iPhone màn hình gập sẽ thay đổi thị trường di động

Hiện tại, Samsung và Google là hai thương hiệu dẫn đầu thị trường điện thoại màn hình gập. IDC tin rằng iPhone Fold sẽ nhanh chóng chiếm hơn 22% thị phần về số lượng và 34% giá trị thị trường nhờ mức giá khởi điểm dự kiến ​​từ 2.400 USD.

Bản dựng iPhone màn hình gập (Ảnh: 9to5mac).

"Việc Apple ra mắt iPhone Fold sẽ đánh dấu bước ngoặt cho phân khúc điện thoại màn hình gập. Apple có khả năng thu hút người tiêu dùng, từ đó mở rộng tệp người dùng mới.

Điện thoại màn hình gập là một phân khúc ngách, nhưng nó sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng đối với tất cả các nhà sản xuất điện thoại nhờ mức giá trung bình cao gấp 3 lần so với các thiết bị tiêu chuẩn", Francisco Jeronimo, phó chủ tịch của IDC, cho biết.

Thị trường điện thoại thông minh màn hình gập dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 30% vào năm 2026 nhờ sự tham gia của Apple. Bên cạnh đó, Samsung cũng tiếp tục thúc đẩy thị trường với mẫu điện thoại màn hình gập ba Galaxy Z Trifold dự kiến ra mắt vào tháng 1/2026.

Theo ET News, Apple đã đặt hàng 22 triệu tấm nền OLED từ Samsung Display để phục vụ quá trình sản xuất chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Con số này lớn hơn đáng kể so với những dự báo ban đầu của các chuyên gia, cho thấy kỳ vọng cao của Apple đối với sản phẩm này.

Báo cáo từ 9to5mac cho biết Apple đã giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến nếp gấp trên màn hình của iPhone gập. Samsung là đối tác độc quyền cung ứng màn hình gập cho dòng sản phẩm này.

Tuy vậy, Apple được cho là đã tham gia rất nhiều vào công đoạn thiết kế tấm nền và cơ chế gập để loại bỏ hoàn toàn nếp nhăn trên màn hình. Theo đó, cấu trúc tấm nền, quy trình xử lý vật liệu và phương pháp ép nhiều lớp màn hình đều do Apple phát triển.

iPhone Fold được kỳ vọng sẽ thay đổi thị trường di động (Ảnh: 9to5mac).

Một nguồn tin từ Hàn Quốc tiết lộ Apple đang thử nghiệm trên một viên pin có dung lượng 5.400-5.800mAh. Mức pin này cao hơn đáng kể so với dung lượng 5.088mAh trên iPhone 17 Pro Max.

Trong khi đó, tài khoản Instant Digital khẳng định viên pin trên iPhone màn hình gập chắc chắn sẽ có dung lượng trên 5.000mAh.

Để so sánh, Samsung Galaxy Z Fold7 sở hữu viên pin 4.400mAh, Google Pixel Fold có pin 4.821mAh, Honor Magic V5 sở hữu pin 5.820mAh. Trong khi đó, Vivo X Fold 5 tích hợp viên pin dung lượng 6.000mAh, lớn nhất trong phân khúc điện thoại màn hình gập.

Một số thông tin rò rỉ trước đó cho biết iPhone màn hình gập sẽ tích hợp camera selfie ở phía dưới màn hình. Camera này sẽ có độ phân giải 24MP và được đặt ở màn hình bên trong.