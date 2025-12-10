Người dùng tưởng tốt, nhưng 3 phụ kiện này đang gây hại điện thoại
(Dân trí) - Nhiều phụ kiện điện thoại được người dùng ưa thích và sử dụng hằng ngày, nhưng thực tế lại âm thầm khiến thiết bị nóng hơn, hiển thị kém hơn, giảm tuổi thọ pin.
Nhiều người dùng quan niệm càng nhiều phụ kiện thì điện thoại càng được bảo vệ tốt hơn, với mong muốn nâng cấp trải nghiệm.
Thực tế cho thấy, có những món phụ kiện phổ biến lại đang âm thầm gây hại cho thiết bị và giảm trải nghiệm sử dụng.
Video dưới đây sẽ chỉ ra 3 loại phụ kiện được ưa chuộng nhưng lại khiến điện thoại nóng nhanh, giảm hiệu năng và thậm chí rút ngắn tuổi thọ pin.
Từ ốp lưng siêu dày, miếng dán chống nhìn trộm cho đến ốp cho củ sạc, mỗi phụ kiện đều ảnh hưởng đến chất lượng điện thoại mà ít ai chú ý đến.
Nếu bạn đang sử dụng một trong các phụ kiện này, hãy cân nhắc điều chỉnh để điện thoại hoạt động ổn định và bền bỉ hơn.