Ứng dụng Facebook trên điện thoại làm lộ thông tin nhiều người muốn ẩn giấu

Không ít người dùng Internet cảm thấy thất vọng, thậm chí áp lực mỗi khi đăng tải nội dung lên mạng xã hội khi bài viết nhận được quá ít lượt “Like”. Áp lực này khiến trải nghiệm trực tuyến trở nên nặng nề, đặc biệt với những người thường xuyên chia sẻ quan điểm hoặc hình ảnh cá nhân.

Nhằm giảm bớt cảm giác so sánh và áp lực vô hình cho người dùng, năm 2021, Facebook đã bổ sung tùy chọn cho phép ẩn tổng số lượt “Like” trên các bài viết đăng tải trên Facebook và Instagram.

Theo nền tảng này, việc không hiển thị công khai số “Like” giúp người dùng tập trung hơn vào nội dung và tương tác thực chất, thay vì bị chi phối bởi các con số đánh giá từ cộng đồng.

Cùng một bài viết nhưng khi hiển thị trên nền web thì số lượt “Like” đã được ẩn đi, nhưng thông tin này lại hiển thị trên ứng dụng di động (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều người dùng đã nhanh chóng kích hoạt tính năng ẩn lượt “Like” để hạn chế sự so sánh và áp lực không cần thiết. Khi tùy chọn này được bật, chủ tài khoản vẫn có thể xem chi tiết số lượng cảm xúc trên bài viết, nhưng người khác chỉ nhìn thấy danh sách những người đã bày tỏ cảm xúc.

Tuy vậy, vào cuối tháng 11, Facebook cập nhật giao diện ứng dụng trên smartphone. Sau khi chuyển sang giao diện mới, nhiều người phát hiện số lượt “Like” trên các bài viết bất ngờ hiển thị trở lại, dù trước đó họ đã chọn ẩn thông tin này.

Hiện tại, khi truy cập Facebook bằng ứng dụng trên điện thoại, số lượt “Like” của mọi bài viết đều hiển thị công khai. Trong khi đó, khi truy cập bằng phiên bản web, hệ thống vẫn giữ nguyên tùy chọn ẩn số “Like” và chỉ cho xem danh sách người đã bày tỏ cảm xúc.

Điều này khiến không ít người dùng tỏ ra không hài lòng, bởi họ chủ đích muốn che giấu số lượt “Like”, nhưng nền tảng lại mặc định cho hiển thị trở lại.

Facebook đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận về lý do số “Like” xuất hiện trở lại trên giao diện di động. Không rõ đây là lỗi thiết kế hay chủ ý của nền tảng trong quá trình cập nhật.

Facebook lần đầu tiên giới thiệu nút “Like” vào năm 2009. Suốt gần hai thập kỷ, “Like” và các biểu tượng cảm xúc đã trở thành một trong những tính năng đặc trưng nhất của mạng xã hội này.

Tuy nhiên, nhiều người dùng cho biết tính năng này khiến họ cảm thấy tồi tệ hơn khi sử dụng mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng “Like” giống như một “liều gây nghiện”, thúc đẩy người dùng liên tục tìm cách tối đa hóa lượt tương tác trên mỗi bài đăng.

Thậm chí, một bộ phận người dùng sẵn sàng đăng tải thông tin sai lệch hoặc tin tức giật gân chỉ để thu hút càng nhiều “Like” càng tốt. Trong bối cảnh đó, việc ẩn số lượt “Like” được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực so sánh và tâm lý chạy theo con số, giúp người dùng tập trung hơn vào nội dung và trải nghiệm cá nhân khi sử dụng Facebook.