng đất Ninh Bình - nơi đăng cai sự kiện trọng điểm của ngành công nghệ Việt Nam năm nay.