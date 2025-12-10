Người dùng tưởng tốt, nhưng 3 phụ kiện này đang gây hại điện thoại

Nhiều người dùng quan niệm càng nhiều phụ kiện thì điện thoại càng được bảo vệ tốt hơn, với mong muốn nâng cấp trải nghiệm.

Thực tế cho thấy, có những món phụ kiện phổ biến lại đang âm thầm gây hại cho thiết bị và giảm trải nghiệm sử dụng.

Video dưới đây sẽ chỉ ra 3 loại phụ kiện được ưa chuộng nhưng lại khiến điện thoại nóng nhanh, giảm hiệu năng và thậm chí rút ngắn tuổi thọ pin.

Người dùng tưởng tốt, nhưng 3 phụ kiện này đang làm máy "xuống cấp" (Video: Đoàn Thủy - Khánh Vi).

Từ ốp lưng siêu dày, miếng dán chống nhìn trộm cho đến ốp cho củ sạc, mỗi phụ kiện đều ảnh hưởng đến chất lượng điện thoại mà ít ai chú ý đến.

Nếu bạn đang sử dụng một trong các phụ kiện này, hãy cân nhắc điều chỉnh để điện thoại hoạt động ổn định và bền bỉ hơn.