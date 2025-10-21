Hà Nội dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số

Tại Chương trình Chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã công bố kết quả Chỉ số Chuyển đổi số (Digital Transformation Index - DTI) năm 2024.

Theo công bố của Bộ KH&CN, DTI quốc gia năm 2024 đạt 0,7955, tăng 8,6% so với năm 2023 (0,7326) – mức tăng trưởng nhanh hơn so với năm trước đó.

Trong năm 2024, Việt Nam đã tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc, đứng thứ 71/193 quốc gia.

Đối với cấp tỉnh, giá trị DTI năm 2024 đạt 0,6961, tăng 2,6% so với năm trước. Cả ba trụ cột đều ghi nhận sự thay đổi đáng kể: Chính quyền số đạt 0,7582, tăng 4,7%; Kinh tế số đạt 0,7723, tăng 13,3%; Xã hội số đạt 0,7692, tăng 13,4%.

Kết quả DTI của tỉnh/TP sau sáp nhập được tính toán, xếp hạng dựa trên giá trị trung bình cộng các chỉ số chính của DTI các tỉnh trước sáp nhập (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ).

Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về mức độ chuyển đổi với giá trị DTI đạt 0,8241 với việc đứng đầu về 4 chỉ số chính gồm Nhận thức số, Thể chế số, Hoạt động Kinh tế số và Hoạt động Xã hội số. Tiếp theo là Thừa Thiên Huế (0,7951), Hải Phòng (0,7857) và Thành phố Hồ Chí Minh (0,7770).

Vẻ đẹp của một Hà Nội hiện đại, sôi động nhìn từ trên cao (Ảnh:Hữu Nghị).

3 địa phương đứng cuối bảng với giá trị DTI đạt từ khoảng 0,5 đến gần 0,6 là Cao Bằng, Quảng Trị và Hưng Yên. Thứ hạng này được tính toán trên giá trị trung bình cộng các chỉ số chính của DTI các tỉnh, thành trước sáp nhập.

Năm 2025 đánh dấu lần thứ năm Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) được công bố, nhằm theo dõi và đánh giá một cách thực chất, khách quan kết quả chuyển đổi số của các bộ, ngành và địa phương trên cả nước.

DTI đóng vai trò như một công cụ quan trọng phản ánh năng lực triển khai chuyển đổi số của từng địa phương, đồng thời giúp các tỉnh, thành phố nhận diện rõ điểm mạnh, điểm yếu để có cơ sở cải thiện hiệu quả hơn.

Dữ liệu phục vụ cho việc tính toán DTI được thu thập và đánh giá trực tuyến, kết hợp giữa đo lường tự động và báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, sau đó được thẩm định độc lập. Quy trình này giúp bảo đảm tính chính xác, minh bạch và giảm thiểu thủ tục hành chính trong quá trình tổng hợp và công bố kết quả.

Bộ tiêu chí DTI mới dự kiến sẽ được ban hành vào Quý IV/2025. Trên cơ sở đó, Bộ KH&CN sẽ tổ chức đánh giá DTI năm 2025 cho các bộ và 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, dự kiến công bố kết quả vào Quý I/2026.