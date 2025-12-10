Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ

Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Trần Lưu Quang đặt ra một số vấn đề như: "Làm gì để TPHCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, thậm chí có được vai trò dẫn dắt? Để làm được điều đó thì bắt đầu như thế nào, thứ tự ưu tiên ra sao, nguồn lực ở đâu và ai sẽ là người thực hiện?".

Trong bối cảnh hiện tại, TPHCM đã đạt được những thành tựu đáng kể. Thành phố hiện đứng thứ hai về Chỉ số Chuyển đổi số và Chỉ số Đổi mới sáng tạo quốc gia. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố được xếp hạng 110 trên toàn cầu và hạng 5 trong khu vực Đông Nam Á.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo thành phố dự buổi gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Ảnh: Việt Dũng/SGGP).

Đặc biệt, thành phố đã vươn lên hạng 30 thế giới về blockchain, một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ. Những thành tựu này là nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Để tiếp tục phát triển, TPHCM xác định ba nhóm chủ đề chính cần tập trung: xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc tế, đột phá thực hiện Nghị quyết 57 và phát triển kinh tế tầm thấp.

Các chuyên gia và doanh nghiệp đã đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Một trong những đề xuất quan trọng là xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút nhân tài và vốn đầu tư.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group, đề xuất thành phố có thể thành lập một trung tâm thu thập và công bố các bài toán cần giải, từ khu vực công đến tư. Startup có thể tham gia giải bài toán để nhận giải thưởng, đồng thời kiểm chứng năng lực và nhu cầu thị trường.

"TPHCM có thể xây dựng giải thưởng "HCMC Future" theo tinh thần tương tự VinFuture nhưng tập trung vào bài toán ứng dụng gắn với nhu cầu đô thị. Startup giải được bài toán vừa có tiền, vừa có khách hàng", ông Chung nói.

Trong khi đó, ông Don Lâm, Tổng giám đốc VinaCapital, cho rằng đầu tư mạo hiểm luôn chấp nhận tỷ lệ thất bại cao. Tuy vậy, những thất bại đó tạo ra bài học để thị trường trưởng thành.

"Điều quan trọng nhất mà TPHCM có thể làm không phải rót tiền mà trở thành khách hàng, sử dụng sản phẩm của startup để giúp họ chứng minh năng lực với thị trường toàn cầu", ông Lâm chia sẻ.

5 năm tới, TPHCM đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30-40% GRDP, trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế vào năm 2030, và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vào Top 100 thành phố năng động nhất toàn cầu.

Để đạt được những mục tiêu này, TPHCM đã triển khai ba đột phá chiến lược: cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư; công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; quản trị số và nguồn nhân lực số.

Thành phố ưu tiên phát triển các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, chip bán dẫn, robot, blockchain, và y sinh. Đồng thời, thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình mới, thu hút vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, và tập trung hỗ trợ nguồn lực cho các trung tâm đổi mới sáng tạo có tiềm năng.